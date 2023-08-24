Haber: Damla Oya Erman

Yapılan son bir araştırmaya göre, küresel işgücünün yüzde 40'ı önümüzdeki üç yıl içinde teknolojiyi benimseyen şirketlerin yol açtığı değişikliklere ayak uydurabilmek için yetkinliklerini geliştirmek zorunda kalacak.

IBM İş Değeri Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışma, yapay zekanın hızlı büyümesinin "çalışma dünyasında kritik bir dönüm noktası" oluşturduğunu ve İnsan Kaynakları (İK) liderleri için büyük bir fırsat sunduğunu ortaya koydu. Ancak teknolojinin işgücünü nasıl etkileyeceği konusunda da soruları beraberinde getirdi.

Mart ayında Goldman Sachs tarafından yapılan bir rapor, yapay zeka temelli üretkenliğin dünya çapında 300 milyon işi etkileyebileceğini öne sürdü. Ayrıca outplacement ve yönetici koçluğu firması Challenger, Gray & Christmas'ın araştırması, ChatGPT gibi yapay zeka sohbet botlarının en az 4.8 milyon Amerikan işini tehlikeye sokabileceğini gösterdi.

Bu veriler, özellikle müşteri hizmetleri temsilcileri, teknik yazarlar ve veri girişi kâtipleri gibi teknolojinin etkileme olasılığı yüksek olan alanlarda endişelere yol açtı.

IBM çalışması, 28 ülkeden 3,000 üst düzey yöneticinin görüşünü alarak kalıcı işgücü sorularına ışık tutmayı amaçladı. Yapılan ankette, şirketlerin günlük sorumluluklarına yapay zeka platformlarını entegre ettiğini göz önünde bulundurarak, yöneticilerin yüzde 40'ının çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmesi gerekeceğini tahmin ettiği ortaya çıktı. Bu tahminlere göre dünya işgücünün 3.4 milyar kişisinin yaklaşık 1.4 milyarı yeniden beceri kazanmak zorunda kalacak. Bu veriler, Dünya Bankası istatistiklerini kullanılarak elde edildi.

IBM, çalışmanın sonuçlarına dair "YZ'nin etkisi çalışan grupları arasında farklılık gösterecek. Her seviyedeki çalışanın üretken YZ'nin etkilerini hissetme olasılığı bulunsa da, giriş seviyesindeki çalışanların daha büyük bir değişim yaşayabileceği öngörülüyor," açıklamasını yaptı.

Giriş seviyesindeki çalışanlar, ankete katılan yöneticilerin yüzde 77'sine göre zaten YZ tarafından öne sürülen yetkinlik değişikliklerini hissediyorlar. Diğer yandan, yüzde 22'lik bir oran ise yönetici veya üst düzey yönetim rollerinde olanların YZ nedeniyle bir değişiklik hissetme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Yapılan çalışma ayrıca YZ'nin muhtemelen işleri ortadan kaldırmayacağını, aksine "çalışanların yeteneklerini artırarak daha fazla fırsat yaratabileceğini" ortaya koydu. Bu doğrultuda ankete katılan yöneticilerin yüzde 87'si, YZ'nin sadece işleri tamamlamak yerine, aslında işleri tamamen değiştirmeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

Yeni teknolojiye başarıyla uyum sağlayan ve buna göre yeteneklerini geliştiren çalışanlar, muhtemelen sadece işlerini korumakla kalmayacak, aynı zamanda daha iyi ve daha verimli hale gelebilecekler.

Araştırma sonuçlarına göre, teknolojiyi benimseyerek yeni beceriler kazanan işletmeler, diğer teknolojiyi benimseyenlere göre ortalama yüzde 15 daha yüksek gelir büyüme hızına sahip olacaklar. Sadece YZ'yi vurgulayan işletmeler ise akranlarına göre yüzde 36 daha yüksek bir gelir büyüme hızı yakalayacaklar.

Sonuç olarak, raporda "YZ insanları yerine koymayacak, ancak YZ'yi kullanan insanlar, kullanmayanları yerine geçecekler," ifadesine yer verildi.

Küçük işletmeler bile iş akışlarına Yapay Zeka'yı entegre ederek üretkenliği artırmanın ve maliyetleri düşürmenin faydalarını görmekte. Bu yönde yapılan ayrı bir araştırma, YZ kullanan küçük işletme sahiplerinin yüzde 91'inin şirketlerini daha başarılı bulduğunu ve bu katılımcıların yüzde 28'inin önümüzdeki yıl en az 5,000 dolar tasarruf beklediğini ortaya koydu.

Bu bulgular, dünya liderleri ve ekonomistlerin YZ'nin sanayi devrimi kadar büyük veya daha büyük bir etki yaratacağını öngördüğü bir dönemde geldi.

Birleşik Krallık Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, bu konuda "Bu, geliyor olan tam bir devrim. Hayatın hemen hemen tüm unsurlarını önümüzdeki yıllarda ve hatta bazı durumlarda aylarda tamamen değiştirecek bir durum," dedi. "Bu, daha önce gördüğümüz diğer devrimlere göre çok daha hızlı ve çok daha geniş bir kapsamda olacak. İçten yanmalı motorun icadından veya Sanayi Devrimi'nden çok daha hızlı ve kapsamlı."