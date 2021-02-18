2021 YAY BURCU

Yay Burçları ve yükselen Yaylar

21.12.2020 itibari ile yaşamımızda yeni bir döngü başladı (20 yıl) ve bu döngü ile “bir daha hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını” deneyimleyeceğiz.

Dolayısı ile 2021 yılını da anlamak için, 21 Aralık’ta başlayan bu yeni döngünün farkında olmak gerekiyor.

Sene başından itibaren Mayıs sonuna kadar özellikle pandemi ile ilgili konularda “yeni normal” dediğimiz kuralları hayatımıza adapte ediyoruz.

Bir çoğumuzun merak ettiği “pandemi biter mi?” sorusunun cevabının, yine kendimizde olduğunun farkında olalım.

Ülke olarak herkes üzerine düşenin bilincinde olup, kendinden başkalarının da “sorumluluğunu” üstlendiği takdirde, bu salgını yenebileceğiz.

Aşı bile olsak; onun da belli bir koruyucu süresi olacak, dolayısı ile eğer kuralları (maske, mesafe ve hijyen) bütün toplum uygularsa bu pandemi kontrol altına alınabilir.

Yoksa; “aşı olduk, her şey eskisi gibi olacak” düşüncesi, oldukça yanlış olur…

Zaten 21 Aralık 2020 itibari ile Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda (hava elementi) başlattığı döngü; “başkalarının adına sorumluluk almak” üzere, toplumu dizayn edecek olan bir süreç.

Dolayısı ile; “banane, kim ne yaparsa yapsın. Her koyun kendi bacağından asılır!” diyebileceğimiz bir durum içinde değiliz kesinlikle.

Çünkü yanındaki kişi eğer “kuralları” deliyorsa; maalesef, senin esaretinin süresi uzamış oluyor. Aynı şekilde aynı durum senin için de geçerli.

Dolayısı ile tam bir Kova teması olan; “bütünün hayrına” hareket etme durumu burada ön plana çıkıyor.

Yani “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” yaşayacağız bundan sonra.

Bu salgın; biz bu sorumluluk bilincini kavrayana dek sürer.

Öğrenirsek; bu salgın Mart 2023’te son bulur.

Öğrenmezsek; önümüzdeki 20 yıla yayılan “virüs ile yaşam” yeni normalimiz olarak hayatımızı şekillendirir. (2040)

Herkes ne kadar çabuk, başkalarına karşı sorumlu davranmayı öğrenirse, o kadar çabuk, “özgürlüklerimize” kavuşuruz.

Bu sene özellikle Mayıs ayının sonuna kadar, 2020 yılının devamı olan pandemi rutininle devam ediyoruz.

O tarihten sonra, kış aylarından itibaren pandemi için uygulanan önlemlerin sonuçlarını göreceğiz. Muhtemelen Haziran ortasından itibaren salgını kontrol altına almakla ilgili yeni düzenlemeler geliyor olacak.

Salgın yaz aylarında daha hafifler ve aşı ile kontrol altına alına alınıyor gibi gözükse de, 2023 İlkbaharına kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yaşıyoruz.

Bu sene önemli işlerinizi, evlenmek, taşınmak, işyeri açmak gibi önemli olan girişimlerinizi Mart, Nisan, Mayıs sonuna kadar yapmanızı öneririm.

Çünkü yılın geri kalanında Kasım ortasına kadar yine engelleyen, yavaşlatan durumlar yaşayabiliriz.

Ancak bu yıl hangi konuda olursa olsun, beklettiğiniz, bir türlü harekete geçiremediğiniz projelerinizi ele alabileceğiniz enerjiniz olacak.

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Gelelim 2021 yılını Tutulmalara ve gezegen hareketlerine göre incelemeye.

--KARDEŞLERİM--

OCAK

URANÜS: 2021’yılına retro olarak giriyor ve 14.1.2021 ‘ direk hareketine geçiyor.

Süresi: 14 Ocak 2021- 20 Ağustos 2021

Uranüs; 21. Aralık 2020’de Satürn+Jüpiter kavuşumu ile başlayan Kova sürecinin de modern astroloji de yönetici gezegeni. Uranüs ani gelişen beklenmedik sıra dışı olayları, toplumsal hareketliliği, sürprizleri ve umulmadık olanları yaşatır.

Uranüs sizin; 6.evinizde transit ediyor. Dolayısı ile ani beklenmedik sağlık konuları gelişebilir. İş yerinizde iş arkadaşlarınızla sürpriz olaylar yaşayabilirsiniz.

Uranüs tekrar 20 Ağustos 2021 retro oluyor.

ŞUBAT

1.MERKÜR Retrosu 30.1.2021- 21.2.2021

Şubat’ın ilk üç haftasında teknolojik sorunlar, iletişim problemleri yaşanabilir.

Kardeşlerinizle iletişim sorunu nedeniyle küsebilirsiniz. Kendinizi doğru ifade edemediğinizden, yanlış anlaşılabilirsiniz.

Ancak bu retronun olumlu tarafı, geçmişte küsmüş olduğunuz yakın akrabalarınız ile barışabilirsiniz.

MART

YILIN EN GÜZEL AYI

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Yılın en uyumlu ayı. Ayrıca bu süreç sonraki Nisan ve Mayıs aylarına da yansıyacak. Ancak en sorunsuz ay olarak Mart ayı gözüküyor.

NİSAN

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Bu girişimlerinizi Nisan’ın ilk haftasına denk getirmeniz yerinde olur.

PLÜTON Retrosu: 7.4.2021 - 6.10.2021

Sahip olduğunuz paranın ve mal varlığınızın bir değişiminden söz edebiliriz. Bir şeyleri elden çıkarmak zorunda kalabilirsiniz.

Eskileri atıp, elde kalanlarla yeniden eşyalarınıza anlam kazandırabilirsiniz. İşe yaramayan ne varsa elden çıkarıyorsunuz.

Ancak Nisan’ın son 3 haftasında ise daha çok kişisel değil, toplumuzu ve içinde yaşadığımız jenerasyonu etkileyen problemler devreye girmeye başlayacak.

Bir şeyler değişiyor olacak. Bu nedenden dolayı yapmayı planladığınız işlerde problemler yaşayabilirsiniz.

Örnek verecek olursam; siz bir iş insanı iseniz, bu retro sürecinde ülkeler arası seyahat kısıtlaması gelebilir ve siz kariyerinizde önemli olan bir iş seyahatinizi yapamayabilirsiniz.

Veya yeni bir iş ile anlaştınız ve yeni işinize başlamayı planlıyorsunuz, toplumu ilgilendiren bir olay yüzünden ( önemli değişimler) bu durum gerçekleşmeyebilir veya gecikebilir.

Ne zamana kadar?: Ekim’in ilk haftasına kadar.

MAYIS

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Mayıs’ın ilk üç haftasını değerlendirebilirsiniz.

Bu süreçte çok iyi konsantre olabilir ve disipline olabilir, işlerimizin kolaylıkla sorumluluğunu alabiliriz.

Ancak bu konuda da bizi engelleyen durumlar Satürn retrosunda başımıza gelir.

SATÜRN Retrosu: 23.5.2021 - 11.11.2021

Satürn retrosunda yakın çevrenizle aranıza mesafe koyabilirsiniz. Görüşmeleriniz azalabilir. Sorumluluklar konusunda engellerle karşılaşabilirsiniz. Disipline olmakta zorluklar çekebilirsiniz.

Onların sorumluluklarını sabırla üstlendiğiniz bir süreç de olabilir…

Dolayısı ile önemli girişimlerinizi, bu ayın ilk üç haftası içinde yapmanız yerinde olur. Mayıs’ın son haftasından itibaren Kasım sonuna kadar, engeller doğabilir.

Bu retroyu kardeşleriniz, kuzenleriniz veya komşularınızla ilgili işyerinizde olumlu olarak değerlendirebileceğiniz yöntem şöyle olabilir: Yakın çevrenizle ilgili geçmişte yarım kalmış, disiplinli çalışmayı gerektiren işlerinizi sabırla toparlayabilirsiniz.

Değerlendirin…

1.AY TUTULMASI: 26.5.2021

İMAJIM…

Bu Ay tutulması ile, kendinizle ilgili, imajınızla ilgili ve dışa verdiğiniz enerji ile ilgili bilmediğiniz bir şeyi öğrendiğiniz bir tutulma oluyor bu.

Önünüzdeki altı ay boyunca her neyse açığa çıkan olay bu konu ile ilgili gelişmeler yaşarsınız.

Ayrıca yılın son tutulması olan Güneş tutulmasının konusu da; bu açığa çıkan durumlarla ilgili hayatınızda yeni kararlar alıp yeni başlangıçlar yapacak olmanız.

2.Merkür Retrosu 30.5.2021 - 22.6.2021

Bu Merkür retrosunda eşinizle aranızda iletişimden kaynaklı yanlış anlaşılmaların neden olduğu bir sorun yaşayabilirsiniz.

Bu süreçte iletişiminize özellikle dikkat etmeniz gerekir.

Retro sürecini fırsata çevirmek istiyorsanız; eskiden kaybettiğiniz herhangi bir kayıp eşyanızı arayabilir ve muhtemelen bulabilirsiniz…

HAZİRAN

1.GÜNEŞ TUTULMASI: 10.6.2021

EVLİLİĞİM…

Evlenmeyi düşünenlerin veya düşünmeyenlerin de, hayatlarında evliliğin zamanı gelmiş diyebileceğimiz tutulma evlilik evinizde gerçekleşiyor.

Dolayısı ile kadersel olarak yuva kurmakla ilgili, bir dönem başlıyor.

Evli olanlar için de evlilikleri ile ilgili bazı yeni durumlar başlıyabilir. Bazı yeni projelerinizi devreye alabilirsiniz. Evliliğinizde yeni bir sayfa açmak isteyebilirsiniz.

Geçmişe sünger çekip, yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.

JÜPİTER Retrosu: 20.6.2021 - 18.10.2021

Bu sene size şans ve fırsatlar, kardeşlerinizden veya yakın akrabalarınız tarafından gülecek.

Bu durumun farkında olup, doğacak fırsatları kaçırmamanızı tavsiye ederim.

Ancak bu sene Haziran sonundan Ekim ortasına kadar olan dört ay içinde şansızlık yaşayabilirsiniz.

Kardeş, kuzen veya yakın akrabalarınızla ilgili şanssızlıklara şahit olacağınız veya maruz kalacağınız bir süreç olacak Haziran ve Ekim arasındaki dört ay sizin için.

Olayların abartılı yansımalarından dolayı akrabalarınızla işler karışabilir. Bu durum yaklaşık dört ay kadar sürer.

NEPTÜN Retrosu: 25.6.2021 - 1.12.2021

Yılın ilk yarısı başkalarına yardım konusunda daha duyarlı olabilirsiniz. Merhamet ve yardımlaşma yılın ilk yarısı kendisini gösterecek.

Ayrıca yaratıcılığınız da bu süreçte daha artar. Sanatla ilgilenenlerin değerlendirebileceği bir süreç.

Siz Neptün retrosunu 4.eviniz olan ebeveynleriniz, aileniz ve eviniz alanında yaşıyorsunuz.

Retro sürecinde bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir. Bazı konular size net olarak yansımayabilir. Kandırılabilirsiniz.

Dolayısı ile, ailenizden birinin kandırılması veya evinizden bir şeyin kaybolması veya aile bireyleri arasında iyi niyetin kötüye kullanılması gibi durumlar yaşanabilir.

Haziran sonundan Aralık ayına kadar olan dört ay içinde bu konularında problemler yaşayabilirsiniz.

TEMMUZ

Temmuz ayı içinde kişisel işlerimizle (ilişkilerimiz, girişimlerimiz gibi) ilgilenebilirsiniz.

Bir taraftan kişisel işlerinizde ilerleme kaydedilirken, bu süreçte toplumu ve jenerasyonu ilgilendiren önemli konularda duraksama ve yavaşlamalar söz konusu olabilir.

Oldukça hareketli, bireysel olarak atak olduğunuz, bol iletişimli heyecanlı bir ay Temmuz ayı yaşayacağız.

Sizi çok fazla etkileyen bir durum olmasa bile bu ay toplumsal konularda zorluklar yaşanabilir.

Ancak bireysel olarak, enerjimizin oldukça yerinde olacağı bir ay olacak Temmuz ayı.

AĞUSTOS

URANÜS Retrosu: 20.8.2021 - 18.1.2022

Süresi: 20 Ağustos 2021 – 18.1.2022

Uranüs tekrar retro olmasıyla, beklenmedik durumları da beraberinde getiriyor; dikkat etmezseniz hastalanabilirsiniz.

Uranüs retrosunun başlamasıyla toplumu ilgilendiren tüm konularda ağırlaşma ve yavaşlama görülür (negatif manada).

Siz bu Uranüs retrosunu sağlık evinizde yaşıyorsunuz. Dolayısı ile ani bir şekilde hastalanbilirsiniz.

Bu süreçte; beklenmedik sürprizlerle karşılaşır ve hiçbir iş ilerlemiyor gibi hissederiz.

Yılı bu enerji ile bitiriyoruz.

EYLÜL

Eylül ayının genelinde toplumu ilgilendiren konular oldukça ağır geçiyor ve neredeyse hiç bir şey ilerlemiyor gibi hissedebiliriz, hatta öyle yaşayabiliriz.

Tüm toplumsal ve jenerasyon gezegenlerinin hepsi retro durumdalar. Buna birde ay sonu itibari ile yılın 3. Merkür retrosu da ekleniyor olacak ve bu enerji aynen Ekim ayına da taşınıyor olacak.

3. Merkür Retrosu 27.9.2021 - 18.10.2021

Eylül ayının sonunda iletişimde ve iletişim aletlerinde sorunlar yaşamaya başlarsınız.

EKİM

Merkür retrosu (27.9.2021 - 18.10.2021) ile bu aya başladık ve ay ortasına kadar bu retro durum devam ediyor olacak.

Bu süreçte arkadaşlarınızla olan iletişiminizde problemler yaşabilirsiniz.

Özellikle diologlarınıza bu süreçte dikkat etmelisiniz. Dikkat edilmezse, küslükler ve ayrılıklar söz konusu olabilir.

Telefonunuzun bilgisayarınızın bozulacağı günler olabilir. Kayıp ta edebilirsiniz.

Dikkat.

Retro sürecini fırsata çevirmek istiyorsanız; eskiden küs olduğunuz arkadaşlarınızla barışabilirsiniz.

KASIM

2.AY TUTULMASI 19.11.2021

SAĞLIĞIM…

Sağlığınız ile ilgili bilmediğiniz bazı sağlık sorunlarınız açığa çıkabilir. Dolayısı ile sağlığınızı ele alacağınız ciddi kararlarınız olur. Ve takip eden altı ay boyunca bu konulara eğilirsiniz.

ARALIK

2.GÜNEŞ TUTULMASI: 4. Aralık 2021

İMAJIM…

Haziran ayında imajınız ile açığa çıkan durumlarla, başkalarının sizin hakkında ne düşündüğünü öğrenmiş olabilirsiniz.

Takip eden altı ay boyunca imajınız ile ilgili hakkınızdaki düşünceleri düzeltecek girişimleriniz olabilir.

İşte bu yılın son tutulması olan Güneş tutulması ile; Haziran ayından beri aldığınız kararları artık uygulamaya geçiriyorsunuz…

2022’nin ortasına kadar imajınızla ilgili çaba harcıyorsunuz.

VENÜS :19.12.2021 - 29.1.2022

Eğer bu sene evlilik kararınız varsa; en çok yılın ilkbahar aylarını tavsiye ediyorum.

İkinci seçenek olarak Kasım ayından başlayıp, Aralık ortasına kadar olan süreci değerlendirebilirsiniz.

Ancak tavsiye etmeyeceğim tarih Kesinlikle 19 Aralık’tan başlayıp, Ocak 2022 sonuna kadar olan süreçtir.

Bu tarihler haricinde kalan tarihleri seçebilirsiniz.

Retro sürecinde, maddi ve manevi değerlerinizi sorgulayabilirsiniz. Kendi özdeğerinizle ilgili bir yüzleşme yaşayabilirsiniz.

Gözden düşebilir ve itibar kaybına uğrayabilirsiniz.

Ayrıca bu süreçte araba, eşya v.s. almanızı tavsiye etmem.

Borç almak ve borç vermek için de uygun bir zaman değil bu Venüs retrosu.

Bunun için ya retro öncesini eğer oluyorsa 2022’in Şubat ayınız beklemenizi tavsiye ederim.

İyi seneler diliyorum…