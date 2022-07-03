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Akdeniz foklarının yaşam alanı mağaralara 'tur' tepkisi

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03 Temmuz 2022 Pazar 17:13
Akdeniz foklarının yaşam alanı mağaralara 'tur' tepkisi

ANTALYA (DHA)

Antalya'da turist gezdiren bazı tur tekneleri ile kanolar, Akdeniz foklarının yaşam alanı mağaralara girerek sosyal medyadan yayın yapıyor. Bu uygulamanın çok sakıncalı olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Falezlerin birçok noktasında tekneler ve kanolar mağaralara giriyor. Bu mağaralarda Akdeniz fokları yavrulayıp barınıyor. Bu hayvanları rahatsız etmememiz gerekiyor" dedi.

Dünyada sayısı azalan ve nesli tehlike altında olan Akdeniz foklarının yaşam alanlarından birinin de Antalya kıyıları olduğu biliniyor. Betonlaşma ve insani faktörler nedeniyle nüfusları azalmaya başlayan bu canlılar, Antalya'daki falezlerin altındaki mağaralarda yaşamaya çalışıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akdeniz FoklarıMağaraTur Tekneleri
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