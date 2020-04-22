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22 yıllık terzi, muhtarı olduğu mahalle için maske dikiyor

Kayseri'nin Talas ilçesinde 22 yıldır terzilik yapan ve 2 dönemdir muhtar da olan Yakup Doğrusöz (44), koronavirüs tedbirleri kapsamında diktiği maskeleri ücretsiz olarak mahalle halkına dağıtıyor.

22 Nisan 2020 Çarşamba 12:17
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22 yıllık terzi, muhtarı olduğu mahalle için maske dikiyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı  670 nüfuslu Han Mahallesi’nde terzi olan 5 çocuk babası Yakup Doğrusöz, koronavirüs tedbirleri kapsamında mahalle sakinleri için mart ayında maske üretmeye karar verdi. Aynı zamanda mahallenin iki dönemdir muhtarı olan Doğrusöz, kendi imkanlarıyla temin ettiği kumaşları iş yerine götürerek maske üretmeye başladı. Günlük 100 maskeyi iş yerinde üreten Yakup Doğrusöz, daha sonra diktiği maskeleri çoğu 65 yaş ve üstü olan mahalle sakinlerine ücretsiz dağıttı. Mahalle sakinlerinin pazar, eczane ve market ihtiyaçlarını da kendi yapan Yakup Doğrusöz, hayırseverleri desteği ile haftalık bin ekmeği de ücretsiz dağıtıyor.

'ŞİMDİYE KADAR 2 BİN MASKE DAĞITTIM'

Muhtar Doğrusöz, önce mahallede yaşayanların market ve diğer ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyerek, "Daha sonra temin ettiğim kumaşlarla mahalle halkına maske dikerek, ücretsiz dağıtımını sağladım. Günlük 100 maskeyi iş yerimde dikerek mahalle halkına dağıtıyorum.  Şimdiye kadar 2 bini aşkın maske üretip, mahalle halkına dağıttım. Ayrıca hayırseverlerimizin desteği ile haftalık bin ekmeği de vatandaşlarımıza ulaştırıp dualarını alıyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Maske DikiyorMuhtarKayseriTalasYakup Doğrusöz
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