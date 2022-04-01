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"45 yıldır ilk kez böyle bir olay yaşadım"

Çığ altından kurtarılan İtalyan kayakçı: 45 yıldır ilk kez böyle bir olay yaşadım

01 Nisan 2022 Cuma 14:00
"45 yıldır ilk kez böyle bir olay yaşadım"

VAN - Van'da Başet Dağı'na çıkarken çığ düşmesiyle kar altında İtalyan kayakçıların üzerine ışının ardından kayakçılar, kendilerine yardım eden jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekiplerine teşekkür etti. Olayda yaralanan Paola Favero (61), 45 yıldır kayak yaptığını ve ilk defa böyle bir olay yaşadığını belirterek, "Çığ altında kaldım ve daha sonrasını hatırlamıyorum. Çıkarılıp helikopterle götürülmemi ve sonraki süreci hatırlıyorum. Tedavim tamamlandıktan sonra hastaneden çıktım. Kısa sürede bize ulaşan ekiplere ve herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gürpınar ilçesindeki Başet Dağı'na 2 Türk rehber eşliğinde çıkan 12 İtalyan kayakçının dönüşü sırasında çığ düştü. 4 İtalyan kayakçı çığ altında kaldı. Üzerlerinde takip cihazı olan kayakçılardan 3'ünde herhangi bir sorun yaşanmazken, Paola Favero ise yaralandı. Rehberlerin ihbarıyla Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı helikopteriyle AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye gidip İtalyan kayakçıyı aldı. İlk müdahalesi helikopterde yapılan Favero, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer kayakçılar da minibüsle Van'a getirildi.

'45 YILDIR KAYAK YAPIYORUM BU İLKTİ'

Paola Favero, hastanedeki tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildi. Kendisini iyi hissettiğini ve sağlıkla çıktığından çok mutlu olduğunu belirten Paola Favero, kendisine yardım eden ekiplere teşekkür etti. 45 yıldır kayak yaptığını ancak ilk kez böyle bir olay yaşadığını, tırmanıştan dönerken çığın düşmesiyle kar yığınlarında yuvarlandığını anlatan Favero, şöyle konuştu:

"2 gün önce Van'a geldik. Türkiye'yi çok seviyoruz. Dün Başet Dağı'ndaydık. Oradan kayakla dönerken çığda yuvarlandım. Çığ altında kaldım. Gerisini hatırlamıyorum ama rehberlerimiz çok iyiydi. Çığ ekipmanları çok önemli yani çığ sinyal cihazı. Onların sayesinde sağlıklı bir şekilde çıktım. İlk bölümde pek bir şey hatırlamıyorum. Sonrasında helikopterin gelmesi, alıp hastaneye götürmelerini hatırlıyorum. Şuurum açıldıktan sonra daha iyi hissettim kendimi. Her şey için rehberlerimize, orduya, doktorlara çok teşekkür ederim. Çok ilgilendiler. Şu an sağlıklı olduğum için çok mutluyum. Hastanedeki tedavimin bitmesinin ardından da otele geri döndüm."

'EĞİMİ FAZLA OLAN YERLERDE OLABİLİR'

İtalyan kayakçı Martina Quınternettoi ise aslında bunun bir kaza olmadığını, bu gibi eğimi olan dağlarda yaşanabilecek bir durumun olduğunu belirterek, kendilerini çok iyi ağırlayan görevlilere teşekkür etti. Franca Garbın ise yaşadıkları olayı sağlıkla atlattıkları için mutlu olduklarını, görevlilerin yanı sıra orada yaşayan köylülerin de kendilerine çok yardım ettiklerini söyleyerek, "Yaklaşık 10 dakika karın altında kaldığımız için giysimiz ıslaktı ve onlar bizim için ateş yaktılar. Üstümüzü kurutup bize çay ikram ettiler. Ekiplerin yanı sıra onlara da çok teşekkür ederim" diye konuştu.

'SOĞUKKANLI BİR ŞEKİLDE DAVRANDIK'

Rehber Mustafa Tekin ise "İtalyan kayakçı grubuyla birlikte Başet Dağı'na 3 bin 684 metreye tırmandık. Dönüşte, 3 bin 400 metre civarında bir çığ düşmesi olayı yaşadık. Orada 4 kişi çığ altında kaldı. Biz olayı izledik ve yavaşlayıp durduktan sonra hemen müdahale ettik. Diğer dışarıda olan arkadaşlarımızla birlikte sinyal cihazlarını kullanarak 10 dakika gibi bir sürede 4 kişiyi çıkardık. Kar altında 10 dakika kaldıkları için bayağı ıslanmış ve üşümüşlerdi. Paola Favero ise hipotermi geçirdi. Jandarmadan yardım istedik ve onlar da kısa sürede gelip Paola'yı helikopterle alıp götürdüler" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İtalyan KayakçıÇığ
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