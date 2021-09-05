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6.TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ'NE 226 FİLM MÜRACAAT ETTİ

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu'nun öncülüğünde yapılan Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin altıcısına 226 Film müraacat etti.

05 Eylül 2021 Pazar 12:53
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6.TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ'NE 226 FİLM MÜRACAAT ETTİ

HASRET D. DELİER

ANKARA

Türkiye başta olamak üzere yedi Türk Cumhuriyeti, Özerk Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba topluluklarından katılımların olduğu Festivalin yarışması öğrenci ve profosyonel olmak üzere iki bölüm şeklinde yapılıyor. 

Bu yılki Festivalin teması "Türk Kültürü ve Türkü'n Dünyaya Bakışı"

Festivale gelen 226 Filmden 95 film tema ve şartnameye uygun olarak yarışmaya giriyor.

Yarışmaya katılan filmler Festivalin proje ortağı olan üniversitelerden oluşan Radyo Tv ve Sinama bölümü öğretim üyeleri tarafından izlenecek.

12 Ögrenci 12 Profosyonel olmak üzere 24 film finalist film olarak degerlendirilecek. Bu filmler arasında ilk üç profosyonel ve öğrenci filmlerinden 2021 yılı Türk Dünyası en iyi öğrenci ve profosyonel filmi ile en iyi ikinci ve üçüncü filmler seçilecek. Ayrıca dört özel ödülde yarışmaya katılan filmler arasından tespit edilecek.

Ödüller ve gösterimi yapılacak filmler Türkiye'de 2021 yılı Ekim ayının içerisinde yapılacak. Gala ödül töreniyle sahiplerini bulacak. Yine film gösterimleri Proje ortagımız üniversite ve sinemalarda gösterilecek.

Festivale katılan filmlerden oluşan Film seçkisi Türkiye'den sonra "Dünya Dili Türkçe 9 Ülke 9 şehir" Festival sloganı ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Makedonya, Kosova, Macaristan, Bosna Hersek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde gösterime çıkacak.

6.Türk Dünyası Film Festivali Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde T.C Kültür Bakanlığı, Sinema Genel  Müdürlüğü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, basın kuruluşlarının müştereken katkıları ve proje ortaklıklarında yapılıyor. 

Festivalin geniş bir aile ve engin bir kültüre sahip olan Türk Dünyası'nın kültürünü ve degerlerini ortaya çıkarmak ve bu degerleri ömcelikle kendi akrabalarına, akabinde dünyaya sunmak maksatıyla yapılan bir etkinliktir diyen Festival tertip komitesi başkanı Menderes Demir, "Türk Dünyası'nda  festivale gösterilen ilgi ve teveccühün büyük bir heyecana vesile olduğunu, Festivalin binlerce yıllık kültüre ve geniş coğrafyaya yayılan Türk Milleti ile akraba topluluklarının kardeşlik hukukunu arttırıp, birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlamak maksadıyla yapıldığını, Türkiye ve Türk Dünyası’ndan üniversite öğrencileri ile sanatseverlerin buluştuğu kültür sanat platformu Türk Dünyasın'da büyük heyecan ve ilgiyle takip edildiğini" ifade etti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hasret D. Delierönce VatanBelgeselFilm FestivaliMüracaatTürk Dünyası Gazeteciler Federasyonu
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