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92 yaşında Mehmetçik için çoraplar örüp, jandarmaya teslim etti

21 Ekim 2021 Perşembe 13:19
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92 yaşında Mehmetçik için çoraplar örüp, jandarmaya teslim etti

ORDU - Ordu'nun Ulubey ilçesinde Nuriye Ergen (92), askerlerin giymesi için 32 çift çorap ördü. Jandarma Genel Komutanlığı, teslim alınan çoraplar için Ergen'e 'Ellerin dert görmesin' paylaşımıyla teşekkür etti. 

İlçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde yalnız yaşayan, 1 çocuk annesi Nuriye Ergen, bir süre önce askerler için çorap örmeye başladı. Kendi imkanlarıyla malzemeleri temin eden Ergen, 32 çift yün çorap ördü. Ordu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ergen’i evinde ziyaret ederek, ördüğü çorapları teslim aldı. Ergen, çorapların yanı sıra mağazadan satın aldığı içlikleri de verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nca da Nuriye Ergen'e sosyal medyadan "Ellerin dert görmesin Nuriye Teyze. Ordu Ulubey ilçesinde ikamet eden Nuriye teyzemizin örmüş olduğu el emeği göz nuru çoraplar, kahraman Mehmetçiklerimize teslim edilmek üzere Ordu İl Jandarma Komutanlığımız tarafından teslim alınmıştır" paylaşımıyla teşekkür edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
92 Yaşında Nuriye ErgenMehmetçikçorap
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