ABD'li uzmanlardan uyarı!

ABD - ABD’de yapılan bir araştırmaya göre video oyun bağımlılığı her 10 oyuncudan birinde zihinsel, sosyal ve davranışsal sorunlara yol açtığını ortaya koydu. ABD'li psikologlar, “önemli bir azınlık” olarak belirttikleri oyuncuların yüzde 10'unun uzun vadede olumsuz sonuçlara neden olacak şekilde oyun oynadığını iddia ediyor.



ERGENLERDE DEPRESYON BELİRTİSİ



Ergenler üzerinde yapılan araştırmada söz konusu oyuncuların yirmili yaşlara girerken yüksek düzeyde depresyon , saldırganlık, utangaçlık, ve endişe gösterdiği belirtildi. ABD’nin Brigham Young Üniversitesi'nde aile hayatı profesörü olan baş yazar Sarah Coyne, “Bu özel çalışmanın amacı, video oyunları ile belirli bir ilişkiye sahip olmanın uzun vadeli etkisini ve zaman içinde bir kişiye ne yaptığını incelemektir” dedi. Etkisini görmek için, ergenlikten yetişkinliğe kadar altı yıl boyunca video oyununun etkilerini incelediklerini belirten Coyne, “Gerçekten video oyunlarının harika şeyler olduğunu düşünüyorum. Önemli olan onları sağlıklı şekillerde kullanmak” diye konuştu.