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29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü...

Kadıköy Belediyesi Cumhuriyet’in 96. yıl dönümü için Bağdat Caddesi’nde düzenlenen 29 Ekim “Cumhuriyet Yürüyüşü” etkinliğinde, 118 Y Lions Şehit ve Gazi Ailelerine Destek Komite Başkanı Fisun Bellisan Başkanlığı’nda Anadolu Lions Kulüpleri 18:00’da Suadiye etkinlik alanında biraraya geldiler.  

29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü...

Kadıköy Belediyesi Cumhuriyet’in 96. yıl dönümü için Bağdat Caddesi’nde düzenlenen 29 Ekim “Cumhuriyet Yürüyüşü” etkinliğinde, 118 Y Lions Şehit ve Gazi Ailelerine Destek Komite Başkanı Fisun Bellisan Başkanlığı’nda Anadolu Lions Kulüpleri 18:00’da Suadiye etkinlik alanında biraraya geldiler.  

31 Ekim 2019 Perşembe 11:31
7 Okunma
29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü...

İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY

Kadıköy Belediyesi Başkanı Sayın Şerdil Dara Odabaş ve açılışa iştirak eden diğer üst düzey katılımcılar bando müzik eşliğinde yürüyüşlerine devam ettiler. Etkinlik esnasında Atatürk posterleri ve Türk bayrakları açılarak Milli Marşlar söylenerek dans gösterileri yapıldı. Meşaleler ve bayraklar eşliğinde yapılan yürüyüş caddede kurulan dev ekranlardan da izlenebildi.

Caddebostan İskele Sokak’ta son bulan yürüyüş güzergahında kurulan 3 sahnede Çocuk Sanat Merkezi Orkestra ve Korosu öğrencilerinin dans gösterileri, DJ performansları ve Cumhuriyet Bandosu gösterileri yer aldı. Türk bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet tırı ve kortejin geçişi caddenin farklı noktalarına kurulan dev ekranlardan da canlı olarak izlenebildi.

Yürüyüşe Cumhuriyet sevdalıları, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle katılarak renkli görüntüler oluşturdu.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 31.10.2019 05:42
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet YürüyüşüZambak Karabay118 Y Lions Şehit Ve Gazi Ailelerine Destek Komite Başkanı Fisun Bellisan
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