2020 FOTOFEST BU YIL ONLİNE GERÇEKLEŞECEK

Haber: Nedret HOTUN
BURSA - Küratörlüğünü Mimar Sinan Üniversitesi öğretim görevlisi, Fotoğraf sanatçısı Kamil Fırat’ın yaptığı festivalin temasının, yaşadığımız özel dönem nedeniyle genişletilmesi kararı alındı.
02-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalin teması daha önce ‘Uygarlık (On)lardır’ olarak belirlenmişti.
Önümüzdeki günlerde ‘tema’ konusunun genişletileceği ve proje başvurularının da 31 Ağustos’a kadar uzatılacağı bilgisi fotoğraf severler ile paylaşıldı.
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