Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Komedyen Raif Akyüz Yeni Döneme Hazır
Yeni Döneme Hazır
Faruk Kırlı “Yeniden Doğuş” Sergisi
“Yeniden Doğuş” Sergisi
Lara 15 Kilo Verdi!
Lara 15 Kilo Verdi!
Zeki Güner ve Yonca Lodi’den Düet Müjdesi
Zeki Güner ve Yonca Lodi’den...
ONU VURABİLİRDİM!
ONU VURABİLİRDİM!
İş fırsatları için hemen tıkla!

2020 FOTOFEST BU YIL ONLİNE GERÇEKLEŞECEK

Bu yıl 10.'su gerçekleşecek olan ve ulusal anlamda da büyük yankı uyandıran, Türkiye’nin ilk ve tek  Fotoğraf Festivali olan Bursa FOTOFEST yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilecek.

10 Haziran 2020 Çarşamba 16:37
125 Okunma
2020 FOTOFEST BU YIL ONLİNE GERÇEKLEŞECEK

Haber:  Nedret HOTUN

BURSA - Küratörlüğünü Mimar Sinan Üniversitesi öğretim görevlisi, Fotoğraf sanatçısı Kamil Fırat’ın yaptığı festivalin temasının, yaşadığımız özel dönem nedeniyle genişletilmesi kararı alındı.

02-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalin  teması daha önce ‘Uygarlık (On)lardır’ olarak belirlenmişti. 

Önümüzdeki günlerde ‘tema’ konusunun genişletileceği ve proje başvurularının da 31 Ağustos’a kadar uzatılacağı bilgisi fotoğraf severler ile paylaşıldı. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 10.06.2020 19:20
Anahtar Kelimeler:
NEDRET HOTUN2020 FOTOFEST BU YIL ONLİNE GERÇEKLEŞECEK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyaca Ünlü Yazardan Çocuk Psikolojisi
Dünyaca Ünlü Yazardan Çocuk Psikolojisi
'Gezegenin akciğeri' ormanlara nefes aldırıyorlar
'Gezegenin akciğeri' ormanlara nefes aldırıyorlar
Türkiye'nin ikinci yüksek dağında dört mevsimi bir arada yaşadılar
Türkiye'nin ikinci yüksek dağında dört mevsimi bir arada yaşadılar
Anadolu kadınının zorlu yayla mesaisi
Anadolu kadınının zorlu yayla mesaisi
Oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
DOĞANIN KOYNUNDA GİZLİ GÜZELLİK: SAKLIKENT KANYONU
DOĞANIN KOYNUNDA GİZLİ GÜZELLİK: SAKLIKENT KANYONU
980 nüfuslu mahalle karantinaya alındı
980 nüfuslu mahalle karantinaya alındı
Evde çalışma koşulları, evli çiftleri olumsuz etkiledi
Evde çalışma koşulları, evli çiftleri olumsuz etkiledi
Koronavirüsten kaçanlar, yaylalara çıkıyor
Koronavirüsten kaçanlar, yaylalara çıkıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı