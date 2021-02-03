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950 yıllık mezarlıktaki yönü farklı mezar, görenleri şaşırtıyor

Aksaray'da, 950 yıllık Ervah Mezarlığı'ndaki yönü farklı olan mezar, görenleri şaşırtıyor.

03 Şubat 2021 Çarşamba 11:43
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950 yıllık mezarlıktaki yönü farklı mezar, görenleri şaşırtıyor

AKSARAY, (DHA)

Kabristana gelip, dua edenlerin şaşırdığı, İran uyruklu Hristiyan Hamıdreza Seyedloo'nun mezarının başı güneye, ayağı ise kuzeye bakıyor. Siyah mezar taşında ise Seyedloo'nun fotoğrafı bulunuyor. Aksaray Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, gayrimüslimlerin Müslüman mezarlığına defnedilebileceğini ve mezar yönünün de kendi inançlarına göre belirlendiğini söyledi.

Bahçeli Mahallesi'ndeki 950 yıllık tarihe sahip ve Evrah Mezarlığı'nda, mezarların hepsinin başı batıya, ayak kısmı ise doğuya bakıyor; ancak bir mezarın yönünün farklı olması, görenleri şaşırtıyor. Yol kenarında olması nedeniyle daha çok kişinin dikkatine çeken mezarın, 2 yıl önce defnedilen İran uyruklu Hristiyan Hamıdreza Seyedloo'nun olduğu belirlendi. Siyah renk taşında fotoğrafı bulunan Seyedloo'nun mezarının başı güneye, ayağı ise kuzey tarafa bakıyor. 

Aksaray Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, defin yönünün farklı olmasında, İslam'a göre herhangi bir sakınca olmadığını belirterek, ''Gelenek olarak Müslümanların Müslüman mezarlığına, Müslüman olmayanların da kendi mezarlıklarına defnedilmesi adettendir. Bu uygulama yıllar boyunca bütün dinler tarafından uygulanmıştır. Fakat herhangi bir mecburiyet varsa mesela gayrimüslim bir memlekette, bir Müslüman'ın vefat etmesi veya Müslüman bir beldede bir gayrimüslimin vefat etmesi durumunda kendi inançlarına mensup kimselerin özel bir mezarlığı yoksa bunlarında farklı bir dinlere mensup kişilerin mezarlarına defnedilmesi caizdir. Bunda dinimizce herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Bu uygulama çok nadir görüldüğü için vatandaşlarımızın şaşırması normal. Bu olayın dinimizce bir sakıncası yoktur. Mezarlarda yatan kişilere dua edilebilir. İnşallah mümin kardeşlerimize bu dualar ulaşacaktır" dedi.

'MEZAR DİKKAT ÇEKİYOR' 

Ailesiyle mezarlık ziyaretine geldiklerinde yönü farklı mezarı görünce şaşıran Hasan Palta ise "Babamızın mezarını ziyarete gelince bu mezar dikkatimizi çekti. Bizim mezarlardan duruşu çok farklı. Benim gördüğüm bu mezarda yatan kişinin dini ve inancı farklı; ama güzel bir mezar olmuş. Bizim için insanların dini, inancı ve ırkı fark etmez. Bizim dinimiz hoşgörü dinidir. Çok güzel bir şekilde konulmuş ve muhafaza edilmiş. Bu mezar gerçekten çok dikkat çekiyor. Buraya gelen kişiler dua etmeden gitmiyor. Mezarın şekli farklı olduğu için çok dikkat çekiyor" diye konuştu. 

Mehmet Toprak ise "Mezarı ilk gördüğümde çok dikkatimi çekti. Eşim de görünce çok şaşırdı ve bana sordu. Bu mezarın yönü ve rengi neden farklı, diye. Biz fikir yürüttük ama bu mezar bütün mezarlardan çok farklı. Bu mezarlıkta binlerce mezar aynı yöne bakıyor. Sadece bu mezarın yönü değişik. Bizim mezarların başları batıya ayakları ise doğuya bakıyor. Bu durum ilgi çekiyor ki yoldan geçenler durup bakıyor, fotoğraf çekiyor ve dua ediyor. Yoldan her geçişimde benim de ilgimi çok çekiyor. Üstünde ölen kişinin resmi var. Bizde sadece şehitlerin mezarlarında fotoğraf olur. Bu mezar son günlerde mezarlığı ziyarete gelenlerin ve yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor" diye konuştu.

DHA

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Aksaray950 Yıllık Ervah MezarlığıFarklı Olan MezarHristiyanHamıdreza Seyedlooİran Uyrukluönce Vatan
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