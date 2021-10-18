19 Kasım Ay Tutulması'na Dikkat

İSTANBUL - 19 Kasım 11;57 de Boğa burcunda gerçekleşecek bir Ay tutulması yaşayacağız. Tutulmanın genel konuları ; aile, yuva, ev, kariyer , iş fırsatları üzerine olacak. Genel olarak etkisini yaklaşık 4 ay hissedeceğimiz bu tutulma bizi hem bir sınava tabi tutacak hem de seçim yapmak zorunda bırakacak.

Algol sabit yıldızının etkili olacağı bu tutulma 2021'i son bir darbe vurarak kapattıracak bize.

Boğa - Akrep aksında gerçekleşecek bu tutulmanın genel teması elindekilere sahip çıkmak olacak. Yeme- içme alanlarımızı kontrollü idare etmek, gıda stoğu yapmak, elektrik kesintilerine hazırlıklı olmak, ekonomik anlamda çok çok iyi fırsatlar önümüze çıkmadığı sürece elimizdekini bırakmamak, cinsel istismarlara, kadına şiddet konularına karşı duyarlı olmak bizi bu tutulmayı en az etkide atlatmaya itecektir.

Tutulma bizlere toksik hale gelen, hayat kalitemizi düşüren durumlara karşı bırakma enerjisini de verecek. Alkol , sigara ya da yanlış giden kötü bir ilişki içerisindeyseniz sistem sizi zaten bırakmaya yönlendirecektir.

Boğa , Aslan , Akrep , Kova burçları ; hayatlarında radikal değişiklikler yapacaklar , değişime açık olun.

Koç, Yengeç , Terazi , Oğlak burçları; hayatlarında daha keyif verici kaliteli zamanlar geçirmek adına kendilerini mutlu etmek merkezli mantıklı kararlar verecekler.

İkizler , Başak , Yay , Balık burçları ; gerçeklerle yüzleşip pembe gözlüklerini çıkararak yeni bir yol çizecekler.