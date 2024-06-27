Türkiye'deki işletmelerin yurt dışından daha kolay ödeme alabilmesi, ekonomimizin güçlenmesi için kritik bir önem taşıyor. Bu nedenle, ülkemizde uzun süredir kapalı olan PayPal'ın tekrar açılması için yoğun çaba harcıyorum. PayPal, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının güvenini kazanmış bir ödeme platformu olarak, Türk esnafının ve girişimcilerinin uluslararası müşterilerden ödeme almasını büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. PayPal’ın Türkiye'de tekrar faaliyete geçmesi, işletmelerimizin global pazarlarda rekabet edebilirliğini artıracak ve ülkemize döviz girişini sağlayacaktır.

Bunun yanı sıra, kripto para ödeme altyapılarını da destekliyorum. Kripto para birimleri, merkezi olmayan yapıları sayesinde hızlı, güvenli ve düşük maliyetli uluslararası işlemler yapma imkanı sunuyor. Bu avantajları kullanarak, Türkiye'deki işletmelerin yurt dışındaki müşterilerle daha kolay ticaret yapabilmesi için çeşitli projeler geliştiriyorum. Kripto ödemelerinin kabulü ve kullanımını kolaylaştırmak amacıyla kullanıcı dostu platformlar ve uygulamalar üzerinde çalışıyoruz.

Kripto para teknolojilerinin ve PayPal’ın Türkiye'deki esnaflar ve girişimciler için sağladığı fırsatlar, uluslararası ticaretin önündeki engelleri kaldırarak, ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. Amacım, Türkiye'deki esnafların ve girişimcilerin global pazarda daha güçlü bir yer edinmesini sağlamak ve ülkemize döviz girişini artırarak ekonomimize katkıda bulunmaktır.

Yaşam Ayavefe olarak, dijital ekonominin ve uluslararası ticaretin önemini biliyor, Türkiye'nin bu alanda öncü ülkelerden biri olması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Geleceğin ticaret dünyasında, Türk işletmelerinin de güçlü bir yer edinmesi için her türlü desteği sağlamaya kararlıyız. Türkiye'nin uluslararası ticarette daha etkin rol alabilmesi için kripto para ve PayPal gibi modern ödeme altyapılarının kullanımı, ekonomik kalkınma yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu hedef doğrultusunda, çalışmalarımıza büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyoruz.

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