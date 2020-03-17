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2 çift güvercin 12 bin liraya satıldı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Süs Tavukları Yetiştiricileri Derneği her hafta cuma günleri kanatlı hayvan mezatı, cumartesi günleri de güvercin mezatı düzenliyor. Yoğun ilgi gören mezatlarda Sandıklı mermeri Osmanlı serisi ve kara kanat miski cinsi 2 çift güvercin 6'şar bin liradan 12 bin liraya satıldı.

17 Mart 2020 Salı 09:08
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2 çift güvercin 12 bin liraya satıldı

Sandıklı Süs Tavukları Yetiştiricileri Derneği'nin Alparslan Türkeş Parkı'ndaki hizmet binasında yaklaşık 4 yıldır her hafta kanatlı hayvan mezatı, son 2 haftadır da güvercin mezatı düzenleniyor. Kanatlı hayvan mezatında süs tavukları, ördek, hindi, güvercin gibi 200'ün üzerinde kanatlı hayvanın satışı yapılırken, cumartesi günleri düzenlenen güvercin mezatında ise 100'e yakın güvercin satışı yapılıyor. Bu hafta yapılan mezatta Murat Gökhan Evli'ye ait bir çift 'Sandıklı mermeri Osmanlı serisi' cinsi güvercini Nuri Dilek 6 bin liraya, yine Osman Selçuk'a ait 'Kara kanat miski' cinsi bir çift güvercini de Ali Semiz 6 bin liraya satın aldı. Güvercin mezatının ikinci haftasında 2 çift güvercin 12 bin liraya satılmış oldu.

Dernek Başkanı Ali Keskin, mezatların yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "3 yılı aşkın süredir Sandıklı'da kanatlı sektörünü canlandırmak, üreticilerin ürünlerini müşterilerine pazarlamak babında bu çatı altında devam ediyoruz. Sandıklı'da da 30 yıldır gelenek hale gelmiş güvercin mezatını da derneğimiz çatısı altında yapmaya başladık. İki haftadır yapıyoruz. Bu anlamda elimde bulunan güvercin Sandıklı Mermeri Osmanlı serisi bir kuş. Bu güvercin Türkiye genelinde 7-8 binlerden aşağı düşmüyor ve bu sektörde popülerliğini sürdürüyor" dedi.

'150-200 BİNLERE KADAR ÇIKABİLİR'

Sandıklı mermeri Osmanlı serisi güvercinlerin sahibi Murat Gökhan Evli, "Kostüm kuşunun her türlüsünü sever ve besleriz. Lakin Sandıklı mermeri yöre olarak bizim zevkle beslediğimiz kuşlardan. Alım satımları da alıcı ile satıcı arasında. Alıcının alım gücü ne kadarsa bu kuşların da fiyatı o kadar artıyor. 6-7 binden ziyade 150-200 binlere kadar çıkabiliyor. Yani bakkaldan sakız alıyor gibi bunun parası şu diye bir şey yok. Alıcının sevdiğine göre iki kişi arasında alınıp satılabiliyor" dedi.

'BU KUŞLARIN SEVGİSİ BİZE ATADAN GEÇME'

Kara kanat miski cinsi güvercinlerin sahibi Osman Selcuk, "Kuşlarımız kendi ırklarının standartlarını taşıyor. Sevdiğimiz bir abimize değerinde gitmiştir. Bize bu kuş sevgisi dededen, babadan yani atadan geçmiştir. Ticaret değil severek, zevkle yaptığımız bir şey. İnşallah daha ileriye taşıyabiliriz bu işi" diye konuştu.

'EDERİNİN DAHA FAZLA OLDUĞUNA İNANIYORUM'

Kara kanat miski güvercinlerini satın alan Ali Semiz de "Bu kuşların ederinin daha fazla olduğuna inanıyorum. Ama arkadaşımız bizleri kırmadı bu fiyatlara bıraktı. Biz de bu işlere bir mola vermiştik. Bu kuşlar ile tekrar başlıyoruz. Yöremizde böyle kuşlar üreten arkadaşlara da teşekkür ederiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GüvercinSatış
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