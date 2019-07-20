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AFAD'dan 'Düzce' açıklaması

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, "Düzce'de meydana gelen sel, su baskını ve heyelanlar sonucunda kaybolan vatandaşlarımızı arama çalışmaları, AFAD koordinasyonunda geniş bir ekip ile devam ediyor" açıklamasını yaptı.

AFAD'dan 'Düzce' açıklaması

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, "Düzce'de meydana gelen sel, su baskını ve heyelanlar sonucunda kaybolan vatandaşlarımızı arama çalışmaları, AFAD koordinasyonunda geniş bir ekip ile devam ediyor" açıklamasını yaptı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:20
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AFAD'dan 'Düzce' açıklaması

ANKARA, (DHA)

AFAD Yönetim Başkanlığı, Düzce'de meydana gelen sel felaketiyle ilgili arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. İl genelinde 17 Temmuz 2019 tarihinde başlayan yağışlar nedeniyle Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelanlar meydana geldiği, Akçakoca'ya 84,7 kilogram, Cumayeri'ne 75 kilogram, Çilimli'ye 72 kilogram ve Kardüz Yaylası'na 161,7 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

ARAMALAR SÜRÜYOR

Açıklamada, 18 Temmuz akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu bilgisinin alınması üzerine arama çalışmalarına başlandığı belirtilerek, "19 Temmuz tarihinde 1 vatandaşımızın (Fatma Töngel) cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan vatandaşlarımızı arama çalışmalarına 234 personel, 40 araç, 17 bot, 8 köpek ve 3 helikopter ve 1 uçak ile hava, kara ve denizden devam ediliyor" denildi.

227 KİŞİ KURTARILDI

Cumayeri ve Akçakoca ilçelerine bağlı köylerde toplam 227 kişinin mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılarak güvenli alana sevk edildiği, sağlık muayenesinden geçirildikleri ve 45'ine psikososyal destek hizmeti sunulduğu kaydedildi. Sel ve su baskınlarından etkilenen 86 kişi için barınma yerleri tahsis edildiği, 50 kişinin yakınlarının yanına yerleştirildiği bildiridi. Türk Kızılayı tarafından 1500 kişilik gıda dağıtımı ve 200 kişilik kahvaltı dağıtımı gerçekleştirildiği de ifade edildi. 

Hasar tespit çalışmaları kapsamında ise Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyünde 1 ağır hasarlı, 2 yapısal hasarlı ve 10 az hasarlı bina, Taşlık köyünde ise 3 az hasarlı bina tespit edildiği bildirildi.

1 MİLYON TL ÖDENEK

Bölgede acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Yönetim Başkanlığına toplam 1 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiği, yürütülen çalışmaların etkin koordinasyonu için 1 AFAD Mobil Koordinasyon aracının Akçakoca’da görevlendirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Ulaşım hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Akçakoca ilçesi köylerine ve Çilimli ilçesi Kırıkharman köyüne ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Haberleşme hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla 1 Mobil Baz İstasyonu kuruldu. Akçakoca ve Gölyaka ilçe merkez ve köylerinde meydana gelen elektrik kesintilerine karşı ekipler onarım çalışmalarına devam ediyor. Cumayeri ilçesi ve köylerine elektrik verildi, Akçakoca ilçesi Esmahanım ve Küpler köylerine ise jeneratörler ulaştırıldı. Gelişmeler AFAD tarafından takip ediliyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfadDüzceFelaketAçıklamaAcil DurumAfetönce Vatan
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