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12 Ağustos Dolunayı

Merhaba sevgili dostlar yine bir dolunayda yazı yazmak istedim çünkü bu yılın en sert dolunaylarından biri ama her zaman söyledigim gibi her şeyi Allah bilir ve biz her zaman pozitif enerjimizi yüksek tutarsak bir çok sorundan engelden beladan kurtuluruz diye düşünüyorum.

11 Ağustos 2022 Perşembe 18:50
12 Ağustos Dolunayı

FUNDA AKOSMAN

12 Ağustos İstanbul saati ile 04.36’da dolunay gerçekleşiyor, 19 dakika 21 derecede güneş aslanda, ay kovada; bir kova dolunayı gerçekleşiyor.

1. ev bizim kimliğimizi belirtir. 2. ve 8. eve de kayıyor ama aslında tutulma 1. ve 7. ev aksında oluyor.  Aslan tam güneşte, aslan zaten ateşlidir, ateş elementindendir.

8. ev bizim zaten başkalarından gelen parayı anlatıyor. Bunlar miraslar olabilir, krediler olabilir. Yani ekonomi ile ilgili sıkıntılar olabilir. İnşallah bütün hayrına olur diyorum.

10. evde de kuzey ay düğümü, Uranüs, mars ve algol kavuşumları var. Uranüs, bizim beklenmeyeni beklendiği ve hızlı değişimlerin olduğu gezegendir. Ve bunların hepsi de boğa burcunda. Yani mars da biliyorsunuz, mücadele ve savaş gezegenidir. Ateşleri temsil eder. Boğa da toprak elementi olduğu için yangınlar olabilir, ateşli patlamalar olabilir, isyanlar olabilir, ani gelişmeler olabilir. Çünkü tam da tepe noktamızda oluyor. Algol de maalesef boyunla ilgili, kafa kesimiyle ilgili hem hastalıklar hem de bu tarz etkiler maalesef gerçekleşebilir. Sağlık evimizde de pluto ve retro var oğlak burcunda. Yani geçmişten gelen rahatsızlıklar tekrarlayabilir. Kemik sistemini gösteriyor, kas ağrıları olabilir. Tekrar 7 ve 8.eve dönersek ay Satürn kavuşumlu olduğu için ekonomide tekrar sıkıntı olabilir. Tutulmanın yükseleni yengeç burcu; bu da evimizle, ailemizle, çocuklarımızla ilgili konuları anlatabilir. Zaten aslan da anaçlığı anlatır. Aslan ve yengeç anaçtır.

Satürn öğretmendir

Aynı zamanda güneş ve Satürn karşılıklı. Güneş de aslan burcunda, Satürn de kova burcunda. Kendi yönettikleri burçlarda ama karşılıklı. Satürn zaten öğretmendir. Şu ana kadar dikkat etmediğimiz, görmekten belki de kaçındığımız konuların gün yüzüne çıkacağını, sorumluluklarımızla yüzleşmemiz gerektiğini bize anlatır.

Bu günlerde aynı zamanda Regresyon da çok gündemde. Regresyon çalışmaları aracılığıyla; kendiniz olmayı engelleyen geçmiş ve şimdiki yaşam anılarınızdan özgürleşerek hayatınızı daha anlamlı, üretken ve keyifli yaşamanız, böylece varlığınızın içindeki özde saklı, henüz söylenmemiş şarkılarınızı söylemeniz, edilmemiş danslarınızı etmeniz yani ifade edilmemiş duygularınızı yüzeye çıkararak içinizdeki ağaçların çiçek açması mümkün.

Tedbirli olmamız gerekiyor

Zaten bu günlerde şahit oluyoruz; Uranüs hem elektrik kesintilerini, hem uçak kazalarını anlatabilir, hem havada beklenmeyen ani değişimler olabilir. Görüyoruz ki çok seller, yoğun yağmurlar oluşuyor. Bunlara karşı da tedbirli olmamız gerekiyor. Boğa burcunda olduğu için depremleri de anlatıyor. 

Regresyon da sanki sıfırlanmış, yeniden doğmuş gibi hayata devam edebiliriz

Ben de regresyon terapi tekniği uyguluyorum. Gerçekten insanların, hepimizin, bilinçaltına attığımız sorunlarımız olabiliyor. Bunları belki unutuyoruz, belki unutmak istiyoruz ama hepsini bir şekilde çözümleyebilirsek, geri dönersek, affetmemiz gereken kişileri affedip sorunlarla yüzleşirsek buna regresyon terapi gerçekten çok iyi geliyor. Sanki sıfırlanmış, yeniden doğmuş gibi hayata devam edebiliriz. Ve hepimizin farkındalığının da arttığı bir dönemi yaşıyoruz gerçekten de. O yüzden kendimizi iyileştirmemiz demek, bütün ailemize, çevremize bu pozitif enerjinin yansıması demek. Kafamızda soru işaretleri ve sorunlar olmadan daha berrak bir şekilde düşünebiliriz. 

Ve bir sorunu, özellikle en altta yatan sorunu çözdüğümüzde bütün sorunlar çözülüyor gerçekten çok mucizevî. Bu konulara biraz eğilip biraz kendimizde çalışmamız, içe dönmemiz, kendi gücümüzü fark etmemiz, düşünce gücüyle, pozitif enerjiyle ve kalben inanarak çok güzel başarılar elde edeceğimize inanıyorum kendi hayat yolculuğumuzda. Hem fiziksel hem ruhsal sağlığımız için de pozitif gelişmeler olacağına inanıyorum. Bununla ilgili yaptığım çalışmalarda da ben çok güzel deneyimler elde ettim, çok güzel geri dönüşümler oldu. 

Regresyon çalışmalarımızda da insanlarla akraba, eş, dost, arkadaş, ruhsal yolculukta bir ailemiz oluyor artık ve çok yakın oluyor gerçekten. Bu yüzden çok memnunum güzel geri dönüşler olduğu için. Siz de bununla ilgili çalışmak isterseniz @astropapatyaluna instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz.

Çok teşekkür ederim. Güzel günlerde buluşmak üzere, sağlıklı günler diliyorum…

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Anahtar Kelimeler:
12 Ağustos DolunayıFunda Akosmanönce VatanPapatyaAstrolojiDolunay
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