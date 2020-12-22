Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1395
ALTIN
460.982
DOLAR
7.6671
STERLİN
10.2842
EURO
9.3713
Yurtdışı dijital pazarlama hizmeti alınacak
Yurtdışı dijital pazarlama hizmeti...
Fırat Üniversitesi 41 Öğretim Üyesi alıyor
Fırat Üniversitesi 41 Öğretim...
94 adet bina inşaatı yaptırılacak
94 adet bina inşaatı...
Devlet Memuru Alınacak
Devlet Memuru Alınacak
Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu
Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu
İş fırsatları için hemen tıkla!

103 yaşındaki Emine nine, koronavirüsü de yendi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Emine Tekin yakalandığı koronavirüsü yenmeyi başardı. 95 yıl önce de salgına yakalanan 4 çocuk ve 58 torunu olan Tekin, "Hastaneden sağ çıkacağımı düşünmüyordum. Sürekli Allah'ıma beni çocuklarıma ve torunlarıma bağışlaması için dua ettim" dedi.

22 Aralık 2020 Salı 10:00
3 Okunma
103 yaşındaki Emine nine, koronavirüsü de yendi

MARDİN - Mazıdağı ilçesi Poyraz Mahallesi'nde yaşayan Emine Tekin, 1917 yılında dünyaya geldi. 7 yıl önce eşini kaybeden, Tekin, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. 4 çocuk ve torunlarının çocuklarıyla birlikte toplam 58 torun sahibi olan Emine Tekin, durumunun kötüleşmesi üzerine Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Tekin,  22 günlük tedavi sonunda koronavirüsü yenip, sağlığına kavuştu.

Hastaneye kaldırıldığı zaman çok korktuğunu belirten Tekin, "Açıkçası hastaneden sağ çıkacağımı düşünmüyordum. Sürekli Allah'ıma, beni çocuklarıma ve torunlarıma bağışlaması için dua ettim. Neticede iyileştim. Allah'ım beni çok sevdiğim çocuklarıma ve torunlarıma bağışladı. Şükürler olsun. Bundan 95 yıl evvel ben çocukken yine böyle bir salgın oldu. İnsanların derisi kaynamış suya batmış gibi oluyordu. Ben de o hastalığa yakalandım ve iyileştim. O dönemde teknoloji bu şekilde gelişmemişti. İnsanlar çocuklarını eşekle veya atla doktora görüyordu. Kimileri hastaneye yetişemeden yolda ölüyordu. Bu çok acı bir şey" dedi.

Emine Tekin'in kızı Hatice Doğan da annesinin 95 yıl önce bölgede yaygın olduğunu söylediği bir hastalıktan bahsettiğini ve o hastalığı yendiğini sürekli anlattığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bazen o dönemleri bize anlatıyordu. Çok acı çekmiş. Babam 7 yıl önce vefat ettikten sonra annem buradaki evinde yalnız yaşamaya başladı. Ancak biz onu hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Annem koronavirüse yakalanınca açıkçası biz, kurtulacağını düşünmüyorduk ama Allah'ım onu bize bağışladı. Mardin Devlet Hastanesi'nde anneme çok iyi baktılar. Buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun."

DHA

Anahtar Kelimeler:
103 Yaşındaki Emine NineKoronavirüsMardin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GERMİYAN KÖYÜ
GERMİYAN KÖYÜ
GÜL ÇAYI
GÜL ÇAYI
BİR OSMANLI RÜYASI: CUMALIKIZIK
BİR OSMANLI RÜYASI: CUMALIKIZIK
65 yaş üstü ve 20 yaş altı için doğru beslenme
65 yaş üstü ve 20 yaş altı için doğru beslenme
2021 YILIN 1. AY TUTULMASININ TÜRKİYE’YE ETKİSİ
2021 YILIN 1. AY TUTULMASININ TÜRKİYE’YE ETKİSİ
2021 YILIDA 1. AY TUTULMASININ DÜNYA’YA YANSIMASI
2021 YILIDA 1. AY TUTULMASININ DÜNYA’YA YANSIMASI
İnsanlığa ilk defa sunulan nefes tekniği
İnsanlığa ilk defa sunulan nefes tekniği
Furkan Bayraktar'ın Yeni Kitabı İçin Gün Sayıyor
Furkan Bayraktar'ın Yeni Kitabı İçin Gün Sayıyor
YER ALTI ÇETESİ ÇOK YAKINDA TV’DE 
YER ALTI ÇETESİ ÇOK YAKINDA TV’DE 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma