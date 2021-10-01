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MANİSA

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İletişim Araştırmaları Merkezi işbirliği ve Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı desteği ile çevirim içi gerçekleştirilen 1. Uluslararası Sinema Sempozyumunda sunulan bildiriler e-kitap olarak yayınlandı.



Editörlüğünü Doç. Dr. Fevzi Kasap ve Murat Cem Acaralp’in üstlendiği “Kültür - Sinema İlişkisi ve Sinema Dilinde Kültür Bildirileri” ile “Özet Bildirileri'' nin yer aldığı kitaplar elektronik ortamda yayınlandı.

Kitaplarda, 1. Uluslararası Sinema Sempozyumunda 60 akademisyen tarafından sunulan 43 bildiri yer alıyor.



Kültür - Sinema İlişkisi ve Sinema Dilinde Kültür Bildiri Kitabı Elektronik Ortamda Kitapların editörlüğünü de üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, alanında uzman 60 akademisyen tarafından sunulan araştırmaların literatüre önemli bir katkı yapacağını söyledi.



Doç. Dr. Kasap, sempozyumda sunulan 43 bildirinin yer aldığı kitaplarda aynı zamanda bu bildirilerden yola çıkılarak hazırlanan 20 makalenin de yer aldığını ifade etti.



E-kitap formatında yayınlanan kitaplara aşağıdaki linklerden ulaşmak mümkün.



https://usc2021.neu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/40/2021/09/16/Sempozyum-Kitabi-16.09.2021.pdf

https://usc2021.neu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/40/2021/09/16/Ozet_Bildiri-Kitabi-16.09.2021.pdf