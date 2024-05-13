Irak'ın Kerkük kentine bağlı Havice ilçesinin Lezzage köyü sakinleri, köy evlerinin tamamının çatısına kurdukları güneş enerjisi panelleriyle kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kentin güneş enerjisi sistemine sahip ilk ve tek köyü olarak ülkedeki elektrik kesintilerinden kurtulduklarını belirten köy sakinleri, bu sistemi, ev dışında da kullandıklarını ifade ediyor.

Lezzage köyü sakini Halil el-Azzavi, köydeki 6 bin 500 evin tamamının güneş enerjisi sistemiyle donatıldığını söyledi.

Azzavi, çevre dostu bu sistem sayesinde köydeki ücretli jeneratörlerden kurtulduklarını ve ulusal elektrik kesintilerini yaşamadıklarını ifade etti.

Diğer köylere öncü olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Azzavi, şuan 3 ya da dört köyün de aynı sistemi kullanmaya başladığını ifade etti.

Azzavi, Havice ilçesi ve köylerinin yanında Kerkük'e bağlı diğer ilçe ve köylerden de bu yönde talep geldiğine dikkat çekti.

Özellikle kışın en soğuk ve yazın en sıcak günlerinde elektrik kesintilerinin bazen 15 saatin üzerine çıktığını belirten Abdurrahman İbrahim ise güneş panelleri enerjisi sayesinde artık böyle bir sıkıntı yaşamadıklarını anlattı.

İbrahim, sistemin kendilerine gündüzleri kesintisiz elektrik sağladığını, geceleri ise enerji depolama sisteminden faydalandıklarını aktardı.