2020 FOTOFEST BU YIL ONLİNE GERÇEKLEŞECEK

Bu yıl 10.'su gerçekleşecek olan ve ulusal anlamda da büyük yankı uyandıran, Türkiye’nin ilk ve tek Fotoğraf Festivali olan Bursa FOTOFEST yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilecek.