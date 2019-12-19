Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110575
ALTIN
280.519
DOLAR
5.9086
STERLİN
7.7410
EURO
6.5759
İstanbul lüferine coğrafi işaret başvurusu
İstanbul lüferine coğrafi işaret başvurusu
Yılbaşı ağacı olması için göknar fidanı yetiştirdi
Yılbaşı ağacı olması için göknar...
Odaklanma problemiyle ilgili ilaçlar sağlığı olumsuz etkiliyor
Odaklanma problemiyle ilgili ilaçlar sağlığı...
50 yaşında üçüzlerini kucağına aldı
50 yaşında üçüzlerini kucağına aldı
Mersin'de uyuşturucu operasyonu 
Mersin'de uyuşturucu operasyonu 
İş fırsatları için hemen tıkla!

6 çocuk annesi, eşi tarafından vahşice öldürüldü

Mersin'de, 6 çocuk annesi Emine D. (39), tartıştığı eşi H.D. tarafından vücudunun farklı yerlerinden defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan H.D., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

6 çocuk annesi, eşi tarafından vahşice öldürüldü

Mersin'de, 6 çocuk annesi Emine D. (39), tartıştığı eşi H.D. tarafından vücudunun farklı yerlerinden defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan H.D., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

19 Aralık 2019 Perşembe 09:46
9 Okunma
6 çocuk annesi, eşi tarafından vahşice öldürüldü

Akdeniz ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi 5123 Sokak'taki apartmanın birinci katında oturan Emine D. ve eşi H.D.'nin tartıştığını duyan komşuları durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri zili çaldı ancak açan olmayınca kapıyı kırıp içeri girdi. Polis evde, Emine D.'yi kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Emine D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede ise Emine D.'nin vücudunun farklı yerlerinden defalarca bıçaklandığı tespit edildi. Komşularla konuşan ve evde arama yapan polis, H.D.'nin eşini bıçaklayıp, evden kaçtığını belirlerdi. 

Emine D.'nin cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis bir süre sonra kaçan H.D.'yi yakalayıp gözaltına aldı. H.D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinKadınŞiddetCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılbaşı ağacı olması için göknar fidanı yetiştirdi
Yılbaşı ağacı olması için göknar fidanı yetiştirdi
50 yaşında üçüzlerini kucağına aldı
50 yaşında üçüzlerini kucağına aldı
Uludağ'da kaybolan dağcılar Mert ve Efe'nin cesetleri bulundu
Uludağ'da kaybolan dağcılar Mert ve Efe'nin cesetleri bulundu
TÜRK DÜNYASI’NIN BAYRAMI
TÜRK DÜNYASI’NIN BAYRAMI
Yeni yılda ‘‘BİR UMUT DA SEN OL’’ askıda oyucak
Yeni yılda ‘‘BİR UMUT DA SEN OL’’ askıda oyucak
7. ULUSLARARASI YOGA KOREOGRAFİ TURNUVASI’NDA TÜRK SPORCULARIN ZAFERİ! 
7. ULUSLARARASI YOGA KOREOGRAFİ TURNUVASI’NDA TÜRK SPORCULARIN ZAFERİ! 
2020 YENGEÇLER ve YÜKSELEN YENGEÇLER​​​​​
2020 YENGEÇLER ve YÜKSELEN YENGEÇLER​​​​​
Ihlamurun fiyatı altınla yarışıyor
Ihlamurun fiyatı altınla yarışıyor
YENİ YIL HEYECANINI ST. REGIS BRASSERIE İLE NİŞANTAŞI’NIN KALBİNDE YAŞAYIN
YENİ YIL HEYECANINI ST. REGIS BRASSERIE İLE NİŞANTAŞI’NIN KALBİNDE YAŞAYIN

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans