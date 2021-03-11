2021 KOVA BURCU

Kova Burçları ve yükselen Kovalar

21.12.2020 itibari ile yaşamımızda yeni bir döngü başladı (20 yıl) ve bu döngü ile “bir daha hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını” deneyimleyeceğiz.

Dolayısı ile 2021 yılını da anlamak için, 21 Aralık’ta başlayan bu yeni döngünün farkında olmak gerekiyor.

Sene başından itibaren Mayıs sonuna kadar özellikle pandemi ile ilgili konularda “yeni normal” dediğimiz kuralları hayatımıza adapte ediyoruz.

Bir çoğumuzun merak ettiği “pandemi biter mi?” sorusunun cevabının, yine kendimizde olduğunun farkında olalım.

Ülke olarak herkes üzerine düşenin bilincinde olup, kendinden başkalarının da “sorumluluğunu” üstlendiği takdirde, bu salgını yenebileceğiz.

Aşı bile olsak; onun da belli bir koruyucu süresi olacak, dolayısı ile eğer kuralları (maske, mesafe ve hijyen) bütün toplum uygularsa bu pandemi kontrol altına alınabilir.

Yoksa; “aşı olduk, her şey eskisi gibi olacak” düşüncesi, oldukça yanlış olur…

Zaten 21 Aralık 2020 itibari ile Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda (hava elementi) başlattığı döngü; “başkalarının adına sorumluluk almak” üzere, toplumu dizayn edecek olan bir süreç.

Dolayısı ile; “banane, kim ne yaparsa yapsın. Her koyun kendi bacağından asılır!” diyebileceğimiz bir durum içinde değiliz kesinlikle.

Çünkü yanındaki kişi eğer “kuralları” deliyorsa; maalesef, senin esaretinin süresi uzamış oluyor. Aynı şekilde aynı durum senin için de geçerli.

Dolayısı ile tam bir Kova teması olan; “bütünün hayrına” hareket etme durumu burada ön plana çıkıyor.

Yani “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” yaşayacağız bundan sonra.

Bu salgın; biz bu sorumluluk bilincini kavrayana dek sürer.

Öğrenirsek; bu salgın Mart 2023’te son bulur.

Öğrenmezsek; önümüzdeki 20 yıla yayılan “virüs ile yaşam” yeni normalimiz olarak hayatımızı şekillendirir. (2040)

Herkes ne kadar çabuk, başkalarına karşı sorumlu davranmayı öğrenirse, o kadar çabuk, “özgürlüklerimize”kavuşuruz.

Bu sene özellikle Mayıs ayının sonuna kadar, 2020 yılının devamı olan pandemi rutininle devam ediyoruz.

O tarihten sonra, kış aylarından itibaren pandemi için uygulanan önlemlerin sonuçlarını göreceğiz. Muhtemelen Haziran ortasından itibaren salgını kontrol altına almakla ilgili yeni düzenlemeler geliyor olacak.

Salgın yaz aylarında daha hafifler ve aşı ile kontrol altına alına alınıyor gibi gözükse de, 2023 İlkbaharına kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yaşıyoruz.

Bu sene önemli işlerinizi, evlenmek, taşınmak, işyeri açmak gibi önemli olan girişimlerinizi Mart, Nisan, Mayıs sonuna kadar yapmanızı öneririm.

Çünkü yılın geri kalanında Kasım ortasına kadar yine engelleyen, yavaşlatan durumlar yaşayabiliriz.

Ancak bu yıl hangi konuda olursa olsun, beklettiğiniz, bir türlü harekete geçiremediğiniz projelerinizi ele alabileceğiniz enerjiniz olacak.

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Gelelim 2021 yılını Tutulmalara ve gezegen hareketlerine göre incelemeye.

--KENDİM--

OCAK

URANÜS: 2021’yılına retro olarak giriyor ve 14.1.2021 ‘ direk hareketine geçiyor.

Süresi: 14 Ocak 2021- 20.Ağustos 2021

Uranüs; 21. Aralık 2020’de Satürn+Jüpiter kavuşumu ile başlayan Kova sürecinin de modern astroloji de yönetici gezegeni. Uranüs ani gelişen beklenmedik sıra dışı olayları, toplumsal hareketliliği, sürprizleri ve umulmadık olanları yaşatır.

Uranüs sizin; 4.evinizde transit ediyor.

Dolayısı ile beklenmedik bir ev değişikliği, taşınma söz konusu olabilir. Ebeveynlerinizden biri ile ilgili beklenmedik bir durum söz konusu olabilir.

Uranüs tekrar 20 Ağustos 2021 retro oluyor.

ŞUBAT

1.MERKÜR Retrosu 30.1.2021- 21.2.2021

Şubat’ın ilk üç haftasında teknolojik sorunlar, iletişim problemleri yaşanabilir.

Bu süreçte kendinizi ifade edemediğinizden ve muhtemelen yanlış anlaşıldığınızdan dolayı iletişim sorunları yaşayabilirsiniz.

Retro sürecini fırsata çevirmek istiyorsanız; eskiden küs olduğunuz arkadaşlarınızla barışabilirsiniz.

MART

YILIN EN GÜZEL AYI

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Yılın en uyumlu ayı. Ayrıca bu süreç sonraki Nisan ve Mayıs aylarına da yansıyacak. Ancak en sorunsuz ay olarak Mart ayı gözüküyor.

NİSAN

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Bu girişimlerinizi Nisan’ın ilk haftasına denk getirmeniz yerinde olur.

PLÜTON Retrosu: 7.4.2021 - 6.10.2021

Bu süreçte kendi iç dünyanızda bir yüzleşme ile yeniden yapılanma söz konusu olabilir.

Geçmişten gelen kin ve nefret hissinizle yüzleşebilir ve affedebilirsiniz. Hem kendinizi hem ilgili tarafı.

Ancak Nisan’ın son 3 haftasında ise daha çok kişisel değil, toplumuzu ve içinde yaşadığımız jenerasyonu etkileyen problemler devreye girmeye başlayacak.

Bir şeyler değişiyor olacak. Bu nedenden dolayı yapmayı planladığınız işlerde problemler yaşayabilirsiniz.

Örnek verecek olursam; siz bir iş insanı iseniz, bu retro sürecinde ülkeler arası seyahat kısıtlaması gelebilir ve siz kariyerinizde önemli olan bir iş seyahatinizi yapamayabilirsiniz.

Veya yeni bir iş ile anlaştınız ve yeni işinize başlamayı planlıyorsunuz, toplumu ilgilendiren bir olay yüzünden ( önemli değişimler) bu durum gerçekleşmeyebilir veya gecikebilir.

Ne zamana kadar?: Ekim’in ilk haftasına kadar.

MAYIS

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Mayıs’ın ilk üç haftasını değerlendirebilirsiniz.

Bu süreçte çok iyi konsantre olabilir ve disipline olabilir, işlerimizin kolaylıkla sorumluluğunu alabiliriz.

Ancak bu konuda da bizi engelleyen durumlar Satürn retrosunda başımıza gelir.

SATÜRN Retrosu: 23.5.2021 - 11.11.2021

Burcunuzun yönetici gezegeni Satürn; sınayan, sorumluluk yükleyen disiplinli olmamızı talep eden bir gezegendir.

Kolay konsantre olabilir, üstlendiğimiz işleri sabırla yerine getirebiliriz.

Ancak Satürn’ün retro olduğu süreçte insanlar sizi soğuk, mesafeli bulabilir. İmajınız ile ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz.

Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz.

Bu retroyu olumlu olarak değerlendirebileceğiniz yöntem şöyle olabilir: Geçmişte hakkınızda oluşmuş “olumsuz” imajınızı, disiplinli çalışmayı gerektiren işlerinizi sabırla toparlayabilir ve hakkınızda başkalarının edindiği “tembel, kendini beğenmiş, kibirli” izleniminizi; “çalışkan, disiplinli, sorumluluk sahibi” olarak değiştirebilirsiniz.

Tabii çaba harcarsanız, insanlar sizin hakkınızda yanılmış olduklarını düşünebilirler.

1.AY TUTULMASI: 26.5.2021

ARKADAŞLARIM, GRUPLARIM…

Bu Ay tutulması ile, sosyal çevrenizde arkadaş gruplarınızla ilgili, arkadaşlarınızla ilgili bilmediğiniz bir konuyu öğrenirsiniz. Bilmediğiniz bir durum açığa çıkar ve siz artık bunları net olarak görürsünüz.

Önünüzdeki altı ay boyunca her neyse açığa çıkan olay, bu konu ile ilgili gelişmeler yaşarsınız.

Ayrıca yılın son tutulması olan Güneş tutulmasının konusu da; bu açığa çıkan durumlarla ilgili arkadaş gruplarınızda yeni kararlar alıyorsunuz ve yeni adımlar atıyorsunuz.

2.Merkür Retrosu 30.5.2021 - 22.6.2021

Merkür retrosu (27.9.2021 - 18.10.2021) ile bu aya başladık ve ay ortasına kadar bu retro durum devam ediyor olacak.

Bu süreçte kendinizi doğru ifade edemeyebilirsiniz. iletişiminizde yanlış anlaşmalarınızda bu süreçte problem yaşayabilirsiniz.

Özellikle çocuklarınızla veya varsa aşkınızla olan diologlarınıza bu süreçte dikkat etmelisiniz. Dikkat edilmezse, küslükler ve ayrılıklar söz konusu olabilir.

Telefonunuzun bilgisayarınızın bozulacağı günler olabilir. Kayıp ta edebilirsiniz.

Dikkat.

Retro sürecini fırsata çevirmek istiyorsanız; eskiden küs olduğunuz yakın çevrenizle, çoçuklarınızla barışabilirsiniz.

HAZİRAN

1.GÜNEŞ TUTULMASI: 10.6.2021

ÇOCUKLARIM…

Çocuklarınızla ilgili bazı kararlar alabilir ve bu aldığınız kararlarınızla birlikte

bir durumu öğrendiyseniz eğer, zaman içinde bu konu ile de ilgili kararlar aldınız.

Bu tutulma ile yaşadığınız tüm bu konularla ilgili yeni başlangıçlar zamanı geldi.

Dolayısı ile2022’nin ortasına kadar varsa çocuklar konusunda aldığınız kararlarınızı uygulamaya geçiyorsunuz.

Veya siz çocuğu olmayan ama çocuk sahibi olmak isteyen biriydiniz. Dolayısı ile bu tutulma ile bununda kararını almış ve eyleme geçmiş olabilirsiniz.

JÜPİTER Retrosu: 20.6.2021 - 18.10.2021

Kendi imajınızı yaratma konusunda şanslı olduğunuz bir yıldasınız.

Bu sene dikkat etmezseniz şişmanlayabilirsiniz. İştahınız her zamankinden fazla açık olur.

Ancak bu sene Haziran sonundan Ekim ortasına kadar olan dört ay içinde şansızlık yaşayabilirsiniz.

Retro sürecinde özelikle imajınızı yaratırken olumsuz etkilenebilirsiniz. Hiçbir şeyi abartmamaya dikkat ediniz.

NEPTÜN Retrosu: 25.6.2021 - 1.12.2021

Yılın ilk yarısı başkalarına yardım konusunda daha duyarlı olabilirsiniz. Merhamet ve yardımlaşma yılın ilk yarısı kendisini gösterecek.

Ayrıca yaratıcılığınız da bu süreçte daha artar. Sanatla ilgilenenlerin değerlendirebileceği bir süreç.

Siz Neptün retrosunu 2. Maddi ve manevi değerleriniz olan alanda yaşıyor olacaksınız.

Dolayısı ile, kendi özdeğerinizi güçlendiren yardımlaşma konuları sizi bu sene ayrıca tatmin edecek.

Ancak Haziran sonundan Aralık ayına kadar olan dört ay içinde yardımlaşma konularında problemler yaşayabilirsiniz.

Bu süreçte birinin kandırılması veya dolandırılması gibi durumlar olacağı gibi iyi niyetin kötüye kullanılması da yaşanabilir.

TEMMUZ

Temmuz ayı içinde kişisel işlerimizle (ilişkilerimiz, girişimlerimiz gibi) ilgilenebilirsiniz.

Bir taraftan kişisel işlerinizde ilerleme kaydedilirken, bu süreçte toplumu ve jenerasyonu ilgilendiren önemli konularda duraksama ve yavaşlamalar söz konusu olabilir.

Oldukça hareketli, bireysel olarak atak olduğunuz, bol iletişimli heyecanlı bir ay Temmuz ayı yaşayacağız.

Sizi çok fazla etkileyen bir durum olmasa bile bu ay toplumsal konularda zorluklar yaşanabilir.

Ancak bireysel olarak, enerjimizin oldukça yerinde olacağı bir ay olacak Temmuz ayı.

AĞUSTOS

URANÜS Retrosu: 20.8.2021 - 18.1.2022

Süresi: 20 Ağustos 2021 – 18.1.2022

Uranüs tekrar retro olmasıyla, beklenmedik durumları da beraberinde getiriyor; bu sefer islerinizde duraksamalar yine beklenmedik olaylarla gelir.

Uranüs retrosunun başlamasıyla toplumu ilgilendiren tüm konularda ağırlaşma ve yavaşlama görülür (negatif manada).

Uranüs retrosunda hem beklenmedik sürprizlerle karşılaşır, hem hiçbir iş ilerlemiyor gibi hissederiz.

Yılı bu enerji ile bitiriyoruz.

EYLÜL

Eylül ayının genelinde toplumu ilgilendiren konular oldukça ağır geçiyor ve neredeyse hiç bir şey ilerlemiyor gibi hissedebiliriz, hatta öyle yaşayabiliriz.

Tüm toplumsal ve jenerasyon gezegenlerinin hepsi retro durumdalar. Buna birde ay sonu itibari ile yılın 3. Merkür retrosu da ekleniyor olacak ve bu enerji aynen Ekim ayına da taşınıyor olacak.

3. Merkür Retrosu 27.9.2021 - 18.10.2021

Eylül ayının sonunda iletişimde ve iletişim aletlerinde sorunlar yaşamaya başlarsınız.

EKİM

Merkür retrosu (27.9.2021 - 18.10.2021) ile bu aya başladık ve ay ortasına kadar bu retro durum devam ediyor olacak.

Bu süreçte özellikle eğitim çağındaysanız hocalarınızla, ticaret yapıyorsanız müşterilerinizle olan diologlarınıza dikkat etmelisiniz.

Bu süreç ayrıca yükselen kovalar için, hukuksal olarak ta iyi çalışmaz.

İletişiminizde yanlış anlaşmalarınızda bu süreçte problem yaşayabilirsiniz.

Telefonunuzun bilgisayarınızın bozulacağı günler olabilir. Kayıp ta edebilirsiniz.

Dikkat.

KASIM

2.AY TUTULMASI 19.11.2021

AİLEM…

Bu Ay tutulması ile, ebeveynlerinizle ilgili bilmediğiniz bazı konular açığa çıkabilir, netleşir ve bilinir olurlar.

Dolayısı ile siz önemli kararlar alırsınız.

Önünüzdeki altı ay boyunca her neyse açığa çıkan olay, bu konu ile ilgili gelişmeler yaşarsınız.

ARALIK

2.GÜNEŞ TUTULMASI: 4. Aralık 2021

ARKADAŞLARIM…

Bu Güneş tutulması ile bazı yeni arkadaşlıklara adım atabilirsiniz. Yeni bazı arkadaş gruplarınız olabilir ve bu gruplarla bazı yeni projeler başlatabilirsiniz. Bu bir şekilde hayır işi ile ilgisi olabilir.

Örneğin: uzaktan eğitim yapan gençlerin bilgisayara ulaşmamış olanların hayatını kolaylaştıracak girişimleriniz olabilir.

Bilgisayar veya akıllı tel kampanyası olabilir.

VENÜS :19.12.2021 - 29.1.2022

Eğer bu sene evlilik kararınız varsa; en çok yılın ilkbahar aylarını tavsiye ediyorum.

İkinci seçenek olarak Kasım ayından başlayıp, Aralık ortasına kadar olan süreci değerlendirebilirsiniz.

Ancak tavsiye etmeyeceğim tarih Kesinlikle 19 Aralık’tan başlayıp, Ocak 2022 sonuna kadar olan süreçtir.

Bu tarihler haricinde kalan tarihleri seçebilirsiniz.

Retro sürecinde, kendi iç dünyanızla ve kişisel gelişiminizi ilgilendirecek bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Yaşadıklarınızdan ders çıkarmalı ve gelecekte kendinizi nasıl geliştireceğinize karar verebilirsiniz.

Yoga, meditasyon gibi kendi kişisel gelişiminizi arttıracak çalışmalarınız için yeni kararlarınız için 2022’in Şubat ayınız beklemenizi tavsiye ederim.

İyi seneler diliyorum.