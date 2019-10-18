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61 yıldır bakırcılık yapıyor

Burdur'da bakırcı ustası Hasan İmrak (72), 61 yıldır bakırcılık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. Çırak bulamamaktan dert yanan İmrak, "Mesleklere hiç heves yok. Bu yüzden günden güne ölüyor" dedi.

61 yıldır bakırcılık yapıyor

Burdur'da bakırcı ustası Hasan İmrak (72), 61 yıldır bakırcılık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. Çırak bulamamaktan dert yanan İmrak, "Mesleklere hiç heves yok. Bu yüzden günden güne ölüyor" dedi.

18 Ekim 2019 Cuma 12:04
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61 yıldır bakırcılık yapıyor

BURDUR - Burdur'da oturan Hasan İmrak, 11 yaşındayken babasının yanında bakırcılık mesleğine başladı. Mesleğini uzun yıllar sürdüren Hasan İmrak, babası yaşamını yitirince tek başına kaldı. Hasan İmrak'ın yanına alarak yetiştirdiği çıraklar da mesleği yapmadı. Mesleğini sürdüren Hasan İmrak, 25 yıl önce emekli oldu. Yıllar önce babasıyla birlikte çalıştıkları iş yerinin yıkılıp yenisinin yapıldığı Bakırcılar Arastası'ndaki dükkanda yaklaşık 40 yıldır çalışan Hasan İmrak, Burdur'da bakırcılığın tek temsilcisi olarak kaldı.

'ŞİMDİ 1 BAKIRCI, 3 KALAYCI KALDI'

Bakırcılığın baba mesleği olduğunu söyleyen Hasan İmrak, "Bu mesleğe başladığım zaman Burdur'da bakırcı ve kalaycı olarak yaklaşık 250 kişi vardı. Şimdi 1 bakırcı, 3 kalaycı kaldı. Bakırcılık mesleği her geçen gün ölüyor" dedi. Herhangi bir iş yeri açan kişinin 840 lira Bağ-Kur priminin yanı sıra, kira gibi ödemelerle birlikte aylık 2 bin liranın üzerinde sabit gideri olduğunu anlatan İmrak, insanların bu işi yapmak yerine asgari ücretle çalışmayı tercih ettiğini aktardı. Bakırcılar Arastası'ndaki iş yerinde krom çelikten damıtma kazanları, bakır gülyağı damıtma kazanları imal ettiğini aktaran Hasan İmrak, "Ben 25 yıl önce emekli oldum ama gideceğim bir yer yok. Mesleğimi seviyorum. Onun için bu dükkanda çalışmaya devam ediyorum. Krom çelikten el işi damıtma kazanları yapıyorum. Bakır gül yağı damıtma kazanları yapıyorum" diye konuştu.

'BENDEN SONRA BU MESLEK BİTECEK'

Burdur'da kendisinden sonra bakırcılık mesleğini yapacak kimse olmadığını kaydeden İmrak, şöyle dedi: "Benden sonra Burdur'da bu meslek bitecek. Herkes çocuğum okusun, devlet memuru olsun, masa başında çalışsın istiyor. Mesleklere hiç heves yok. Bu yüzden meslekler günden güne ölüyor. 5 yıl sonra hiçbir meslekte çırak da usta da bulamazsın. En son 15- 20 yıl önce yanımda çırak yetişti. Onlar da mesleği bırakıp yem fabrikasında çalıştı."

'TÜRKİYE'DE BENDEN BAŞKA YAPAN YOK'

Krom çelik kazan yapmayı 50 yaşından sonra öğrendiğini anlatan İmrak, "El yapımı krom çelik kazan ve bakır gülyağı damıtma kazanlarını Türkiye'de benden başka yapan yok. Krom çelik kazanlar ilaç, kuruyemiş ve şekerleme sektöründe kullanılıyor. Geçen yıl Avrupa ülkelerinin yanı sıra Çin'e de gönderdim. Bir kazanı 3 günde yapıyorum. 3 ile 3 bin 500 lira arasında satıyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
61 Yıldır Bakırcılık YapıyorBurdur
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