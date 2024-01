Yaşamın akışında olan birey, varoluşun da akışında olur. Mutlak teslimiyet ve kabullenme içinde olan birey yaşamı kucaklar. Yaşam sevgi ile dolu bir şekilde akınca, bireyin iç dünyası da sevgi içinde olur.

Yaşam sevgisi cesaret ister çünkü sevgi, teslimiyet demektir. Yaşam belirsizliklerle doludur ve yaşam da bir belirsizlikten diğer belirsizliğe doğru akar. Yaşam sevgisi içinde olan birey, yaşamla birlikte bilinmeyene doğru akar. Yaşam sevgiyi, sevgi de yaşamı besler. Eğer birey, bilinmeyenin içine korkusuzca dalarsa yaşamı da elde edebilir.

Bilinene yapışıp bilinmeyenden korkan insan, yaşamın ne olduğunu asla anlayamaz. Çünkü yaşam ile ilgili zihinsel üretimler gerçek yaşam değildir, sanal yaşamdır. Yaşam fiziksel, zihinsel, duygusal unsurların bütünüdür. Yaşama katılmak için bütünsel olmak gerekir. O zaman varoluşsal bir bütünleşme gerçekleşir.

Yaşam sevgisini yaşayan bireyin farkındalığı da yükselir. Yaşam sevgisi düşüncelerin durmasına ve zihinsizliğe ulaşmaya yardımcı olur. Gerçekten yaşamak, doyasıya yaşamak demektir. Yaşamı heyecan içinde yaşayan insan, ölümden de heyecanlanır. Yaşamı mutluluk içinde yaşayan, ölümü de mutlulukla karşılar.

Yaşam bilinmeyene doğru yolculuktur. Dünya Değişim Akademisi'nde "Yaşam Sanatı" Değişim Programı sayesinde yaşamı şimdiki an'da yaşayabileceksiniz. Yaşamı korkmadan seveceksiniz ve yaşamın akışında sevgi dolu bir şekilde akacaksınız.

"Yaşam Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada yaşamı nasıl doyasıya yaşamak ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Değişim ve tekâmül teknikleri sayesinde yaşam sevgisi, bireyi yaşamın gizemine götürecektir. Böylece bireyin kalbi açılacak ve birey, sadece kendisini değil, herkesi sevecektir. Yaşam, bireyin kalbinden akınca sevgi akışı da durmadan devam edecektir.

Yaşam kafa işi değil, kalp işidir. Yalnızca yaşamı tüm kalbiyle seven insan gerçekten yaşamaktadır. Bu da cesaret ister. İşte bu cesaret değişim sayesinde kazanılır.

Mutlu değişimler...