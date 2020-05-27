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1 ton naylon kül oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, inşaat halinde olan evin alt tarafında kalan depoda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 1 ton sera naylonu ile 1 su motoru kullanılamaz hale geldi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:46
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1 ton naylon kül oldu

Özel Bahşiş Mahallesi’nde H.İ.’ye ait inşaat halindeki 2 katlı evin alt kısmında, yabancı uyrukluların kaldığı ve depo olarak kullanılan yerde yangın çıktı. Mazot ve benzin bulunduğu öğrenilen alanda alevler, bir anda her yeri sardı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz ve Tarsus belediyelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında; 1 ton sera naylonu ile 1 su motorunun kül olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinTarsusNaylonFabrikaDepoYangınİtfaiye
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