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1 ARALIK DÜNYA AIDS GÜNÜ

“Küresel Dayanışma, Paylaşılan Sorumluluk”

01 Aralık 2020 Salı 12:51
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1 ARALIK DÜNYA AIDS GÜNÜ

Her yıl 1 Aralık’ta “Dünya AIDS Günü” tüm dünyada anılmaktadır. Dünyanın her yerinden insanlar, HIV ile yaşayan ve HIV’den etkilenen kişilere destek vermek ve AIDS nedeniyle hayatını kaybedenleri hatırlamak için birleşmektedir. 2020 yılı, COVID-19 pandemisi başta olmak üzere, sağlığın önemini hepimize hatırlatmış olup salgınların hayatlarımızı ve geçim kaynaklarını nasıl etkileyebileceğini göstermiştir. Koronavirüs salgını ‘sağlığın’; eşitsizliğin azaltılması, insan hakları, cinsiyet eşitliği, sosyal koruma ve ekonomik büyüme gibi diğer kritik konularla nasıl bağlantılı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak bu yıl Dünya AIDS Günü’nün teması “Küresel Dayanışma, Paylaşılan Sorumluluk” olarak seçilmiştir.

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği olarak, HIV’den etkilenen insanlara bilgi, hizmet, sosyal koruma ve umut sağlamada toplum aktivizminin ve dayanışmanın öneminin farkındayız. Aynı zamanda HIV’den etkilenen bireylere, gruplara ve ailelere yönelik insan hakları temelli, ayrımcılık ve damgalama karşıtı, sosyal içerimi tesis edici yaklaşımların öneminin ve gerekliliğinin bilincindeyiz. Bu mesleki ve toplumsal sorumluluğumuzdan hareketle; Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) desteği ile Derneğimiz tarafından yürütülen “Sağlıklı Bir Yaşam Birlikte Mümkün Projesi” kapsamında, 28 Kasım 2020 - 1 Aralık 2020 tarihleri arasında, 4 gün süre ile çevrimiçi olarak “HIV, Cinsel ve/veya Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyöz Hastalıklar ile Yaşayan Bireylerle Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Güçlendirilmesine Yönelik Eğitim” programı hayata geçirilmiştir. HIV ve AIDS ile mücadelede meslektaşlarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve güçlendirmek amacıyla Projeyi yaygınlaştırmayı hedeflemekteyiz. Eşit bir toplum için sorumluluğu paylaşıyor, bu uğurda herkesi küresel dayanışmaya davet ediyoruz.

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi

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Anahtar Kelimeler:
1 Aralık Dünya AIDS Günü
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