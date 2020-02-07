11. EKONOMİ’NİN EN'LERİ ZİRVESİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

ASLI MERCAN SARI
TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN İSİMLERİ 11. EKONOMİ’NİN EN’LERİ ZİRVESİ ÖDÜL TÖRENİ’NDE BULUŞTU!
İSTANBUL
Ekonomize’nin Geleneksel olarak düzenlediği Ekonomi’nin En'leri Zirvesi Ödülleri 11. kez sahiplerini buldu. İş, ekonomi, siyaset, cemiyet ve medya dünyasının seçkin isimlerinin ödül aldığı tören gündeme damgasını vurdu..!
11 yıldır ekonominin nabzını tutan, iş dünyasını, cemiyet hayatını yakından takip eden ve bu anlamda uzun soluklu yayınlar arasında gösterilen Ekonomize, Dilay Korkmaz’ın sunumuyla Türkiye’nin önde gelen isimlerini 11. Ekonomi’nin En'leri Zirvesi Ödül Töreni’nde buluşturdu.
İş insanı Demet Sabancı Çetindoğan’ın protokol açılış konuşmasını yaptığı ‘11. Ekonomi’nin En'leri Zirvesi Ödül Töreni ile ilgili Medyamize Group Başkanı Dr. Kadir Gürbüz, “Ödüllerde her zaman ki gibi seçici davrandık. Sloganımızda da yer aldığı gibi ‘Bu ödül hedeflerinden vazgeçmeyen herkesin…’ diyoruz. Medyamize Group olarak 13 yıldır yayın hayatını sürdürüyoruz. 11.’sini düzenlediğimiz Ekonomi’nin En’leri Zirvesi Ödül Törenimizde Türkiye’nin ekonomisine, sosyal hayatına faydalı işler yapan, başarılı iş ve siyaset dünyasının yanı sıra medyanın da başarılı temsilcilerine ödüller verdik. Bu yıl da ödüller titizlikle seçildi ve başarılı olanlar belirlendi” dedi.
Tören, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu, TİM Başkan Vekili ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe ve Yılın Başarılı Sağlık Turizmi Markası Ödülünü alan Emsey Hospital Sağlık Turizmi Grup Başkanı Mikail Sürer’in konuşmalarıyla devam etti.
Yılın Ana Teması “Sağlık Turizmi”
Medyamize Group Başkanı Dr. Kadir Gürbüz, günümüzde her zamankinden daha fazla önem kazanan sağlık sektöründeki başarılı işlerin altını bu yıl ''Sağlık Turizmi'' ana temasıyla çizdiklerini ifade etti. Yapılan açıklamalar doğrultusunda kamu bütçesinden en fazla kaynağın sağlık harcamalarına ayrıldığını belirten Gürbüz, “Sağlık harcamaları 2020’de de artmaya devam ederek 188,6 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor” şeklinde konuştu. Tecrübeli doktorları, son teknoloji ekipmanları ve teknik yetkinliğiyle Türkiye, sağlık turizmi alanında dünyada öne çıkarken, önümüzdeki günlerde 1 milyon yabancının ağırlanarak rekor kırılması bekleniyor. Öte yandan sağlık ve diğer sektörlerin profesyonellerini bir araya getirme hedefiyle gerçekleştirilen ödül töreni, dünyanın farklı noktalarından İstanbul’a gelecek olan misafirlerin de buluşma noktası olacak.” dedi.
Tören, birbirinden değerli isimlerin ödüllerine kavuşmasıyla sona erdi.
Yılın Başarılı Sağlık Turizm Acentası Ödülü
Tatilsa
Yılın Başarılı Kök Hücre Bankacılığı Ödülü
Onkim
Yılın En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü
Türkiye İhracatçılar Meclisi
Yılın Başarılı Sağlık Turizmi Markası Ödülü
Emsey Hospital
Hizmet Sektöründe Yılın Başarılı Markası Ödülü
İdeal A.Ş.
Yılın Başarılı Mobil Uygulama Markası Ödülü
Biis
Genel Cerrahi Alanında Etik Ve Başarı Ödülü
Prof. Dr. Koray Karabulut
Kozmetik Sektörü Makyaj Alanında Yılın En İyi Çıkış Yapan Markası Ödülü Uğur Arslan Cosmetic
Yılın Başarılı Turizm Yatırımcısı Ödülü
Bülent Kaya (Azka Grup Yönetim Kurulu Başkanı)
Yılın Başarılı Kurumsal Yat Kiralama Markası Ödülü
Den Den Yatçılık
Yılın Başarılı Davet Ve Etkinlik Mekan Zincirleri Ödülü
Life Park
Ar-Ge Ve İnovasyon Ödülü Musullu
Anadolu'da En İyi Reklam Cıngılı Yapan Reklam Ajansı Ödülü
Dolphin
Türkiye'nin İlk Çevre Dostu Sıfır Atık Tesisi Ödülü
Haşimoğlu Geri Dönüşüm
Yılın Yenilikçi Tasarım Ödülü Pienn Terlik
Yılın Başarılı Online Ödeme Platformu Ödülü
Mobile Express
Dibek Kahve Kültürü Başarı Ödülü Artukbey Kahve
Halı Sektöründe Yenilikçi Tasarım Ödülü
Dilek Halı
Yılın Başarılı Kurye Dağıtım Markası Ödülü
Posta Postalama
Yılın Başarılı Uluslararası Altın Resim Tasarımcısı Ödülü
Çiğdem Canbakış
Rol Model Perakende Yöneticisi Ödülü
Erdal Tüfekçi
Yılın Başarılı Global Yönetim Danışmanı Ödülü
Egemen Kaya
Yılın Başarılı Sektör Danışmanı Ödülü
Elif Alataş
Yılın Başarılı Sağlık İletişimcisi Ödülü
Serap Öcal
Sosyal Sorumluluk Projelerine Katkı Ödülü
Şenol İpek
Rol Model Kadın Medya Yöneticisi Ödülü
Buket Aydın (Kanal D)
Yılın Başarılı Kadın Ana Haber Spikeri
Buket Aydın (Kanal D)
Yılın Başarılı Tv Programcısı Ödülü
Hakan Çelik (Cnn Hafta Sonu)
Yılın Başarılı Sabah Haber Kuşağı Programcısı Ödülü
Göksu Öngören Özgür (Cnn Güne Merhaba)
Yılın Başarılı Haber Kuşağı Sunucusu Ödülü
Başak Şengül (Cnn Haber Kuşağı Günlük Programı)
Yılın Başarılı Tartışma Programcısı Ödülü
Ahmet Hakan (Cnn Tarafsız Bölge)
Yılın Başarılı Tv Programcısı Ödülü
Cem Seymen (Cnn Para Dedektifi)
Yılın Başarılı Kadın Muhabiri Ödülü
Fulya Öztürk (Cnn)
Yılın Başarılı Cemiyet Programı Ödülü
Ht Magazin (Bloomberg)
Yılın Başarılı Kadın Haber Spikeri Ödülü
Buse Biçer (Bloomberg Ht)
Yılın Başarılı Ekonomi Yorumcusu Ödülü
Murat Sağman
Yılın Başarılı Haber Programcısı Ödülü
Elif Saygılıer (Trt)
Yılın Başarılı Erkek Ana Haber Spikeri Ödülü
Mehmet Aydın (Tgrt)
Yılın Başarılı Kadın Hafta Sonu Ana Haber Spikeri Ödülü
Hülya Seloni (Kanal7)
Yılın Başarılı Muhabiri Ödülü Gözde Özyürek (Ülke Tv)
Yılın Başarılı Kadın Gazete Muhabiri Ödülü
Çiğdem Yılmaz (Milliyet)
Yılın Başarılı Erkek Haber Muhabiri Ödülü
Adem Hançer (24 Tv)
Yılın En İyi Dijital Haber Platformu Ödülü
Akşam
Yılın Başarılı Cemiyet Dergisi Ödülü
Klass Magazin
Yılın Başarılı Magazin Tartışma Programı Ödülü
2. Sayfa (Kanal D)
Yılın Başarılı Magazin Programı Sunucusu Ödülü
Dilay Korkmaz (Magazin D)
Yılın Başarılı Magazin Sitesi Ödülü
Magazinn.Com
Yılın Başarılı Magazin Programı Ödülü
Magazin Merkezi (Uçankuş Tv)
Yılın Başarılı Magazin Gazetecisi Ödülü
Funda Erkoç
Yılın Başarılı Dijital Dergisi Ödülü
Evos Angels
Yılın Başarılı Luxury Yaşam Dergisi Ödülü
Bosslife
Yılın Başarılı Fotoğraf Sanatçısı Ödülü
Mustafa Eğriboz
Yılın Başarılı Turizm Haber İnternet Sitesi Ödülü
Turizm Haber
Yılın Başarılı Erkek Radyocusu Ödülü
Afrikalı Ali (Kral Fm)
Yılın Başarılı Radyo Programı Ödülü
Kadir Çetin İle Günaydın Türkiye Programı (Nr1 Türk Fm)
Yılın Başarılı Radyo Radyocusu Ödülü
Doğancan Özatlı (Süper Fm)
Yılın Başarılı Program Sunucusu Ödülü
Onur Kırış (Kral Tv)
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