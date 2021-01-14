2021 BAŞAK BURCU

ÖZLEM ÇETİNKAYA YILMAZ

21.12.2020 itibari ile yaşamımızda yeni bir döngü başladı (20 yıl) ve bu döngü ile “bir daha hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını” deneyimleyeceğiz.

Dolayısı ile 2021 yılını da anlamak için, 21 Aralık’ta başlayan bu yeni döngünün farkında olmak gerekiyor.

Sene başından itibaren Mayıs sonuna kadar özellikle pandemi ile ilgili konularda “yeni normal” dediğimiz kuralları hayatımıza adapte ediyoruz.

Bir çoğumuzun merak ettiği “pandemi biter mi?” sorusunun cevabının, yine kendimizde olduğunun farkında olalım.

Ülke olarak herkes üzerine düşenin bilincinde olup, kendinden başkalarının da “sorumluluğunu” üstlendiği takdirde, bu salgını yenebileceğiz.

Aşı bile olsak; onun da belli bir koruyucu süresi olacak, dolayısı ile eğer kuralları (maske, mesafe ve hijyen) bütün toplum uygularsa bu pandemi kontrol altına alınabilir.

Yoksa; “aşı olduk, her şey eskisi gibi olacak” düşüncesi, oldukça yanlış olur…

Zaten 21 Aralık 2020 itibari ile Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda (hava elementi) başlattığı döngü; “başkalarının adına sorumluluk almak” üzere, toplumu dizayn edecek olan bir süreç.

Dolayısı ile; “banane, kim ne yaparsa yapsın. Her koyun kendi bacağından asılır!” diyebileceğimiz bir durum içinde değiliz kesinlikle.

Çünkü yanındaki kişi eğer “kuralları” deliyorsa; maalesef, senin esaretinin süresi uzamış oluyor. Aynı şekilde aynı durum senin için de geçerli.

Dolayısı ile tam bir Kova teması olan; “bütünün hayrına” hareket etme durumu burada ön plana çıkıyor.

Yani “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” yaşayacağız bundan sonra.

Bu salgın; biz bu sorumluluk bilincini kavrayana dek sürer.

Öğrenirsek; bu salgın Mart 2023’te son bulur.

Öğrenmezsek; önümüzdeki 20 yıla yayılan “virüs ile yaşam” yeni normalimiz olarak hayatımızı şekillendirir. (2040)

Herkes ne kadar çabuk, başkalarına karşı sorumlu davranmayı öğrenirse, o kadar çabuk, “özgürlüklerimize”kavuşuruz.

Bu sene özellikle Mayıs ayının sonuna kadar, 2020 yılının devamı olan pandemi rutininle devam ediyoruz.

O tarihten sonra, kış aylarından itibaren pandemi için uygulanan önlemlerin sonuçlarını göreceğiz. Muhtemelen Haziran ortasından itibaren salgını kontrol altına almakla ilgili yeni düzenlemeler geliyor olacak.

Salgın yaz aylarında daha hafifler ve aşı ile kontrol altına alına alınıyor gibi gözükse de, 2023 İlkbaharına kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yaşıyoruz.

Bu sene önemli işlerinizi, evlenmek, taşınmak, işyeri açmak gibi önemli olan girişimlerinizi Mart, Nisan, Mayıs sonuna kadar yapmanızı öneririm.

Çünkü yılın geri kalanında Kasım ortasına kadar yine engelleyen, yavaşlatan durumlar yaşayabiliriz.

Ancak bu yıl hangi konuda olursa olsun, beklettiğiniz, bir türlü harekete geçiremediğiniz projelerinizi ele alabileceğiniz enerjiniz olacak.

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Gelelim 2021 yılını Tutulmalara ve gezegen hareketlerine göre incelemeye.

--SAĞLIĞIM--

OCAK

URANÜS: 2021’yılına retro olarak giriyor ve 14.1.2021 ‘ direk hareketine geçiyor.

Süresi: 14 Ocak 2021- 20.Ağustos 2021

Uranüs; 21. Aralık 2020’de Satürn+Jüpiter kavuşumu ile başlayan Kova sürecinin de modern astroloji de yönetici gezegeni. Uranüs ani gelişen beklenmedik sıra dışı olayları, toplumsal hareketliliği, sürprizleri ve umulmadık olanları yaşatır.

Uranüs sizin; yüksek eğitimizle ilgili beklenmedik durumlar ve bugüne kadar beklemede olan konular Ocak ortasından itibaren ani gelişmeler olabilir. Sürpriz gelişen olaylarla beklemede olan işlerinizde hareketlilik görülebilir. Yarım kalan bir eğitiminiz tekrar gündeminize girebilir.

Farklı bir eğitim hayatına da geçmeniz mümkün. Veya eğitim sisteminin değişmesiyle de gelişecek farklı bir eğitim söz konusu olabilir.

Uranüs tekrar 20 Ağustos 2021 retro oluyor.

ŞUBAT

1.MERKÜR Retrosu 30.1.2021- 21.2.2021

Şubat’ın ilk üç haftasında teknolojik sorunlar, iletişim problemleri yaşanabilir.

İş arkadaşlarınızla iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. İş yerlerinizde teknolojik aletlerin bozulması nedeniyle bazı data kayıpları problem olabilir.

Ancak bu retronun olumlu tarafı, geçmişte küsmüş olduğunuz iş arkadaşlarınızla da barışabilirsiniz.

MART

YILIN EN GÜZEL AYI

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Yılın en uyumlu ayı. Ayrıca bu süreç sonraki Nisan ve Mayıs aylarına da yansıyacak. Ancak en sorunsuz ay olarak Mart ayı gözüküyor.

NİSAN

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Bu girişimlerinizi Nisan’ın ilk haftasına denk getirmeniz yerinde olur.

PLÜTON Retrosu: 7.4.2021 - 6.10.2021

Tutkulu bir aşk yaşayabilirsiniz. Ayrılmayı düşündüğünüz ve bir türlü bitiremediğiniz ilişkinizde kriz yaşayabilirsiniz.

Ancak Nisan’ın son 3 haftasında ise daha çok kişisel değil, toplumuzu ve içinde yaşadığımız jenerasyonu etkileyen problemler devreye girmeye başlayacak.

Bir şeyler değişiyor olacak. Bu nedenden dolayı yapmayı planladığınız işlerde problemler yaşayabilirsiniz.

Örnek verecek olursam; siz bir iş insanı iseniz, bu retro sürecinde ülkeler arası seyahat kısıtlaması gelebilir ve siz kariyerinizde önemli olan bir iş seyahatinizi yapamayabilirsiniz.

Veya yeni bir iş ile anlaştınız ve yeni işinize başlamayı planlıyorsunuz, toplumu ilgilendiren bir olay yüzünden ( önemli değişimler) bu durum gerçekleşmeyebilir veya gecikebilir.

Ne zamana kadar?: Ekim’in ilk haftasına kadar.

MAYIS

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Mayıs’ın ilk üç haftasını değerlendirebilirsiniz.

Bu süreçte çok iyi konsantre olabilir ve disipline olabilir, işlerimizin kolaylıkla sorumluluğunu alabiliriz.

Ancak bu konuda da bizi engelleyen durumlar Satürn retrosunda başımıza gelir.

SATÜRN Retrosu: 23.5.2021 - 11.11.2021

Satürn retrosu sağlık sorunları yaşayabileceğiniz bir süreç olabilir. İşyerinizde bazı arkadaşlarınızla mesafeleriniz olabilir.

Görüşmeleriniz azalabilir. Sorumluluklar konusunda engellerle karşılaşabilirsiniz. Disipline olmakta zorluklar çekebilirsiniz.

Bu retroyu olumlu olarak değerlendirebileceğiniz yöntem şöyle olabilir: Geçmişte yarım kalmış, sağlığınız için yapmanız gereken ama bir türlü sorumluluğunuzu ele almadığınız disiplinli çalışmayı gerektiren işlerinizi, diyetinizi, sporunuzu sabırla ve bir görev olarak yerine getirebilirsiniz.

1.AY TUTULMASI: 26.5.2021

AİLEM…

Bu Ay tutulması ile, ebeveynlerinizle ilgili bilmediğiniz bazı konular açığa çıkabilir, netleşir ve bilinir olurlar.

Dolayısı ile siz önemli kararlar alırsınız.

Önünüzdeki altı ay boyunca her neyse açığa çıkan olay bu konu ile ilgili gelişmeler yaşarsınız.

Ayrıca yılın son tutulması olan Güneş tutulmasının konusu da bu açığa çıkan durumlarla ilgili hayatınızda yeni kararlar alıp yeni başlangıçlar yapacağınız süreç olacaktır.

2.Merkür Retrosu 30.5.2021 - 22.6.2021

Kariyer alanınızda iletişim sorunlarından dolayı yanlış anlaşılabilir ve istemediğiniz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Patron, müdür veya amirlerinizle özellikle iletişiminize dikkat etmeniz gereken süreçtir.

Retro sürecini fırsata çevirmek istiyorsanız; eskiden yine böyle bir yanlış anlaşılma nedeniyle kaybettiğiniz bir işiniz varsa, geçmişteki bu işiniz için patronunuz veya müdürünüzle iletişime geçip geçmişteki yanlış anlaşılmanızı düzeltebilirsiniz. Değerlendirin…

HAZİRAN

1.GÜNEŞ TUTULMASI: 10.6.2021

KARİYERİM…

Kariyerinizle ilgili yeni projeleriniz ve başlangıçlarınız olabilir.

Bu tutulma ile karşınıza sizi iş hayatınızla tanıştıracak bir fırsat karşınıza çıkabilir. İş ile ilgili sizin bazı projeleriniz olabilir.

Bu alacağınız kararlar artık kaderseldir. Ve olması gerekeni yapıyor olacaksınız.

JÜPİTER Retrosu: 20.6.2021 - 18.10.2021

Bu sene size şans sağlığınız tarafından gülüyor olacak.

Ancak bu sene Haziran sonundan Ekim ortasına kadar olan dört ay içinde şansızlık yaşayabilirsiniz.

Haziran ve Ekim arasında dört ay kadar olan süreçte bazı sağlık sorunları yaşayabilirsiniz.

Olayların abartılı yansımalarından dolayı sağlığınız ile ilgili endişelere kapılabilirsiniz. Bu durum yaklaşık dört ay kadar sürer.

Dolayısı ile bu tarihler arasında sağlığınız konusunda maksimum dikkat olmanız gerekir.

NEPTÜN Retrosu: 25.6.2021 - 1.12.2021

Yılın ilk yarısı başkalarına yardım konusunda daha duyarlı olabilirsiniz. Merhamet ve yardımlaşma yılın ilk yarısı kendisini gösterecek. Ayrıca yaratıcılığınız da bu süreçte daha artar. Sanatla ilgilenenlerin değerlendirebileceği bir süreç.

Siz Neptün retrosunu 7.eviniz olan evliliğinizle ilgili alanda yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile, eşinizle ilgili işlerde yardımlaşma yıl boyu kendini gösterecektir.

Ancak bu sene Haziran sonundan Aralık ayına kadar olan dört ay içinde yardımlaşma konularında problemler yaşayabilirsiniz.

Hatta iyi niyetinizin suistimal edildiği günler olabilir. Dikkat.

TEMMUZ

Temmuz ayı içinde kişisel işlerimizle (ilişkilerimiz, girişimlerimiz gibi) ilgilenebilirsiniz.

Bir taraftan kişisel işlerinizde ilerleme kaydedilirken, bu süreçte toplumu ve jenerasyonu ilgilendiren önemli konularda duraksama ve yavaşlamalar söz konusu olabilir.

Oldukça hareketli, bireysel olarak atak olduğunuz, bol iletişimli heyecanlı bir ay Temmuz ayı yaşayacağız.

Sizi çok fazla etkileyen bir durum olmasa bile bu ay toplumsal konularda zorluklar yaşanabilir.

Ancak bireysel olarak, enerjimizin oldukça yerinde olacağı bir ay olacak Temmuz ayı.

AĞUSTOS

URANÜS Retrosu: 20.8.2021 - 18.1.2022

Süresi: 20 Ağustos 2021 – 18.1.2022

Ani beklenmedik durumlar yüzünden, eğitim hayatınızda yeniden bir duraksama yaşanabilir.

Ticaret işi yapıyorsanız ani beklenmedik durumlar gelişebilir.

Uranüs retrosunun başlamasıyla toplumu ilgilendiren tüm konularda ağırlaşma ve yavaşlama görülür (negatif manada).

Uranüs retrosunda hem beklenmedik sürprizlerle karşılaşır, hem hiçbir iş ilerlemiyor gibi hissederiz.

Yılı bu enerji ile bitiriyoruz.

EYLÜL

Eylül ayının genelinde toplumu ilgilendiren konular oldukça ağır geçiyor ve neredeyse hiç bir şey ilerlemiyor gibi hissedebiliriz, hatta öyle yaşayabiliriz.

Tüm toplumsal ve jenerasyon gezegenlerinin hepsi retro durumdalar. Buna birde ay sonu itibari ile yılın 3. Merkür retrosu da ekleniyor olacak ve bu enerji aynen Ekim ayına da taşınıyor olacak.

3. Merkür Retrosu 27.9.2021 - 18.10.2021

Eylül ayının sonunda iletişimde ve iletişim aletlerinde sorunlar yaşamaya başlarsınız.

EKİM

Merkür retrosu (27.9.2021 - 18.10.2021) ile bu aya başladık ve ay ortasına kadar bu retro durum devam ediyor olacak.

Siz bu retroyu para evinizde yaşıyor olacaksınız.

Biraz akıl tutulması nedeniyle kaybedeceğiniz bir paranız olabilir.

Dolayısı ile bu süreçte küçük ama değerli olan eşyalarınızı kaybetme olasılığınız var.

Özellikle diologlarınıza bu süreçte dikkat etmelisiniz. Dikkat edilmezse, küslükler ve ayrılıklar söz konusu olabilir.

Telefonunuzun bilgisayarınızın bozulacağı günler olabilir. Kayıp ta edebilirsiniz.

Dikkat.

Retro sürecini fırsata çevirmek istiyorsanız; eskiden küs olduğunuz yakın çevrenizle, kardeşlerinizle barışabilirsiniz.

KASIM

2.AY TUTULMASI 19.11.2021

YÜKSEK EĞİTİMİM…

Yüksek eğitiminizle ilgili bir türlü karar veremediğiniz konular, bu tutulmadan sonra netleşir ve siz eğitim hayatınızla ilgili olarak bir karara varırsınız.

Takip eden altı ay boyunca bu konu ile ilgileneceğiniz bir süreç olacak.

ARALIK

2.GÜNEŞ TUTULMASI: 4. Aralık 2021

AİLEM…

Aileniz, yaşadığınız yer ve evinizle ilgili bir takım yeni projeler başlatabilirsiniz. Bu tutulma ayrıca yeni bir ev alma veya yeni bir eve taşınmayı da hayatınıza getirebilir.

VENÜS :19.12.2021 - 29.1.2022

Eğer bu sene evlilik kararınız varsa; en çok yılın ilkbahar aylarını tavsiye ediyorum.

İkinci seçenek olarak Kasım ayından başlayıp, Aralık ortasına kadar olan süreci değerlendirebilirsiniz.

Ancak tavsiye etmeyeceğim tarih Kesinlikle 19 Aralık’tan başlayıp, Ocak 2022 sonuna kadar olan süreçtir.

Bu tarihler haricinde kalan tarihleri seçebilirsiniz.

Retro sürecinde, aşınızla ikili ilişkilerinize dikkat etmelisiniz.

Ayrıca varsa eğer, çocuklarınızla olan ilişkileriniz de bu süreçte bozulabilir. Gözden düşebilir ve itibar kaybına uğrayabilirsiniz.

Dolayısı ile bu sefer Venüs retrosunda çocuklarınızla veya aşkınızla ikili ilişkilerinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.