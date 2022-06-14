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Aile Danışmanı Belkıs Rüzgar Çevik, evli çiftleri bir arada tutmayı başarıyor

14 Haziran 2022 Salı 14:45
Aile Danışmanı Belkıs Rüzgar Çevik, evli çiftleri bir arada tutmayı başarıyor

Haber: Prenses Gülay Kılıç

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Aile Danışmanlığı yapan Belkıs Rüzgar Çevik çevresel ve zihinsel etkenlerle çocuk sahibi olamayan, mutsuz olan bir çok çifte çözüm bularak toplumun en küçük ama temel yapısı olan aile için sadece çözüm değil gelecek nesiller için huzurlu ve dağılmayan bir aile dolayısıyla da huzurlu bir toplum hedefleyerek son hızla çalışmalarını yürütüyor. 

Danışanlarında huzursuz ve mutsuz olan çiftlerin, zihinsel, çevresel ya da işlevsel sorunlarla çocuk sahibi olamadıkları için ayrılma safhasına gelen aile bireylerin öncelikle bu duruma sebep olan etkenlerden uzak kalınmasını sağlayarak varsa sağlık problemleri bir uzman hekime yönlendiriyor. Mutsuz çiftlerin alkole hatta şiddete ya da ayrılma eşiğine getiren sağlık sorunlarının giderilmesini sağlayarak evli  çiftlerin yıllar sonra çocuk sahibi olabilmesini sağlarken mutlu bir aile tablosu ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 14.06.2022 16:42
Anahtar Kelimeler:
Aile Danışmanı Belkıs Rüzgar ÇevikBelkıs Rüzgar ÇevikEvli çiftler
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