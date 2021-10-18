Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1413.19
ALTIN
526.29
DOLAR
9.2899
STERLİN
12.7666
EURO
10.7691
Çorum İl Özel İdaresi’nden araç satışı 
Çorum İl Özel İdaresi’nden...
Avrasya Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 52 Öğretim...
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
TCDD Demiryolu Trafik Operatörü alacak
TCDD Demiryolu Trafik Operatörü...
‘Harrani’ buğday tohumluk üretim hakkı verilecek
‘Harrani’ tohumluk hakkı verilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

19 Kasım Ay Tutulması'na Dikkat

Astrolog Nagihan Taşkın gelecek olan ay tutulmasının burçlara etkisinden bahsetti.

18 Ekim 2021 Pazartesi 12:54
79 Okunma
19 Kasım Ay Tutulması'na Dikkat

İSTANBUL - 19 Kasım 11;57 de Boğa burcunda gerçekleşecek bir Ay tutulması yaşayacağız. Tutulmanın genel konuları ; aile, yuva, ev, kariyer , iş fırsatları üzerine olacak. Genel olarak etkisini yaklaşık 4 ay hissedeceğimiz bu tutulma bizi hem bir sınava tabi tutacak hem de seçim yapmak zorunda bırakacak.

Algol sabit yıldızının etkili olacağı bu tutulma 2021'i son bir darbe vurarak kapattıracak bize. 

Boğa - Akrep aksında gerçekleşecek bu tutulmanın genel teması elindekilere sahip çıkmak olacak. Yeme- içme alanlarımızı kontrollü idare etmek, gıda stoğu yapmak, elektrik kesintilerine hazırlıklı olmak, ekonomik anlamda çok çok iyi fırsatlar önümüze çıkmadığı sürece elimizdekini bırakmamak, cinsel istismarlara, kadına şiddet konularına karşı duyarlı olmak bizi bu tutulmayı en az etkide atlatmaya itecektir.

Tutulma bizlere toksik hale gelen, hayat kalitemizi düşüren durumlara karşı bırakma enerjisini de verecek. Alkol , sigara ya da yanlış giden kötü bir ilişki içerisindeyseniz sistem sizi zaten bırakmaya yönlendirecektir.

Boğa , Aslan , Akrep , Kova burçları ; hayatlarında radikal değişiklikler yapacaklar , değişime açık olun.

Koç, Yengeç , Terazi , Oğlak burçları; hayatlarında daha keyif verici kaliteli zamanlar geçirmek adına kendilerini mutlu etmek merkezli mantıklı kararlar verecekler. 

İkizler , Başak , Yay , Balık burçları ; gerçeklerle yüzleşip pembe gözlüklerini çıkararak yeni bir yol çizecekler.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BoğaAslanAkrepKova19 KasımAstrolojiHaritaBurçlarAstrolog Nagihan Taşkın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altın Çilek Ödülleri Sahiplerini Buldu
Altın Çilek Ödülleri Sahiplerini Buldu
Masterchef Mehmet Yalçınkaya’ya büyük ilgi
Masterchef Mehmet Yalçınkaya’ya büyük ilgi
GÜRKAN ŞEF ÖZEL SUNUMLARINI BU KEZ İZMİR’İN ÖNEMLİ İSİMLERİ İÇİN YAPTI
GÜRKAN ŞEF ÖZEL SUNUMLARINI BU KEZ İZMİR’İN ÖNEMLİ İSİMLERİ İÇİN YAPTI
DÜNYANIN İLK VE TEK GERÇEK YOGA DERGİSİNİN YENİ SAYISI OKURLARLA BULUŞTU!
DÜNYANIN İLK VE TEK GERÇEK YOGA DERGİSİNİN YENİ SAYISI OKURLARLA BULUŞTU!
KÖROĞLU DESTANI
KÖROĞLU DESTANI
MEDENİ KANUNUMUZUN KABULÜ
MEDENİ KANUNUMUZUN KABULÜ
Kuruyan Acı Göl'de kurbağa bile kalmadı
Kuruyan Acı Göl'de kurbağa bile kalmadı
HAYALİNİZDEKİ SEYAHAT SHALLWEGO 
HAYALİNİZDEKİ SEYAHAT SHALLWEGO 
BENİM GÖZÜMLE SİİRT
BENİM GÖZÜMLE SİİRT

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma