Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
106285
ALTIN
270.184
DOLAR
5.7176
STERLİN
7.3564
EURO
6.3224
Kuru havada virüs riski
Kuru havada virüs riski
Nörobilim Kongresi Nişantaşı Üniversitesi’nde
Nörobilim Kongresi Nişantaşı Üniversitesi’nde
Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır
Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır
“Çocuklardaki ‘maskeli depresyon’ fark edilmiyor”
“Çocuklardaki ‘maskeli depresyon’ fark edilmiyor”
EURO 2020 play-off eşleşmeleri belli oldu
EURO 2020 play-off eşleşmeleri belli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

40 ülke gezdi, açtığı fotoğraf sergisiyle 350 çocuğu giydirdi

Yozgat'ta yaşayan emekli memur Oktay Yıldırım (53), fotoğraf tutkusu nedeniyle 15 yılda 40 ülke gezdi. Gezdiği ülkelerin fotoğraflarından oluşan sergide toplanan hayır paralarıyla 350 çocuğa destek verdiğini kaydeden Yıldırım, "Yaklaşık 37 bin lira para toplandı, 350 çocuğu giydirdik ve onları sevindirdik" dedi.

40 ülke gezdi, açtığı fotoğraf sergisiyle 350 çocuğu giydirdi

Yozgat'ta yaşayan emekli memur Oktay Yıldırım (53), fotoğraf tutkusu nedeniyle 15 yılda 40 ülke gezdi. Gezdiği ülkelerin fotoğraflarından oluşan sergide toplanan hayır paralarıyla 350 çocuğa destek verdiğini kaydeden Yıldırım, "Yaklaşık 37 bin lira para toplandı, 350 çocuğu giydirdik ve onları sevindirdik" dedi.

22 Kasım 2019 Cuma 15:54
9 Okunma
40 ülke gezdi, açtığı fotoğraf sergisiyle 350 çocuğu giydirdi

ANKARA - Yozgat'ta memur olan, evli ve 2 çocuk babası Oktay Yıldırım, 2004 yılında Almanya'ya gitti. Fotoğraf tutkunu olan Yıldırım, insanları, şehirleri, tarihi yapıları, yöresel yemekleri ve insan yüzlerini fotoğrafladı. Yıldırım, daha sonra Fransa, Nepal, Hindistan ve çok sayıda ülkeyi ziyaret etti. 2017 yılında emekli olan Yıldırım, aynı yıl gezdiği ülkelerde çektiği fotoğraf karelerinden sergi açtı. Yıldırım, sergiden elde ettiği gelir ile maddi durumu iyi olmayan 350 çocuğa yardımda bulundu. Yurt dışı ziyaretlerini sürdüren Yıldırım, 15 yılda 40 ülkeyi gezdiği belirtti.

Fotoğraf çekmek için yeni yerler keşfetmekten heyecan duyduğunu söyleyen Yıldırım, "En çok Hindistan ve Fas'ı sevdim. Gittiğim ülkelerin birçoğunu turla gezdim. Yemekle ilgili bazı sıkıntılarım oldu ama ekmek ve peynirle birçok ülkeyi gezebildim" dedi.

'SERGİDE ÇOCUKLAR İÇİN 37 BİN TL TOPLADIK'

Yıldırım, insanların hayatlarına dokunmak için 2 yıl önce proje geliştirdiğini söyledi. Proje kapsamında çektiği fotoğraflardan sergi açtığını belirten Yıldırım, "Yaklaşık 37 bin lira para toplandı. Biz 350 çocuğu giydirdik ve onları sevindirdik" diye konuştu.

Oktay Yıldırım, "Dünyanın her yerinde mutlaka bir Türk ile karşılaşabiliyorsunuz. Dil bilmek gerekiyor ama bilmeden de bir şeyler yapabiliyorsunuz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YozgatAçtığı Fotoğraf Sergisi350 çocuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Çocuk haklarını koruyacak ara elemanlar lazım”
“Çocuk haklarını koruyacak ara elemanlar lazım”
Çocuğunuzun fotoğrafını paylaşırken bir kez daha düşünün
Çocuğunuzun fotoğrafını paylaşırken bir kez daha düşünün
Zehra Su için sürpriz doğum günü
Zehra Su için sürpriz doğum günü
Kış çaylarının yeni gözdesi ‘Osmanlı Çayı’
Kış çaylarının yeni gözdesi ‘Osmanlı Çayı’
Ekmek almak için bekledikleri durakta seyyar soba ile ısınıyorlar
Ekmek almak için bekledikleri durakta seyyar soba ile ısınıyorlar
CUMHURİYETE GİDEN YOL
CUMHURİYETE GİDEN YOL
Değişim ile Çiçek Aç!
Değişim ile Çiçek Aç!
'Kulaklık bağımlılığı' başarıyı düşürüyor
'Kulaklık bağımlılığı' başarıyı düşürüyor
Ulugöl’de sonbahar güzelliği
Ulugöl’de sonbahar güzelliği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans