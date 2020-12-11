Akif Manaf’tan Dünyaya İlk Defa Sunulan Teknik

HABER: NEVAL KÜTÜK

“Düzenli uygulama mükemmellik getirir” diyen Manaf, Orijinal Yoga Sistemi’nde yer alan duruşların aşama aşama, belirli bir sırada ve uzman eşliğinde uygulanmasının beden ve ruh sağlığına önemli faydaları olduğunu belirtti.

UYF Başkanı Akif Manaf sözlerine şöyle devam etti: “Urdhva Ekapada Adho Mukha Şvanasana olarak adlandırılan bu asana tekniği, sindirim organlarına masaj yapmakta ve bu organları canlandırmaktadır. Mide gazlarını gidermekte, kabızlık ve hazımsızlığa iyi gelmektedir. Karın organları canlanmakta, sindirim salgıları düzene girmekte, karaciğer ve dalak olumlu etki almaktadır. Karın şişkinliği ve mide rahatsızlıkları olan kişiler bu duruştan yararlanabilir.”

Duruşa Giriş:

Duruşun uygulama aşamaları Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf tarafından şu şekilde aktarıldı: “Bacaklarınız bitişik şekilde dimdik ayakta durun. Nefes alırken, omurganızı gerin ve bacaklarınızı dümdüz tutun. Nefes verirken yavaş yavaş kalçalardan öne doğru eğilin. Eğilirken kamburlaşmayın, el parmakları yere bakacak şekilde kollarınızı dümdüz aşağı sarkıtın. Omurganızı öne doğru gerin, baş yukarıda olmalı ve gözler karşıya bakmalıdır. Ellerinizi önden arkaya doğru ayaklarınızın altına sokun, avuç içleri ayak tabanlarına yapışık olmalıdır. Nefes alın, nefesi verirken sol eli 50 cm önde yere koyun, aynı anda sağ ayak parmak ucunda yükselin ve sol bacağı yukarıya kaldırın.”

Asana (Yoga duruşu) Nedir, Faydaları Nelerdir?

Spesifik beden pozisyonları olan “Asana”lar, Yoga duruşlarıdır. İnsanlığın ilk dilinde “Asana” duruş veya pozisyon anlamına gelir. Yoga duruşlarının düzenli uygulanması fizyolojik sistemi tümüyle gençleştirmektedir. Etkili olmalarının en büyük sebebi, doğru nefes ve konsantrasyon eşliğinde uygulanmalarıdır.

Asanaların başlıca etkilediği sistemler, endokrin ve sinir sistemleridir. Organizmadaki bütün sistemler bağlantılı olduğu için bu iki sistem etkilendiğinde, olumlu etkiler vücudun başka bölgelerine de yansımakta; tüm bedensel ve zihinsel fonksiyonların sağlığı güçlenmektedir.

Orijinal Yoga metinlerinde yeryüzünde 8.400.000 “Asana”nın mevcut olduğu belirtilir. Yoga duruşlarının düzenli uygulanması sağlık, güzellik, güç, dayanıklılık, hafiflik, aydınlık, denge ve mutluluk vermektedir.

Bu konuda daha fazla detaylı bilgi Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf’ın “Yoga - Asana Vücut Çalıştırma Sanatı” kitabından edinilebilir.