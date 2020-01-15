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60 yıldır bıyıklarını kesmiyor

Erzurum'un Horasan ilçesinde 60 yıldır bıyıklarını kesmeyen 'Horasanlı Pala' lakaplı Hacı Kırbaç (76) iki rakibinin hayatını kaybetmesiyle, Türkiye'de kendisinin tek kaldığını söyledi. Bıyıklarının boyunun 1,5 metreye ulaştığını söyleyen Hacı Kırbaç, "Benimle fotoğraf çekilmek için kuyruğa giriyorlar. Rakiplerim öldüğü için Türkiye'de ben tek kaldım” dedi.

60 yıldır bıyıklarını kesmiyor

Erzurum'un Horasan ilçesinde 60 yıldır bıyıklarını kesmeyen 'Horasanlı Pala' lakaplı Hacı Kırbaç (76) iki rakibinin hayatını kaybetmesiyle, Türkiye'de kendisinin tek kaldığını söyledi. Bıyıklarının boyunun 1,5 metreye ulaştığını söyleyen Hacı Kırbaç, "Benimle fotoğraf çekilmek için kuyruğa giriyorlar. Rakiplerim öldüğü için Türkiye'de ben tek kaldım” dedi.

15 Ocak 2020 Çarşamba 10:09
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60 yıldır bıyıklarını kesmiyor

ERZURUM - Horasan ilçesinde oğlu Muhammet ile birlikte berberlik yapan 5 çocuk, 36 torun sahibi Türkiye bıyık şampiyonlarından Hacı Kırbaç, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra siyasilerden de ilgi görüyor. Yarım asırdan fazladır kesmediği bıyığının düzenli bakımını yapan Hacı Kırbaç, sırrını ise hiç kimseyle paylaşmayacağını söyledi. Bakımının zahmetli ve masraflı olduğunu, ancak berber olması nedeniyle altından kolayca kalktığını anlatan Hacı Kırbaç, iş yeri de kendisi ile fotoğraf çekilenlerle dolu. Türkiye'nin dört bir yanından kendisi ile fotoğraf çekilmeye gelenlerin olduğunu aktaran Kırbaç, şunları söyledi:

"Bıyıklarımı çok seviyorum. Sabah gelip müşteriye kapıyı açar açmaz, bıyıklarıma bakarım. 60 yıldır bıyıklarıma hizmet ettim. Özel bir bakımı var ama ben bu güne kadar kimseye söylemedim. Bundan sonra da söylemem, sır. 1,5 metre şu anda. İki rakibim vardı, onlar da vefat etti. Tek kaldım. Ölsem daha bıyık şampiyonu olan kimse kalmaz. Benden sonra uzatan kimse yok. Daha fazla uzatırım, ama rakibim olmadığı için yapmıyorum. Benim için süslü olsun yeter. Sabahtan akşama kadar belki 100 kişi fotoğraf çektirmeye gelir. Çekince yayın yapıyor. Hem yurt içinden, hem yurt dışından fotoğrafımı çekmek için kuyruğa giriyorlar. Bu yaşta, bu bıyıkla hizmet eden bir şahsın müşterisi olmaz mı? Benim gibi bıyık uzatamazlar. Çünkü bu devirde kalmadı. Cumhurbaşkanı ile 3 kez buluştuk. Benim başımda fötr vardı. Cumhurbaşkanı bu olmasa daha iyi olur dedi. Emine Hanım da, 'Yok pala onunla tanınmış' dedi. Devamlı fötr takarım. Ben kendime çok iyi bakarım. Kravatsız, fötr şapkasız dolaşmam."

DHA

Anahtar Kelimeler:
60 Yıldır Bıyıklarını KesmiyorErzurum
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