Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1121
ALTIN
474.424
DOLAR
7.8143
STERLİN
10.0714
EURO
9.1258
Estonya'da ikinci, İtalya'da birinci oldu
Son Dakika
Estonya'da ikinci, İtalya'da birinci oldu
Bal kutularındaki uyuşturucuyu 'Zeus' buldu
Son Dakika
Bal kutularındaki uyuşturucuyu 'Zeus' buldu
25 yıl sonra 'gazi' unvanı aldı
Son Dakika
25 yıl sonra 'gazi' unvanı...
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Son Dakika
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1...
Ümraniye'de korkutan yangın
Son Dakika
Ümraniye'de korkutan yangın
İş fırsatları için hemen tıkla!

20 çeşit elma, 20 ülkeye ihraç ediliyor

NİĞDE'de 230 bin dekar alanda üretimi yapılan 20 çeşit elma türünün hasadı devam ediyor. Kalite ve aroma bakımından pazarlama sıkıntısı yaşanmaması nedeniyle 20 ülkeye ihraç edilen ürünlerde 450 bin ton rekolte bekleniyor.

29 Eylül 2020 Salı 08:59
6 Okunma
20 çeşit elma, 20 ülkeye ihraç ediliyor

Türkiye’nin elma deposu olarak bilinen ve elma üretimiyle Türkiye’de üçüncü sırada yer alan kentte geçtiğimiz günlerde hasat başladı. Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, kentte 230 bin dekar alanda, başta Starking, Golden, Amasya, Granny Smith ve Gala türü olmak üzere 20 çeşit elma üretimi yapıldığını kaydetti. Amasya türü elma üretiminde Niğde'nin Türkiye'de ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Baş, ürünlerin 20 ülkeye ihraç edildiğini bildirdi.

'YÜKSEK KALİTELİ ELMA ÜRETİYORUZ'

Genç bahçelerin devreye girmesiyle ileride üretimin daha da artacağını ve kentin Türkiye sıralamasında daha ileri noktalara geleceği dile getiren Baş, şunları söyledi:

"Ürünlerimizin kalitesi ve aroması nedeniyle pazar sıkıntısı çekmiyoruz. Bu yıl 450 bin ton rekolte beklentimiz var. Yüksek kaliteli elma üretimi yapmamızdan dolayı ilimizde üretilen elmaların çoğunluğu Hindistan, Çin tarafından başlayıp Avrupa, Amerika’ya varana kadar farklı noktalara ilimizdeki elmaları pazarlıyoruz. Bu sebeple ilimizde elma daha verimli ve daha kaliteli olacağını umut ediyoruz. Elma üretimindeki temel amacımız bahçelerimizi hem daha modernize hale getirmek. Eski tip elma bahçelerimizi hem gençleştirmeyi hem de verimi artırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, tarımsal sanayiye, elmanın muhafazasını, işlemesini, paketlemesini ve uzun zaman dayanıklı sağlayacak tesislerimizi faaliyete geçirdikçe ihracatın da ilimizden olmasını sağlamak temel amacımız. Elma hasadının başladığı şu günlerde ben üreticilerimize bereketli olmasını diliyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
NiğdeElmaHasatBahçeTarımIhracat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilırmak ve Kızılırmak’ta 'İsrail sazanı' tehdidi
Yeşilırmak ve Kızılırmak’ta 'İsrail sazanı' tehdidi
Hasattan kalan mısır sapları, hem enerjiye hem kağıda dönüşüyor
Hasattan kalan mısır sapları, hem enerjiye hem kağıda dönüşüyor
25 yıl sonra 'gazi' unvanı aldı
25 yıl sonra 'gazi' unvanı aldı
Geyve’de ayva hasadı başladı
Geyve’de ayva hasadı başladı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Bu balık hem zehirli hem lezzetli
Bu balık hem zehirli hem lezzetli
Öykü Arin, lösemili hastalara umut oldu
Öykü Arin, lösemili hastalara umut oldu
26 SANAT DALINI TOPLAYAN TÜRKİYE’DE İLK DERNEK ve BABA BAŞKAN ‘’CAHİT BABA‘’ KİMDİR ?
26 SANAT DALINI TOPLAYAN TÜRKİYE’DE İLK DERNEK ve BABA BAŞKAN ‘’CAHİT BABA‘’ KİMDİR ?
GÜMÜŞ TAKI ALTINI SOLLADI
GÜMÜŞ TAKI ALTINI SOLLADI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans