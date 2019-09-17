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Akdeniz'i kirleten gemilere 14,5 milyon lira ceza

Mersin'de denizi kirleten 12 gemiye toplam 14,5 milyon TL idari para cezası kesilirken, yapılan sıkı denetimler sonucu denizde kirlilik oranı yüzde 40 azaldı.

Akdeniz'i kirleten gemilere 14,5 milyon lira ceza

Mersin'de denizi kirleten 12 gemiye toplam 14,5 milyon TL idari para cezası kesilirken, yapılan sıkı denetimler sonucu denizde kirlilik oranı yüzde 40 azaldı.

17 Eylül 2019 Salı 10:53
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Akdeniz'i kirleten gemilere 14,5 milyon lira ceza

MERSİN, (DHA)

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü, deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla gemi denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir ekiplerinin sorumluluk sahasındaki 3 deniz mili kapsamında, Tarsus-Erdemli sahili arası ile Mersin Uluslararası Limanı'na yük taşıyan gemilere yapılan denetimler sayesinde denizde kirliliğin önüne geçiliyor. Bu kapsamda 2019 yılında Eylül ayı dahil olmak üzere toplam denizi kirlettiği saptanan 12 gemiye 14, 5 milyon TL idari paras cezası kesilirken denizde kirlilik oranı yüzde 40 azaldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkdenizyKirlilikGemiDenizCezaönce Vatan
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