ALAÇATI NOTLARI

Biliyorsunuz ki her salı köşe yazılarımla karşınızdayım. Geçen salı yazdığım köşe yazımdan sonra aldım bavulumu herkesin merak ettiği şu Çeşme Alaçatı'ya bir gideyim dedim. Yazımda Alaçatı Butik Oteller, Alaçatı otelleri ile ilgili bilgileri derlemek istedim. Hemen Alaçatı otel rezervasyonlarımı halledip ilk uçakla İzmir'e oradan da Alaçatı'ya geçtim. Havaş'ı kullanabildiğiniz gibi alaçatı araba kiralama hizmetiyle de ulaşabilirsiniz. Hepinizin merak ettiği mekanlara gittim. Alaçatı çeşme arası kaç km? dediğinizi duyar gibiyim, Alaçatı öyle her yere yakın değil. Ama Alaçatı kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Gece kulüplerinde neler çalıyor, beach'ler de ne dinleniyor? Her şeyi not ettim. Pop müziğin ağır darbe yediğini de Alaçatı'da bir kez daha görmüş oldum. Gelin işte teker teker sizlere sıralayım. Alaçatı ne yapılır? Alaçatı ne yeni? Alaçatı'dan plajlara nasıl gidilir? hepsinin cevabı burada!