ADEM KÖSE 5 BİN AİLEYE GIDA YARDIMI 

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Türkiye Gençlik Spor Konfederasyonu İstanbul İL Başkanı Adem Köse’den 5000 bin aileye gıda yardımı yapacaklarını duyurdu.

Hacca 100 bin insan gidecekti. Umreye de 500 bin kişi. İptal oldu. Bunların toplam bedeli yaklaşık7 milyar TL olduğunu dile getiren Köse,bu paraların evine ekmek götüremeyen insanlara dağıtılmasının en doğru hareket olacağını söyledi. Köse, Emin olun gitmiş kadar sevap kazanırsınız. Korona virüsü belası tüm dünyayı etkisi altına aldığı gibi Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Ekonomik şartları bozulan vatandaş devletten yardım talebinde bulunuyor. Kendi vatandaşlarımızdan eskilerin dediği gibi ''bir lokma ekmeğe muhtaç'' hale gelenler mevcut. Devlet bu vatandaşlarımız için bazı sosyal yardımlarda bulunuyor. Ancak bu yardımlar maalesef büyük yardımlar olmuyor ve fakirlere sunulan devlet yardımları çok çok kısıtlı. Eşi vefat etmiş kadınlar var yetim yoksul fakir vatandaşlarınıza gıda yardımı yapın’dedi.

Başarılı İş Adamı Adem Köse, Türkiye Gençlik Spor Konfederasyonu olarak 5000 aileye gıda yardımı yapacaklarını söyledi.