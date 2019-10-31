29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü...

İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY

Kadıköy Belediyesi Başkanı Sayın Şerdil Dara Odabaş ve açılışa iştirak eden diğer üst düzey katılımcılar bando müzik eşliğinde yürüyüşlerine devam ettiler. Etkinlik esnasında Atatürk posterleri ve Türk bayrakları açılarak Milli Marşlar söylenerek dans gösterileri yapıldı. Meşaleler ve bayraklar eşliğinde yapılan yürüyüş caddede kurulan dev ekranlardan da izlenebildi.

Caddebostan İskele Sokak’ta son bulan yürüyüş güzergahında kurulan 3 sahnede Çocuk Sanat Merkezi Orkestra ve Korosu öğrencilerinin dans gösterileri, DJ performansları ve Cumhuriyet Bandosu gösterileri yer aldı. Türk bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet tırı ve kortejin geçişi caddenin farklı noktalarına kurulan dev ekranlardan da canlı olarak izlenebildi.

Yürüyüşe Cumhuriyet sevdalıları, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle katılarak renkli görüntüler oluşturdu.