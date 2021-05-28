2021 " ALTIN KALEMLER " ŞAİRLERİNİN PLAKETLERİ HAZIRLANIYOR!

GAZİANTEP
NİHAT İLİKCİOĞLU
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2021 ALTIN KALEMLER ŞİİR YARIŞMASI PLAKET KAZANAN ŞAİRLER
Gülşen Saldıraner ( Birinci - Plaket )
Betül Kasapoğlu ( İkinci - Plaket )
Zatınur Canbaz ( Üçüncü - Plaket )
Hamza Dilben ( Mansiyon - Plaket )
Beyan Güzel ( Mansiyon - Plaket )
Emel Fettahlıoğlu ( Mansiyon - Plaket )
Nazife Ilıkçı ( Takdir - Plaket )
Özali Yılmaz ( Takdir - Plaket )
Gülay Pelit ( Takdir - Plaket )
Mazlum Cihangir ( Takdir - Plaket )
Fehim Kuş ( Takdir - Plaket )
Hakan İlhan ( Takdir - Plaket )
Sebahattin Karakuş ( Takdir - Plaket )
Saliha İnan ( Takdir - Plaket )
Burcu Özkan ( Takdir - Plaket )
Ergün Sevinç ( Takdir - Plaket )
Çiğdem Köroğlu ( Takdir - Plaket )
Neriman Keten ( Takdir - Plaket )
Şerife Güzel( Takdir - Plaket )
Seçkin Esen ( Takdir - Plaket )
Coşkun Aslan ( Takdir - Plaket )
İ. Necati Günay ( Takdir - Plaket )
Arıfe Özbaş ( Takdir - Plaket )
Mevlüt Işıldak ( Takdir - Plaket )
Serpil Bilgin ( Takdir - Plaket )
Ali Görmüş ( Takdir - Plaket )
Osman Nalbant ( Takdir - Plaket )
YILIN ŞAİRLERİ
Ömer Sayıl
Günvar Korkmaz
Katılımlarınızdan dolayı kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum...
Şiirli günler
2021 Altın Kalemler Şiir Yarışması
Jüri Başkanı
Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48
e.mail: [email protected]
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