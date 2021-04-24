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Altın Fırça Ödülleri Sahiplerini  Buldu 

23 Nisan Ulusal  Egemenlik  Çocuk Bayramı  Kapsamında  Ödül  Aldılar  

24 Nisan 2021 Cumartesi 18:16
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Altın Fırça Ödülleri Sahiplerini  Buldu 

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Ulusal Altın Fırça Ödülleri Resim Yarışması “Toprak ve Su” temasıyla 40 kişilik jüri eşliğinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ve KKTC’de bulunan 51 farklı şehirden okulların katılımıyla   gerçekleşen 3-9 yaş çocukların katıldığı yarışma da  birinciliği Tepeköy İlkokulu - Mersin Mezitli ilçesi, ikinciliği  Özel Tuzla Mavi Boncuk Anaokulu, üçüncülüğü  Profesyonel Eğitim Merkezi (PEMA KOLEJİ) / Konya  kazandı. 

İstanbul'da yapılması  beklenilen tören  pandemi nedeniyle birinciliği  kazanan Tepeköy  Mersin'de gerçekleşti. Yarışma Komite  Başkanı Yaşar Şenyüz  törendeki yaptığı konuşmada, ‘Toprak ve Su’ temalı resimler arasından yapılan yarışmada jüri üyelerinin tüm isimleri ve okulları gizlenerek yaptığı değerlendirme ile Toros Dağlarının tepesinde bir devlet okulunun bu denli yüksek bir puanla başarı kazanmasının önemine dikkat çekti. Çocukların yakaladığı başarı ve bunu yarışmaya taşıyarak gösterdiği özveri nedeniyle Tepeköy İlk Okulu Resim Öğretmeni Burcu İlarslan’ı da Yılın Öğretmeni olarak seçtiklerini ifade eden Şenyüz, Başkan Tarhan’a verdiği destekler nedeniyle teşekkürlerini iletti. 

Toprak Okulu Kurucusu ve Yarışma Jürisi Başkanı Esin Tutkun ise son derece objektif bir değerlendirme yaptıkları bilgisini aktardığı konuşmasında pandemi sürecinde temiz çevrenin önemine dikkat çekebilmek amacıyla Toprak ve Su temalı yarışma yaptıklarını dile getirdi. Tutkun, “Buradaki en önemli amacımız gelecek kuşaklara bırakacak olduğumuz dünyada, toprak, su ve hava’da oluşan çevre kirliliğini her yıl sürekli olarak gündemde tutmaya çalışmak, gelecek nesillere bu bilinci aşılamak olacaktır” dedi. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, Toprak Okulu Kurucusu Esin  Tutkun ve Yarışma Jürisi Komite Başkanı Yaşar Şenyüz, Tepeköy Mahallesi Muhtarı Nevzat Kurt, Tepeköy İlk Okulu Müdürü İlker Şimşek ve Resim Öğretmeni Burcu İlarslan, şampiyon öğrenciler ve velileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Funda Akosman Ermanönce VatanUlusal Altın Fırça Ödülleri Resim Yarışması
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