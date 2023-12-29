Doğu Demirkol’un senaryosunu yazdığı ve başrolünü Yağmur Tanrısevsin ile birlikte üstlendiği “Yaşam Koçu” filminin fragmanı görücüye çıktı. Yaşam koçları, enerji uzmanları ve falcıları kendine has tarzıyla anlatan ve ti’ye alan Doğu Demirkol, filmde Cafer karakterine hayat veriyor. Filmin yayınlanan fragmanı kısa sürede sinemaseverleri ilgisini çekerken yaşam koçları ile ilgili yaptığı esprili göndermelerle de herkesi güldürdü. Sanat camiasından bir çok oyuncunun da adının geçtiği fragman kısa sürede binlerce sosyal medya kullanıcı tarafından paylaşıldı.



Serenay, Kıvanç ve Hürrem’in Yaşam Koçu!



Filmin fragmanında yer alan magazin basınıyla röportaj sahnesinde kendini Yaşam Koçu olarak tanıtan Cafer’in; ünlüleri yönlendirdiğini; Kıvanç, Serenay ve Hürrem’in yaşam koçu olduğunu iddia ettiği sahne fragmanın en çok konuşulan sahnelerinden biri oldu.



Filmin oyuncu kadrosunda Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin’in yanı sıra Bülent Çolak, Hakan Meriçliler, Nazlı Tosunoğlu ve Ebrar Demirbilek gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Cüneyt Özdemir, Kenan Taş, Fenerbahçe ve Milli Takım’ın pivotu Sertaç Şanlı da filmde konuk oyuncu olarak yer aldılar.



Yapımcılığını Wovie, Dmc & Netd ve RetroPro’nun üstlendiği, günümüz popüler mesleklerinden Yaşam Koç’larını tiye alan film 12 Ocak'ta sinemalarda!



Filmin konusu



Aşık olup bir türlü açılamadığı ve mecburi kankalık vasfıyla eşlik ettiği ünlü oyuncu Helin ile yaşam koçları, enerjici ve falcıları dolaşan Cafer, bu tarz işleri tiye alıp dalga geçerken bir anda kendini ülkenin en popüler yaşam koçu olarak bulur. Gün geçtikçe çevresinde oluşan mürit halesinin etkisiyle kerameti kendinden sanan Cafer’in gerçeği bulması için önce kendini bulması gerekmektedir.