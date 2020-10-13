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25 yıldır uçakta unutulan eşyaları satıyor...
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25 yıldır uçakta unutulan eşyaları satıyor...

Uçuş stresi, telaş başta olmak üzere çeşitli nedenlerle uçakta unutulan eşyaları bir yıl depoda bekletildikten sonra açılan ihale ile THY’den satın alarak Avcılar’da satışa çıkaran Aziz Korkmaz, bavullardan antika denilebilecek ürünlerden protez dişe kadar çeşitli eşyaların çıktığını söyledi.

13 Ekim 2020 Salı 13:42
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25 yıldır uçakta unutulan eşyaları satıyor...

İSTANBUL - Özellikle dış hat yolcularının unuttuğu, THY'nin Bagaj Hizmetleri Yönetim Müdürlüğü kayıp eşya deposunda bekletilen, 1 yıl içerisinde başvuru yapılmadığı takdirde ihale yoluyla satılan eşyalar daha sonra eksiklikleri varsa tamamlanarak satılıyor. Uçakta en fazla çanta, gözlük, cüzdan ve cep telefonu gibi elektronik eşyalar unutulurken açılan bavullardan ilginç eşyalar da çıkabiliyor.


25 YILDAN BU YANA UNUTULAN EŞYALARI SATIYOR

Avcılar’daki bir pasajda bulunan iki büyük dükkanda THY’nin ihalelerinden satın aldıkları unutulan eşyaların yanı sıra gümrüklerde el konulan eşyaları satan Aziz Korkmaz, “Biz bunları devletten ihale yoluyla satın alıyoruz ve satışa sunuyoruz. Bu işi 1995’te Topkapı’da Şehremini’de başladık. 13 yıldır da Avcılar’da faaliyet gösteriyoruz” dedi. Korkmaz, yolcuların uçaklarda taşınabilecek her şeyi unutabildiğini anlatırken şöyle dedi:

“Adam takma dişini unutuyor mesela. Çantasını unutunca içindeki takma dişini de unutmuş oluyor. Valizde taşınabilir her şey unutulmuş olabiliyor. Unutulan ilginç eşyalar arasında protez ayak, bacak da çıkıyor. Unuttuğu valizin içinde bir bakıyorunuz protez bacak çıkıyor. Bunları belirli bir fiyat ödeyerek açık arttırma ile satın alıyoruz. Bunları değerlendiriyoruz. Piyasada örneğin 500 TL’ye satılıyorsa biz 150 TL’ye veriyoruz. Herhangi bir eksiği varsa onları gideriyoruz, ondan sonra satıyoruz. Takma dişleri atıyoruz. Protez bacağı isteyen olursa satıyoruz.”


HER TÜRLÜ EŞYA VAR


Aziz Korkmaz, Koronavirüs döneminde havalimanlarının kapatılması ve seferlerin iptal edilmesi ile ihale alamadıklarını ancak, ellerinde 2 yıl satabilecekleri ürün bulunduğunu ifade ederken, şöyle devam etti:

 “Bu dönem satışlarımızı etkiledi. İşyerimizde çok eski gramofon, en az 50-60 yıllık radyolu pikap, nereden bakarsanız 100 yıllık ayakla çalışan dikiş makinesi, çok eski plaklar, radyolar, kürekler, her beden ve yaşa uygun kıyafet, ayakkabı, şapka, bebek arabası, kemerinden, saatine kadar her türlü eşya var. Buradaki ürünler satıldıkça yer açıyoruz. Uçakta eşyasını kaybedenler bazen bize geliyor. Örneğin 1 ay önce unutmuşsa o bize ancak en az 1 yıl sonra gelir. Bavullardan çıkan fotoğrafları saklıyoruz. Geçenlerde Tekirdağ’dan biri geldi fotoğraflarını sordu, elimizdekileri çıkardık gösterdik fotoğraflarını alıp gitti. En fazla güvenlik kontrolü sırasında unutulan 20-1000 TL’den satılan saatlerimizin yanı sıra çok miktarda cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tabletler var. Bazıları bagaja ek  ücret vermemek için bavul veya çantalarını bırakıyor. İşyerimize gelenlerin yanı sıra bizi sosyal medya hesabından da takip edip alışveriş yapıyorlar. Yüksek fiyatlarla alıyoruz. Çok meşakkatli bir iş. Yatırdığımız parayı almak geri almak zaman alıyor. Biçim için adeta hobi oldu. İhale ile aldığımız unutulan bavulların içinden bazen kontrolden kaçan yiyecek de, kullanılmış çocuk bezi de çıkabiliyor.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uçakta Unutulan EşyalarUçuş Stresi
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