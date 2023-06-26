Muğla

Koçak ile wingsuit pilotu Ferdi Toy, Fethiye'deki Babadağ'da gerçekleştirdikleri etkinlikte, 1700 metre pistinden paraşütle havalandı. Atlayıştan bir süre sonra iki sporcu, gökyüzünde paraşütlerinden ayrıldı.

Birbirini takip eden ikili, 210 kilometre hızla altlarında bulunan iki paraşütün yaklaşık 2 metre yanında geçti. Daha sonra tekrar paraşüt açan sporcular, Belcekız Plajı'na iniş yaptı. Gösteri, Toy tarafından aksiyon kamerayla kaydedildi.

Galata Kulesi, vinç, baz istasyonu direği gibi birbirinden farklı noktalardan atlayış yapan, yere yakın mesafelerde koyduğu hedeflerden ve direklerin arasından geçen Koçak, etkinlikleriyle ekstrem hava sporlarının yaygınlaşmasını hedefliyor.

Aynı zamanda Babadağ Teleferik Genel Müdürü olan Koçak, AA muhabirine, Babadağ'dan geçen yıl 198 bin uçuş yapıldığını söyledi.

Uçuşların çoğunluğunun ticari olduğunu hatırlatan Koçak, "Babadağ'ın yamaç paraşütü sporunu geliştirme ve sporcu yetiştirme anlamında tanınması gerekiyordu. Artık Babadağ, dünyadan birçok sporcunun ve okulun geldiği, yamaç paraşütü eğitimlerinin verildiği bir nokta. Babadağ deniz üzerinde 1000 metre irtifa veriyor ve bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Amacımız sadece turistik yamaç paraşütüyle bilinen Babadağ'ın, sportif havacılıktaki ekstrem branşlarda da etkin ve önemli bir merkez olabileceğini göstermek." dedi.

"Etkinliği artık iki Türk'ün yapıyor olması bana göre çok değerli"

Koçak, bugüne kadar hep tek başına yaptığı wingsuit atlayışını, bu kez wingsuit pilotu Ferdi Toy ile gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Bulundukları yamaç paraşütlerinden gökyüzünde atladıklarını ve önlerindeki iki yamaç paraşütü arasından birine yaklaşık 2 metre mesafeden geçtiklerini anlatan Koçak, şunları kaydetti:

"Bu gibi etkinlikleri hep tek başıma yapıyordum. Etkinliği artık iki Türk'ün yapıyor olması bana göre çok değerli. Amaç, dünyada sportif havacılıkla ilgilenen herkesin, her branştan kişilerin burada eğitim yapabilmeleri ve dünyada ses getirecek ciddi projeleri için burayı planlamalarını sağlamak. Babadağ nisandan kasım sonuna kadar uçuş olan ve birçok ekstrem aktiviteleri yapabilecek imkanı sunan bir yer. Bu aynı zamanda Türkiye'nin turizm açısından dünyaya tanıtımına da büyük katkı sağlayacak."

Koçak, Babadağ Teleferik'in 25 yamaç paraşütçüsünü her anlamda desteklediğini, bu sporculardan birinin geçen yıl dünya şampiyonasında ilk 12'ye girdiğini söyledi.

Sporcunun 17 yaşında olduğunu vurgulayan Koçak, "Aslında bu başarı çocuğun, 10 sene sonra çocuk dünya şampiyonu olacağı anlamını taşıyor. Onun olması yeterli değil, yenilerinin yetişmesi lazım. Bizim yaptıklarımız sporun ve ekstrem işlerin Türkiye'deki gençler ve çocuklarda farkındalığını artıracak aslında. Farkındalık olmadığı için bazen iniş alanında çocuklar benimle İngilizce konuşmaya çalışıyor. Türkçe konuştuğumda önce çok şaşırıyor, sonra çok seviniyorlar." ifadelerini kullandı.

Sporcu Ferdi Toy da ekstrem hava sporlarının gerekli eğitimlerin ardından güvenle yapılabileceğini, bunun en güzel örneklerini göstermek için çaba gösterdiklerini kaydetti.

AA