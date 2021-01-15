Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 1
hafif kar yağışlı
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1547
ALTIN
439.455
DOLAR
7.3774
STERLİN
10.1011
EURO
8.9546
Belediyeden kiralık daireler
3 yıllığına kiralık daireler
23 adet araç satışa sunuldu
23 adet araç satışa...
Çobanlık hizmeti alınacak
Çobanlık hizmeti alınacak
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
43 akademik personel alınacak
43 akademik personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

2020'de dünyada en çok kuş türünü, bir Türk gördü

ABD Utah Üniversitesi öğretim üyesi, profesyonel doğa fotoğrafçısı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, 2020'de tüm dünyada en çok kuş türü gören kişi oldu. Prof. Dr. Şekercioğlu, 2020'de tüm dünyada gözlemlenen 9 bin 590 kuş türünden 1849'unun gözlem kaydını dünya kuş gözlem sitesi eBird'e girdi.

15 Ocak 2021 Cuma 09:00
4 Okunma
2020'de dünyada en çok kuş türünü, bir Türk gördü

Utah Üniversitesi ve Koç Üniversitesi öğretim üyesi, ekolog, ornitolog ve doğa koruma bilimci Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, 2020'de tüm dünyada en çok kuş türü gören kişi oldu. Dünya kuş gözlem sitesi eBird'e geçen yıl 1849 kuş türünün gözlem kaydını giren Prof. Dr. Şekercioğlu, 2020'de tüm dünyada gözlemlenen 9 bin 590 kuş türünün yaklaşık beşte birini Türkiye, ABD, Hindistan, Kolombiya, Tanzanya, İngiltere ve diğer seyahatlerinde kaydetti.

DÜNYADA BEŞİNCİ

National Geographic ve Getty'de profesyonel doğa fotoğrafçısı da olan Prof. Dr. Şekercioğlu, bu kuş türlerinin çoğunu fotoğraflarla belgeledi. Prof. Dr. Şekercioğlu, eBird'de kaydettiği toplam 8 bin 133 kuş türüyle tüm yılları kapsayan genel sıralamada dünyada beşinci, Türkiye'de birinci sırada. Prof. Dr. Şekercioğlu'nun kurucu başkanı olduğu Kuzey Doğa Derneği de 2020'de Türkiye'den en çok eBird listesi ve kaydı giren kurum oldu.

KUŞ GÖZLEMİNE İLGİ ARTIYOR

Covid-19 pandemisiyle evlerine kapanan insanların doğaya ve kuş gözlemine ilgisinin 2020'de arttığını açıklayan Prof. Dr. Şekercioğlu, “2020'de, 800 bine yakın kuş gözlemcisi eBird kuş gözlem sitesine yaklaşık 9.8 milyon kuş listesi ve 173 milyon kuş kaydı girdi. eBird'de an itibarıyla 50.6 milyon kuş listesi ve 920 milyonun üzerinde kuş kaydı var" dedi.

YÜZDE 4.6'SI TÜRKİYE'DE YAŞIYOR

Dünya Biyoçeşitlilik Veri Tabanı'na (GBIF) en çok katkıda bulunan kaynak olan kuşların, dünya biyoçeşitlilik verilerinin yarısına yakınını oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Şekercioğlu, "Dünya kuş türlerinin 22'de 1'i (yüzde 4.6) Türkiye'de yaşamasına rağmen, Türkiye kuş gözlemleri eBird'deki kayıtların sadece 764'te 1'ini (yüzde 0.13) oluşturuyor. Tüm Türkiye doğaseverlerini eBird'in Türkçe sitesi eKuşbank'a katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

YÜZDE 14'ÜNÜN SOYU TEHLİKEDE

Dünyada en çok ilgi çeken ve gözlemcisi olan canlı grubunun kuşlar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şekercioğlu, “Bu yüzden genel olarak en iyi korunan grup da kuşlar. Buna rağmen, dünya kuş türlerinin yüzde 14'ünün soyu tehlikede. Yüzde 9'unun soyu tehlikeye girmek üzere. Diğer canlı gruplarında bu oranlar çok daha yüksek. Doktora öğrencilerimizle 5 yıllık çalışma sonunda 2020'de dünyanın tüm eBird verilerinin ilk bilimsel analizini de yayımladık" dedi.

KUŞ GÖZLEMCİLERİNE ÇAĞRI

Gözlemcilerden sadece kuş türlerini değil, tüm diğer bilgileri de kaydetmelerini rica eden Prof. Dr. Şekercioğlu, şu çağrıda bulundu:

"Gözlemlerin sadece türlerin sayıca fazla olduğu sıcak noktalarda değil, pek çok farklı noktada yapılması da kritik önem arz ediyor. Kuş gözlemcileri, gittiği her yerde gözlem yapmalıdır. Daha önce hiç ya da çok az veri girilmiş yerlerden veri girişi yapmak hem yeni yerleri keşif hem de kuş bilim ve kuşları korumaya yardım edecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDUtah ÜniversitesiProf.Dr. Çağan ŞekercoğluKuşTurEBird
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 BAŞAK BURCU
2021 BAŞAK BURCU
Uzaktan çalışanların yüzde 68’i tükenmişlik hissi yaşıyor
Uzaktan çalışanların yüzde 68’i tükenmişlik hissi yaşıyor
117 yaşındaki Zeliha Nine, ördüğü 115 çift yün çorabı Mehmetçiğe gönderdi
117 yaşındaki Zeliha Nine, ördüğü 115 çift yün çorabı Mehmetçiğe gönderdi
Bolu Dağı'nda kar yağışı
Bolu Dağı'nda kar yağışı
COVID-19’A SON VEREN GERÇEK YOGA DERGİSİ!
COVID-19’A SON VEREN GERÇEK YOGA DERGİSİ!
“SARIKAMIŞ BİR DESTANDIR”
“SARIKAMIŞ BİR DESTANDIR”
TÜRECİ VE ŞAHİN TİME DERGİSİNE KAPAK OLDU
TÜRECİ VE ŞAHİN TİME DERGİSİNE KAPAK OLDU
Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi
Karadeniz ormanlarında 'yangın' tehlikesi
Abant ve Gölcük karsız kaldı
Abant ve Gölcük karsız kaldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma