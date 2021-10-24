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2.400 Kg et ürünü satın alınacaktır

Kapadokya Üniversitesi tarafından yayınlanan ilana göre Kapadokya Üniversitesi, yemekhane için 2400 kilogram et alımı yapılacak.

24 Ekim 2021 Pazar 12:09
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2.400 Kg et ürünü satın alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane için stok ve ihtiyaç doğrultusunda, et ürünü alınacaktır. Söz konusu ihale, Kapadokya Üniversitesi İhale Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleşecektir.
İşin Adı: Kapadokya Üniversitesi Et Ürünleri Alımı İşi

İşin Yapılacağı Yer: Üniversite Meydanı, No: 2, 50420 Mustafapaşa köyü, Ürgüp/Nevşehir

İşin Süresi: 90 (Doksan) Gün

İşe Başlangıç Tarihi: 15.11.2021

İşin Bitiş Tarihi: 12.02.2022
Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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Kapadokya ÜniversitesiEt ürünüSatın Alınacaktır2.400 Kgönce Vatan
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