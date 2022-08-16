9 Eylül'ün 100'üncü yılında, 100 saatle rekoru hedefliyor

İZMİR - İzmir'de performans sanatçısı Yunus İşçi (28), 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla yeni rekor denemesine hazırlanıyor. İşçi, efe kostümlü canlı heykel performansıyla 100 saat ile rekor kırmayı hedefliyor.



İzmir'de 2 yıl önce Gündoğdu Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için rekor denemesi yaparak, 24 saatlik canlı heykel gösterisi sunan Yunus İşçi, 10 yıldır sokak sanatı performansları gerçekleştiriyor. İşçi, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü 9 Eylül etkinlikleri kapsamında yeni dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor. 29 Ekim 2010'da aralıksız 24 saat canlı heykel olarak durarak ilki başaran İşçi, gün aşırı performanslar ile 100'üncü saati bulmayı hedefliyor.



Yunus İşçi, daha önce 24 saat aralıksız durduğunu anımsatarak, "Alanı terk etmeden terle atılabilecek kadar su ihtiyacımı karşılamıştım. Bu biraz daha farklı bir deneme olacak. Dünden itibaren aşırı performans sergilemeye başladım" dedi.



Canlı heykel performansının bir tür meditasyon olduğunu anlatan İşçi, "Beyin olarak orada olmuyorsunuz. Kendi zihnimi 10 yıldır ehlileştirdim. Daha 16'lı yaşlarda hem yurt dışında hem de internetten gördüğüm performans sanatçılarından esinlendim. Avrupa Birliği projesiyle Rusya, Romanya, Yunanistan gibi ülkelerde bulundum. Canlı heykel yurt dışında daha fazla önemseniyor, bu konuda çeşitli festivaller düzenleniyor. Hollanda'da yarışmaları var. Oradaki performans sanatçılarıyla da buluşup Türkiye'yi temsil edebileceğim bir organizasyonda yer almak istiyorum" diye konuştu.



9 Eylül'deki performansı için özel efe kostümü tasarladığını dile getiren Yunus İşçi, şimdiden güzel dönüşler aldığını belirtti. Özellikle çocukların dikkatini çeken İşçi, "İnsanların tepkisi gayet güzel. Dünya rekorunun ardından televizyondan görenler genelde ismimle hitap edip beni tebrik etmeye başladı. 9 Eylül'de 100 saatimi dolduracağım" dedi.



ÇOCUKLAR HEYKEL SANIYOR



Rekor denemesine Konak Meydanı'ndaki performansıyla başlayan Yunus İşçi'yi izlemeye gelenlerden Dicle Udül (34) de "Milli duygularımız kabardı. Bu gösteri bizi 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu günlerine götürdü. Sokak sanatçılarına saygımız sonsuz. Böyle bir gösteri de beni çok etkiledi" diye konuştu.



Canlı heykele dokunan Sibel Udül (8) ise "Heykel sandım, birden hareket edince çok şaşırdım" dedi.