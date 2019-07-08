ALAÇATI NOTLARI

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Alaçatı Otel tavsiye

Alaçatı'da maddi bütçenize göre istediğiniz türde konaklama yapabilirsiniz. Her şey daihl otel bulmanız çok zor. Butik otelleri tercih etmek durumunda kalabilirsiniz. Ben Zeren Alaçatı'da kaldım. Sürekli gezecekseniz Zeren Alaçatı'yı size öneririm. Zaten Alaçatı'da gezmekten uyumayı unutabilirsiniz.

Alaçatı'da plajlara nasıl gidilir?

Alaçatı'da her plajın önüne ulaşım sadece özel araçla ya da taksiyle yapılıyor. Dolmuşlar plajlara uzak bir mesafede bırakıyor. Özel araç olmadan ya da taksi kullanmadan plajlara ulaşmak mümkün değil.

Alaçatı'da kahvaltı fiyatları nasıl? diyenlere de fiyatların İstanbul ile aynı olduğunu belirtmeliyim.

Alaçatı'daki yemek fiyatları da biraz tuzlu ama İstanbul ile orantılı.

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ÇEŞME'NİN EN EĞLENCELİ PLAJI: KAFEPİ

Çeşme'de kesinlikle gitmelisiniz dediğim, en ama en mavi, en eğlenceli plaj olarak KafePi'yi öneriyorum. Yeni yerleri artık Alaçatı'da! Müşterilerine konforlu bir gün yaşatmayı idealleri haline getirmişler. Ben Barış Duras ile iletişime geçtim ve bana güler yüzle yardımcı oldu. Müşterilerini cüzdan olarak görmek yerine kaliteli hizmeti hedefleri haline getiren işletmeler her zaman kalıcı olacaktır, Pi de böyle bir yer. Happy Hour'ları da eğlenceli mi eğlenceli. Her ne kadar rap, hip hop müziği aşırı tercih etmesem de müzikleri genellikle rap, hip hop, house ve pop ağırlıktaydı. Konsept partiler de yapılıyor, Instagram hesaplarından etkinlikleri öğrenebilirsiniz. Fiyatları da merak edenlere fiyatların ideal olduğunu, bütçelerinizi sarsmadan eğlenebileceğinizi söyleyebilirim. Denizin kumunu görünce Maldivleri Alaçatı'da yaşayabilirsiniz. Meraklılarına not; 14 Temmuz Pazar Ceza sahne alıyor, rap seven herkesin akın edeceğini düşünüyorum.

ALAÇATI'NIN EN YENİSİ AMA EN EĞLENCELİ MEYHANESİ: HOŞÇA''KAL'' ALAÇATI

Çeşme Alaçatı'ya gidince bir meyhaneye uğramamak imkansız. Hoşça'Kal' Alaçatı'da kesinlikle uğramanız gereken bir meyhane. Bir gün gittiğiniz de ikinci günde gitmek isteyeceğinizi umuyorum. Yasin Gündüz önderliğinde muhteşem bir ekip sizleri eğlendirmek için canla başla çalışıyor. Birbirinden eğlenceli müziklerle ayağa kalkıp dans ediyorsunuz, birbirinden arabesk şarkılarla elinize telefonu alıp eski sevgiliye mesajlar yağdırıyorsunuz. Her çalışanı yüzünde tebessümle sizi ayağa kaldırıp dans ettirebiliyor. Mezeleri lezzetli mi lezzetli, hizmeti kaliteli mi kaliteli. Kendinizi rahatsız hissedeceğiniz hiçbir olumsuzluk yok. Görkem Döner işletmede insanı o kadar rahat hissettiriyor ki kendi meyhanenizde eğleniyor gibisiniz. Muhteşem dekorlarla Alaçatı'nın naifliğini bozmamışlar. Diğer yeni nesil meyhaneleri biliyorsunuz İstanbul'dan devşirme oldukları için Alaçatı'ya aykırı duruyor ama bu meyhanede bisiklet motifine bile yer var. Aynı zamanda bu meyhanenin çokta şık bir oteli var. Odanızın ortasında bir şömine, şöminenin yanında küvet, daha ne ister ki insan. Zaten mekanın mottosu da Hoşça''Kal''ıp, Hoşça''EĞLEN'', Hoşça''DİNLEN''. Mekandan ayrıldığınızda Hoşça''KAL''dım diyeceksiniz.

Fiyatları merak edenlere de fix menü hizmetinin olduğunu da söylemeliyim. 12 çeşit meze, ana yemek, meyve ve içkiniz kişi başı 240 TL.

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ALAÇATI'NIN KALBİ: LİMON ALAÇATI

Plajlarda eğlendiniz, meyhanede demlendiniz e bir güzel dans etmeye ihtiyacınızın olduğunu duyar gibiyim. Alaçatı'nın kalbi olarak nitelendirilen Limon'a uğrayıp hareketli bir akşam yaşayabilirsiniz. Ünlü isimleri de görebileceğiniz bu mekanda kaliteli gece eğlencesi yaşayabilirsiniz. Lezzetli menüsü, eğlenceli repertuvarıyla Alaçatı'da 3. sezonuna kapılarını açan mekanın bu kadar sevilmesinde Yasin Becek'in de katkısı unutulmamalı. Belli bir saate kadar restoran hizmeti veren mekan daha sonra gece kulübü olarak hizmet veriyor. Limon Alaçatı sizleri açıkhavada, bol oksijenli bir dansa davet ediyor. Eğlence 2 gibi bitiyor ve keşke bitmese diyorsunuz, acaba eğlence süresini biraz daha mı uzatsalar? Çünkü her akşam Limon'a gittiğim halde ''Limon'a doyum olmaz.'' diyerek mekandan ayrılıyorum. Her zaman kalitelerini korumaları dileğiyle.

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ALAÇATI'NIN EN CANLISI: VOKAL ALAÇATI

İstanbul'da epey yaygın olan canlı müzik mekanları Alaçatı'da da ilgi görüyor. Mert Siliv'e bu mekanı Alaçatı ile buluşturduğu için teşekkür etmekte fayda var. Gittiğim hafta Vokal Alaçatı adlı mekana uğrama fırsatı buldum. Sahnede Özay Bakır vardı. Böylelikle Özay'ı da ilk kez dinleme fırsatı buldum. Son derece kıpır kıpır, sesi de güzel. Eğlendirmeyi çok iyi biliyor ve eğlendirmenin de hakkını veriyor. Repertuvarı birbirinden güzel şarkılarla dolu, tek düze değil. Sahnesini izlemeye gelenlerle birebir etkileşim kurabiliyor ve ansızın her istek şarkıyı söyleyebiliyor. Kibir kapris yok vallahi bravo. Bu arada Vokal Alaçatı kapalı bir mekan olmasına rağmen son derece havadar. Bu mekanda kendime bir de yapılacak not çıkardım. Sahneye bir ara Dicle Olcay çıktı, o da kıpır kıpır. Ben de Özledim şarkısını söyledi, aman Allah'ım bu nasıl bir ses dedim. Hemen kendime bir plan yaptım ve Dicle'nin sahnesine mutlaka ve mutlaka git dedim.

ALAÇATI'DA ELEKTRONİK MÜZİĞE YÖN VERİYOR: SOMMER KLEİN

Dört yıl önce İstanbul'da doğan Klein, Çeşme'de de elektronik müziğe yön veriyor. İstanbul'da hayat bulup Çeşme'de elektronik müzik sahnesine yön veren Klein'in Alaçatı'da da Sommer Klein adıyla hizmet veriyor. Gidip muhteşem dekoru görmeniz gerekiyor. Ortadaki rengarenk dekor karanlığı aydınlatıyor. Dünyaca ünlü isimleri gün batımı setleriyle ağırlamaya devam edecek olan Sommer Klein’da yaz boyunca Christian Löffler, Tale of Us, Mathame ve Dubfire gibi müthiş isimler de gün biterken setin başına geçecek. Unutulmaz bir yaz için Sommer Klein’ın etkinlik takvimini takip etmelisiniz. Elektronik müziği sevenlerin muhakkak gidip görmesi gerek.

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PLAJLARA GÜÇLÜ RAKİP: BOHEME BEACH

Çeşmeye gelince birbirinden güzel plajlar arasında tercih yapmanız gerekiyor. Tercih etmeniz gereken beach'lerden birisi de Boheme. Musalla Mahallesi, İkiçeşmelik KM. EVL adresinde yer alan Boheme'de house müzik ile güneşlenmeyi birbirine harmanlamış. Daha yeni olmasına rağmen özenle çalışıyorlar. Gelecek vaat eden bir mekan. Son derece kaliteli bir şekilde dizayn edilmiş. Bembeyaz kumlar içerisinde, boheme dekoratif ürünler sizleri farklı bir atmosfere sokuyor. Yemek fiyatlarının uygun olması ve lezzetinin muazzam olması da mekanı değerli kılıyor. Hayatımın en güzel pizzalarından birini yedim diyebilirim. Karpuz frozen ise alkol tercih etmeyenlere önerebileceğim bir diğer güzellik. Ayrıca mekana önerilerim olacak... Çok güzel olduğu için değerli bir elmas gibi herkes tarafından görülmek isteniyor ve mekan hafta sonu hınca hınç doluyor, yetkililer acilen şemsiye bulma sorunu çözmeli, yaklaşık 1.5 saat şemsiye bekledim, tabii şemsiye geldikten sonra mekana daha çok bayıldım. Ayrıca mekanda çalışan sayısı hafta sonları yetersiz kalabiliyor. Bu sorunlarda yeni olmalarından kaynaklanıyor olabilir, izleyin görün artık Boheme farkı konuşulur durur. Plajlara gerçekten çok büyük bir rakip çıktı, yıllanmış mekanlar bile Boheme'in gücünün farkında!

ÇEŞME'DE EN ÇOK DİNLENENLER

1 Numara: BEN FERO - DEMET AKALIN

2 Numara: ZEYNEP BASTIK - FELAKET

3 Numara: CAFI FEAT. MARK ELİYAHU - ALEGRİA

4 Numara: ÇAĞLA - SAZ MI CAZ MI

5 Numara: ÖZGÜN - SADECE ARKADAŞIZ

6 Numara: KENAN DOĞULU - ISSIZ ADA

7 Numara: MERVE ÖZBEY- YARAMIZDA KALSIN

8 Numara: Yalın - Deva Bize Sevişler (Doğuş Çabakçor Remix)

9 Numara: MERO - OLABİLİR

10 Numara: KENAN DOĞULU - VAY BE (MAHMUT ORHAN REMİX)