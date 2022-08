12 Ağustos Dolunayı

Merhaba sevgili dostlar yine bir dolunayda yazı yazmak istedim çünkü bu yılın en sert dolunaylarından biri ama her zaman söyledigim gibi her şeyi Allah bilir ve biz her zaman pozitif enerjimizi yüksek tutarsak bir çok sorundan engelden beladan kurtuluruz diye düşünüyorum.