Ankara

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kalkınma planı olan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'na göre, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde güvenliğin tüm yönleriyle ele alınarak huzur ve güven ortamının sürdürülebilir kılınması, vatandaş odaklılık, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ve ön etkin bir yaklaşımla güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesi, güvenlikle ilgili ürün ve teknolojilerde kendine yeterliliğin güçlendirilmesi ve suçla mücadele bilincinin artırılarak vatandaş katılımının sağlanması temel amaç olarak belirlendi.

Bu kapsamda, sınır güvenliğinin etkinliği artırılacak, teknolojik ve fiziki altyapı geliştirilecek, sınır yönetimi alanında ortak analiz ve raporlama çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla veri toplama kapasitesi güçlendirilecek. Kara sınır güvenliğinin sağlanması için risk değerlendirmesine dayalı güvenlik duvarı, gözetleme kulesi, algılayıcı sistemler, güvenlik yolları gibi gerekli fiziki ve teknolojik güvenlik sistemleri geliştirilecek. Kıyı sınır güvenliği için gerekli karakol, liman, rıhtım, makine ve teçhizat altyapısı güçlendirilecek. Sahil Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi'yle, Türk deniz yetki alanlarında teknolojik gözetleme, tespit ve teşhis imkan ve kabiliyeti artırılacak. Yasa dışı göçle mücadelede etkinlik artırılacak.

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehlike ve tehditlere karşı Türkiye'nin müdahale kapasitesi güçlendirilecek, gerekli korunma ve savunma önlemleri geliştirilecek, eylem planlarının etkinliği artırılacak, savunma araçları ve yöntemleri, riskli bölgeler başta olmak üzere ülke düzeyinde geliştirilerek yaygınlaştırılacak.

Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden akımlarla ön etkin bir yaklaşımla mücadele edilebilmesi için akademik çalışmalar ve analizler yapılacak. Tüm suç türlerine karşı risk ve tehdit değerlendirmesi, suç potansiyeli incelemesi yapılarak suçun önlenmesi konusunda gerekli tedbirler alınacak. Güvenlik çalışanlarının uzmanlaşmasının geliştirilmesi yönünde düzenlemeler yapılacak. Güvenlik hizmetlerinde kullanılan yazılım, donanım, araç gereç ve taşıtların yerlilik oranı artırılacak.

Güvenlik hizmetlerinde yapay zekadan yararlanılacak

Güvenlik hizmetlerinin sunumunda yapay zeka, robot teknolojisi, büyük veri analizi, iletişim ve uzay teknolojisi gibi teknolojilerden etkin olarak yararlanılacak, bu alanda yerli teknoloji ve üretim geliştirilecek. Suçun ve suçluların soruşturulması, incelenmesi ve aydınlatılmasında bilgi ve iletişim teknolojileri daha etkin kullanılacak.

NATO üyeliğinin sağladığı imkanlardan azami şekilde faydalanılacak

Terörü kaynağında yok etme ve kesintisiz operasyon anlayışıyla terör örgütlerinin eylem ve finansman faaliyetleri baskı altına alınarak hareket kabiliyetleri kısıtlanacak, maddi ve lojistik destekleri yok edilecek.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve diğer uluslararası kuruluşlarda terörizmle mücadele alanında Türkiye'nin görünürlüğünün ve etkinliğinin artırılması ile ülkenin bu yöndeki tezlerinin muhataplara aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar artırılacak. Türkiye için öncelik taşıyan konularda NATO üyeliğinin sağlamış olduğu imkanlardan azami şekilde faydalanılacak, terörizmin sadece Türkiye için tehdit oluşturmadığının anlatılması yolunda gerekli adımların atılmasına devam edilecek.

Yabancı teröristlere karşı gerekli önlemler alınacak, yabancı teröristlerle mücadelede ulusal ve uluslararası işbirliği artırılacaktır. Terör örgütlerinin Türkiye'ye deniz yoluyla girmesinin engellenmesine yönelik tedbirler artırılacak.

Terör örgütlerinin propagandası, teröre yol açan radikalleşme ve şiddete varan aşırıcılıkla mücadele edilecek, devletin gerçekleştirdiği hizmetler konusunda kamuoyu düzenli olarak bilgilendirilecek.

Uyuşturucu, organize suçlar ve kaçakçılıkla mücadele

Her türlü uyuşturucu ve uyarıcı maddenin ülke genelinde ve uluslararası boyutta kaçakçılığı, üretimi, dağıtımı, kullanımı ve sokak düzeyinde satışı engellenecek, bunların üretiminde kullanılan ara kimyasalların üretimi ve ticaretinin denetiminde etkinlik artırılacak. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların izlenmesi amacıyla veri toplama kapasitesi güçlendirilecek.

Organize suç türleri ve terör örgütleri arasındaki bağlantılar belirlenecek, suçun oluşmadan önlenmesine yönelik çalışmalar, kaçakçılık suçlarıyla mücadelede de etkinliğin artırılmasına yönelik yeni yöntemler geliştirilecek. Göçmen kaçakçılığı, insan/organ/doku ticareti, silah/mühimmat kaçakçılığı yapan organize suç örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden izlenebilecek

Asayiş suçlarıyla mücadelede etkinlik artırılarak ülke genelinde huzur ve güvenlik ortamına katkı verilecek. Asayiş suçlarına ilişkin başvuruların e-Devlet üzerinden izlenmesi sağlanacak.

Siber suçlarla etkin biçimde mücadele edilecek, örgün ve yaygın eğitimde siber suçlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.