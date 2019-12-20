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Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

20 Aralık 2019 Cuma 10:38
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Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

ADANA - Kaza, gece saatlerinde Kozan Karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Alptuğ Açıkgöz (29) yönetimindeki 01 ABV 538 plakalı otomobil ile Abdurrahman Öztekin (28) yönetimindeki  01EAE88 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücülerden Öztekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Açıkgöz ve araçlarda bulunan Ömer Akın (43), Ebubekir Orhan (37), Mahmut Orhan (13) ve Mazlum Bilek (23), ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztekin'in cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaKozanTrafik KazasıOtomobil
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