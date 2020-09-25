AKDENİZİN TILSIMLI GÜZELİ: KAPUTAŞ

MURAT AK

Yaz mevsimine doğru yaklaştığımız şu günlerde bizleri doyumsuz güzellikteki bir sahil bekliyor. Haydi o zaman davete icabet edelim…..

Kaputaş Plajı, turkuaz mavisi rengiyle, incecik tül gibi kumuyla ülkemizin en güzel, en temiz plajlarından biri olarak gösteriliyor. Akdeniz’in tılsımlı güzeli Kaputaş, Kaş ile Kalkan arasında, Türkiye turizminin başkenti Antalya il merkezine yaklaşık 200 km. mesafede bulunuyor. Kaputaş, hipnotize edici tılsımlı güzelliğiyle misafirlerini baştan çıkarmaya çoktan hazır.

DÜNYACA ÜNLÜ

Kaputaş Plajı'nın ünü sadece ülkemiz ile sınırlı kalmamış. Muhteşem güzelliğin tadını doyasıya çıkarmak için her yıl, ülkemizin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden binlerce ziyaretçi Kaputaş Plajı'na gelmekte.

KUŞBAKIŞI GÖRÜNÜMÜ İNSANI BÜYÜLÜYOR

Kaputaş Plajı, her haliyle muhteşem bir görünüme sahip. Özellikle kuşbakışı görünümünü izlediğinizde Kaputaş’ın muhteşem güzelliğini çok daha iyi fark edebilir, daha önce hiç görmediyseniz ona ulaşmak için sabırsızlanabilirsiniz.

TURKUAZ RENGİNDE BİR GÜZEL

Kaputaş Sahili'nin turkuaz rengindeki suyuyla insanı büyüleyen bir güzelliğe sahip. Kaputaş Plajı'na turkuaz rengini yer altından kıyı bandına doğru akan suyun verdiği ve aynı zamanda yer altı suyunun deniz suyunun da yaz aylarında dahi soğumasına neden olduğu belirtiliyor

YAZIN BUNALTICI SICAKLIĞINDA SERİN BİR SAHİL

Akdenizin bunaltıcı yaz sıcağında serin deniz sularına kendinizi atmak mı istiyorsunuz ? Kaputaş Plajı tam size göre. Kaputaş'ın serin sularında Akdeniz’in tadını doyasıya çıkarabilir, yüzmenin doyumsuz zevkini keyifle sürebilirsiniz.

SAHİLE 187 BASAMAKLI İNİŞ MERDİVENİ

Kaputaş Plajı'na ulaşmak için Antalya üzerinden Kaş - Fethiye yolunu takip etmeniz gerekiyor. Park alanı oldukça kısıtlı olan Kaputaş’ta yaz sezonunda hafta sonları sabahın erken saatlerinde sahile gelmediğiniz müddetçe yer bulmak oldukça zor.

YARMA ÇALIŞMALARINDA VEFAT EDEN İŞÇİLER

Eşsiz güzellikteki Kaputaş Plajı'nın hemen yanı başında bulunan yarmalar, karayolları ekiplerince açılırken meydana gelen iş kazalarında 4 işçi maalesef hayatını kaybetmiştir. Sahilin hemen üst kısmında bulunan karayolunun kenarında; vefat eden işçilerin anısına isimlerinin bulunduğu 2 adet tabela yerleştirilmiş.

DENİZ KEYFİ KAPUTAŞ’TA BİR BAŞKA GÜZEL

Deniz keyfini bir de Kaputaş’ın tılsımlı sahilinde sürmek lazım. Kaputaş Plajı'nı görüp denizinde sefanızı sürdükten sonra deniz algınızın değişmesi ve her yıl mutlaka Kaputaş ile randevulaşmaya karar vermeniz an meselesi olabilir.

Kaş ilçe merkezi'ne yaklaşık 20 km., Kalkan Beldesi'ne ise yaklaşık 7 km. uzaklıkta bulunan Kaputaş’ın doyumsuz güzellikteki manzarasının ve denizinin doyumsuz tadını çıkarmak istiyorsanız, özgürlüğünüzü alın ve Kaputaş’a doğru yelken açın, hep seyahatte kalın.

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