Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
106904
ALTIN
270.531
DOLAR
5.7397
STERLİN
7.4338
EURO
6.3243
Sarıkamış’ta iki deprem
Son Dakika
Sarıkamış’ta iki deprem
Rakiplerden çekinmiyoruz
Rakiplerden çekinmiyoruz
Fatih Terim için üzgünüm
Fatih Terim için üzgünüm
Vatandaşlar sahile akın etti
Vatandaşlar sahile akın etti
Hedef 10 milyar dolar
Son Dakika
Hedef 10 milyar dolar
İş fırsatları için hemen tıkla!

Alaşehir Pidesi

2 asırlık lezzet parmak ısırtıyor...

Alaşehir Pidesi

2 asırlık lezzet parmak ısırtıyor...

01 Aralık 2019 Pazar 11:02
5 Okunma
Alaşehir Pidesi

Manisa (DHA) 

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 200 yıldır nesilden nesile aktarılan 'Alaşehir Pidesi', yiyenleri müdavimi yapıyor. Ustasının verdiği sırra göre bu pideyi diğerlerinden farklı kılan en önemli özelliği, hamurunun en fazla 1 santimetre kalınlığında olması ve kıymalı olanında kesinlikle soğan kullanılmaması.

Alaşehir'de 2 asırlık geçmişe sahip ilçeye özgü pide, parmak ısırtıyor. Damakta bıraktığı leziz tadıyla 'Alaşehir Pidesi', çevre il ve ilçelerden birçok kişinin ilçeye gelmesini de sağlıyor. Yöreye özgü pide, 'kıymalı', 'lorlu', 'ısırgan otlu', 'kaşarlı', 'yumurtalı', 'kaşar ve domatesli', 'biberli' ve 'tahinli' olarak yapılabiliyor. Kentte gelip bu lezzeti ilk defa tadanlar, müdavimi oluyor. Alaşehir'de 16 yaşından bu yana dedesinden aldığı lokantayı işleten, evli ve 2 çocuk babası aşçı Ömer Savcıoğlu (52), Alaşehir pidesinin yapımını ve yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

"Yöreye özgü olan pidemiz için önce su, maya, un ve tuzu yoğuruyoruz. Sonra hamurumuzu en az 2 saat dinlendiriyoruz. Ardından 160'şar gram olacak şekilde kesiyoruz. Daha sonra bunu, oklava kullanmadan elle açıyoruz. İçerisine istenilen malzemeyi koyuyoruz. Ardından hazırlanan pidemizi, 90 dakika boyunca meşe odunuyla ısınan, ateş tuğlasından yapılan kara fırında, 6 dakika boyunca pişiriyoruz. Pişen pideyi kenarlarına tereyağı sürerek 8-10 küçük parça halinde keserek tabaklara yerleştiriyoruz. Pidemizin önemli özelliği, hamurunun en fazla 1 santimetre kalınlığında olması. Ayrıca, kıymalı olanlarına soğan karıştırılmadan yapılmakta. Pidelerimizin fiyatı ise 6 liradan 12 liraya kadar değişiyor."

MÜŞTERİLERDEN LEZZETE TAM NOT

Alaşehir pidesi için komşu ilçe Sarıgöl'den gelen Kubilay Sarı (31), "Bu lezzeti gerçekten başka yerde bulamıyoruz. Sırf bu pideyi yemek için buraya geliyorum. Özellikle tahinli olanını çok seviyorum" dedi.

Uşak'ın Eşme ilçesinden Alaşehir'e gelen bir diğer müşteri Ergin Akıncı (43) ise "Bu lezzeti uzun yıllardır yiyoruz. Ben kıymalı olanı çok seviyorum. İncecik hamurla daha güzel oluyor. Ağızda dağılıyor. Lezzeti diğer pidelerden gerçekten farklı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Alaşehir Pidesi2 Asırlık LezzetManisa Lezzet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAGAVUZ TARİHİ YERLEŞİM YERLERİ 
GAGAVUZ TARİHİ YERLEŞİM YERLERİ 
Apseli diş çekimi sonucu ölen Durmuş Ay'ın mezarı otopsi için açıldı
Apseli diş çekimi sonucu ölen Durmuş Ay'ın mezarı otopsi için açıldı
Rengini pancardan alan kırmızı zeytin ilgi görüyor
Rengini pancardan alan kırmızı zeytin ilgi görüyor
Karadeniz'de uzun yaşamın sırrı; hamsi ve fındık
Karadeniz'de uzun yaşamın sırrı; hamsi ve fındık
Kara değil mutlu cuma!
Kara değil mutlu cuma!
Prostat kanseri farkındalığı için kuleye 28 metrelik kravat taktılar
Prostat kanseri farkındalığı için kuleye 28 metrelik kravat taktılar
ULUSLARARASINA KADAR UZANAN RAHMET ELİ
ULUSLARARASINA KADAR UZANAN RAHMET ELİ
Milli patatesler, özel sektöre devredildi
Milli patatesler, özel sektöre devredildi
Datça'da yağmur; evine kayıkla girebildi
Datça'da yağmur; evine kayıkla girebildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans