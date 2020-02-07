11. EKONOMİ’NİN EN'LERİ ZİRVESİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

ASLI MERCAN SARI

TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN İSİMLERİ 11. EKONOMİ’NİN EN’LERİ ZİRVESİ ÖDÜL TÖRENİ’NDE BULUŞTU!

İSTANBUL

Ekonomize’nin Geleneksel olarak düzenlediği Ekonomi’nin En'leri Zirvesi Ödülleri 11. kez sahiplerini buldu. İş, ekonomi, siyaset, cemiyet ve medya dünyasının seçkin isimlerinin ödül aldığı tören gündeme damgasını vurdu..!

11 yıldır ekonominin nabzını tutan, iş dünyasını, cemiyet hayatını yakından takip eden ve bu anlamda uzun soluklu yayınlar arasında gösterilen Ekonomize, Dilay Korkmaz’ın sunumuyla Türkiye’nin önde gelen isimlerini 11. Ekonomi’nin En'leri Zirvesi Ödül Töreni’nde buluşturdu.

İş insanı Demet Sabancı Çetindoğan’ın protokol açılış konuşmasını yaptığı ‘11. Ekonomi’nin En'leri Zirvesi Ödül Töreni ile ilgili Medyamize Group Başkanı Dr. Kadir Gürbüz, “Ödüllerde her zaman ki gibi seçici davrandık. Sloganımızda da yer aldığı gibi ‘Bu ödül hedeflerinden vazgeçmeyen herkesin…’ diyoruz. Medyamize Group olarak 13 yıldır yayın hayatını sürdürüyoruz. 11.’sini düzenlediğimiz Ekonomi’nin En’leri Zirvesi Ödül Törenimizde Türkiye’nin ekonomisine, sosyal hayatına faydalı işler yapan, başarılı iş ve siyaset dünyasının yanı sıra medyanın da başarılı temsilcilerine ödüller verdik. Bu yıl da ödüller titizlikle seçildi ve başarılı olanlar belirlendi” dedi.

Tören, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu, TİM Başkan Vekili ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe ve Yılın Başarılı Sağlık Turizmi Markası Ödülünü alan Emsey Hospital Sağlık Turizmi Grup Başkanı Mikail Sürer’in konuşmalarıyla devam etti.

Yılın Ana Teması “Sağlık Turizmi”

Medyamize Group Başkanı Dr. Kadir Gürbüz, günümüzde her zamankinden daha fazla önem kazanan sağlık sektöründeki başarılı işlerin altını bu yıl ''Sağlık Turizmi'' ana temasıyla çizdiklerini ifade etti. Yapılan açıklamalar doğrultusunda kamu bütçesinden en fazla kaynağın sağlık harcamalarına ayrıldığını belirten Gürbüz, “Sağlık harcamaları 2020’de de artmaya devam ederek 188,6 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor” şeklinde konuştu. Tecrübeli doktorları, son teknoloji ekipmanları ve teknik yetkinliğiyle Türkiye, sağlık turizmi alanında dünyada öne çıkarken, önümüzdeki günlerde 1 milyon yabancının ağırlanarak rekor kırılması bekleniyor. Öte yandan sağlık ve diğer sektörlerin profesyonellerini bir araya getirme hedefiyle gerçekleştirilen ödül töreni, dünyanın farklı noktalarından İstanbul’a gelecek olan misafirlerin de buluşma noktası olacak.” dedi.

Tören, birbirinden değerli isimlerin ödüllerine kavuşmasıyla sona erdi.

Yılın Başarılı Sağlık Turizm Acentası Ödülü

Tatilsa

Yılın Başarılı Kök Hücre Bankacılığı Ödülü

Onkim

Yılın En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Yılın Başarılı Sağlık Turizmi Markası Ödülü

Emsey Hospital

Hizmet Sektöründe Yılın Başarılı Markası Ödülü

İdeal A.Ş.

Yılın Başarılı Mobil Uygulama Markası Ödülü

Biis

Genel Cerrahi Alanında Etik Ve Başarı Ödülü

Prof. Dr. Koray Karabulut

Kozmetik Sektörü Makyaj Alanında Yılın En İyi Çıkış Yapan Markası Ödülü Uğur Arslan Cosmetic

Yılın Başarılı Turizm Yatırımcısı Ödülü

Bülent Kaya (Azka Grup Yönetim Kurulu Başkanı)

Yılın Başarılı Kurumsal Yat Kiralama Markası Ödülü

Den Den Yatçılık

Yılın Başarılı Davet Ve Etkinlik Mekan Zincirleri Ödülü

Life Park

Ar-Ge Ve İnovasyon Ödülü Musullu

Anadolu'da En İyi Reklam Cıngılı Yapan Reklam Ajansı Ödülü

Dolphin

Türkiye'nin İlk Çevre Dostu Sıfır Atık Tesisi Ödülü

Haşimoğlu Geri Dönüşüm

Yılın Yenilikçi Tasarım Ödülü Pienn Terlik

Yılın Başarılı Online Ödeme Platformu Ödülü

Mobile Express

Dibek Kahve Kültürü Başarı Ödülü Artukbey Kahve

Halı Sektöründe Yenilikçi Tasarım Ödülü

Dilek Halı

Yılın Başarılı Kurye Dağıtım Markası Ödülü

Posta Postalama

Yılın Başarılı Uluslararası Altın Resim Tasarımcısı Ödülü

Çiğdem Canbakış

Rol Model Perakende Yöneticisi Ödülü

Erdal Tüfekçi

Yılın Başarılı Global Yönetim Danışmanı Ödülü

Egemen Kaya

Yılın Başarılı Sektör Danışmanı Ödülü

Elif Alataş

Yılın Başarılı Sağlık İletişimcisi Ödülü

Serap Öcal

Sosyal Sorumluluk Projelerine Katkı Ödülü

Şenol İpek

Rol Model Kadın Medya Yöneticisi Ödülü

Buket Aydın (Kanal D)

Yılın Başarılı Kadın Ana Haber Spikeri

Buket Aydın (Kanal D)

Yılın Başarılı Tv Programcısı Ödülü

Hakan Çelik (Cnn Hafta Sonu)

Yılın Başarılı Sabah Haber Kuşağı Programcısı Ödülü

Göksu Öngören Özgür (Cnn Güne Merhaba)

Yılın Başarılı Haber Kuşağı Sunucusu Ödülü

Başak Şengül (Cnn Haber Kuşağı Günlük Programı)

Yılın Başarılı Tartışma Programcısı Ödülü

Ahmet Hakan (Cnn Tarafsız Bölge)

Yılın Başarılı Tv Programcısı Ödülü

Cem Seymen (Cnn Para Dedektifi)

Yılın Başarılı Kadın Muhabiri Ödülü

Fulya Öztürk (Cnn)

Yılın Başarılı Cemiyet Programı Ödülü

Ht Magazin (Bloomberg)

Yılın Başarılı Kadın Haber Spikeri Ödülü

Buse Biçer (Bloomberg Ht)

Yılın Başarılı Ekonomi Yorumcusu Ödülü

Murat Sağman

Yılın Başarılı Haber Programcısı Ödülü

Elif Saygılıer (Trt)

Yılın Başarılı Erkek Ana Haber Spikeri Ödülü

Mehmet Aydın (Tgrt)

Yılın Başarılı Kadın Hafta Sonu Ana Haber Spikeri Ödülü

Hülya Seloni (Kanal7)

Yılın Başarılı Muhabiri Ödülü Gözde Özyürek (Ülke Tv)

Yılın Başarılı Kadın Gazete Muhabiri Ödülü

Çiğdem Yılmaz (Milliyet)

Yılın Başarılı Erkek Haber Muhabiri Ödülü

Adem Hançer (24 Tv)

Yılın En İyi Dijital Haber Platformu Ödülü

Akşam

Yılın Başarılı Cemiyet Dergisi Ödülü

Klass Magazin

Yılın Başarılı Magazin Tartışma Programı Ödülü

2. Sayfa (Kanal D)

Yılın Başarılı Magazin Programı Sunucusu Ödülü

Dilay Korkmaz (Magazin D)

Yılın Başarılı Magazin Sitesi Ödülü

Magazinn.Com

Yılın Başarılı Magazin Programı Ödülü

Magazin Merkezi (Uçankuş Tv)

Yılın Başarılı Magazin Gazetecisi Ödülü

Funda Erkoç

Yılın Başarılı Dijital Dergisi Ödülü

Evos Angels

Yılın Başarılı Luxury Yaşam Dergisi Ödülü

Bosslife

Yılın Başarılı Fotoğraf Sanatçısı Ödülü

Mustafa Eğriboz

Yılın Başarılı Turizm Haber İnternet Sitesi Ödülü

Turizm Haber

Yılın Başarılı Erkek Radyocusu Ödülü

Afrikalı Ali (Kral Fm)

Yılın Başarılı Radyo Programı Ödülü

Kadir Çetin İle Günaydın Türkiye Programı (Nr1 Türk Fm)

Yılın Başarılı Radyo Radyocusu Ödülü

Doğancan Özatlı (Süper Fm)

Yılın Başarılı Program Sunucusu Ödülü

Onur Kırış (Kral Tv)

Haber: Aslı M. Sarı