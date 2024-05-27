Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, senaryosuna Sema Ergenekon'un imza attığı dizinin final bölümü, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda seyircili gösterim eşliğinde yayınlandı.

Başrol oyuncularından Pınar Deniz, gösterim öncesi yaptığı açıklamada, dizinin bitmesini üzüntüyle karşıladığını belirterek, "İnsan böyle bir işin içinde sadece gurur duyar. Yıllar sonra bu işi hep özlemle hatırlayacağım." diye konuştu.

Oyuncu Uğur Aslan etkinliğe gösterilen ilginin bir hasadın sonucu olduğunu söylerken, senarist Sema Ergenekon ise "Gözyaşlarımı çok zor tutuyorum. Benim için çok zor bir gece. Bütün arkadaşlarıma verdikleri emek, siz seyircilere de sabrederek bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum." dedi.

Demirören TV Grup Başkanı Murat Yancı ise Yargı'nın çok özel bir dizi olduğunu belirterek, "Böyle bir diziyi yayınlamaktan gurur duyuyoruz. Ay Yapım'la iş birliğimiz sürecek. Önümüzdeki süreçte yeni, güzel projelerle bir arada olacağız. Pazartesi Süreç Film imzalı 'Yalan' dizimiz başlıyor. Yalanlarla hayatı mahvedilen bir annenin umut dolu hikayesi anlatılıyor. Seyircinin çok seveceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelirin Türk Eğitim Vakfına bağışlandığı etkinlikte Pınar Deniz ile Uğur Aslan diziyle özdeşleşmiş şarkıları da seslendirdi.

Oyuncular Kaan Urgancıoğlu, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Defne Kayalar, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır, senarist Sema Ergenekon, yönetmen Ali Bilgin ve yapımcı Kerem Çatay da etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı.