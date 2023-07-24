HABER: DİNÇER KARACALAR

Nail art (jel ya da protez tırnak) son yıllarda sayısı hızla artan bir uygulama. Protez (takma) tırnaklar tırnakların üzerine kimyasallar yardımı ile yapıştırılan maddelerdir. Birçok yapay tırnak tasarımı, gerçek tırnakların görünümünde ancak bazı tırnaklar abartılı bir sanat görünümüne de dönüşmektedir.

Yapay tırnaklar ortalama olarak her iki haftada bir düzenli bakım gerektirir. Bununla birlikte, şekil, boyut, tasarım ve nispeten yüksek dayanıklılık açısından çok yönlülükleri, diğer manikür türlerine göre sahip oldukları bazı avantajlardır. Takma tırnaklar doğal tırnağın ucuna yapıştırılmış hafif "tırnak" şeklindeki plastik plakalardır. Bunların üzerine akrilik, sert jel veya her ikisinin herhangi bir kombinasyonu uygulanabilir.

Yapay tırnak uzantıları oluşturmak için jel tırnaklar kullanılabilir, ancak oje gibi de kullanılabilir. Ultraviyole ışık kullanılarak sertleştirilirler. Normal ojeden daha uzun süre dayanır. Parlak bir yüzeye sahiptirler ve uzun süre dayanabilirler. Jel tırnaklar, akrilik veya fiberglas tırnaklar kadar güçlü olmasa da güçlüdür. Aseton jel tırnak türlerini çözmez, bu nedenle bir salonda cilalanarak çıkarılmaları gerekir. Tekrarlanan cilalama tırnak plağının incelmesine neden olabilir.

Yapay tırnaklarda kullanılan kimyasal maddeler, uygulama yöntemi ve ürün markalarına bağlı olarak değişebilir. Takma tırnak (Akrilik tırnak) için kullanılan temel malzeme Akrilik tozudur. Bu tozun kendisi ve hazırlanması sırasında sertleşmesi için metakrilat kullanılır. Özellikle metil metakrilat alerjik deri ve alerjik solunum yolu reaksiyonlarına çok sık neden olmaktadır. Jel tırnak için kullanılan ürünlerde ise metil metakrilat dışında poliüretan ve farklı polimerler UV ve Led ışık altında sertleştirilir ve dayanıklı bir yüzey oluşturulur. Poliüretan benzeri maddelerin otomotiv sektöründe ve ayakkabı döşeme sektöründe dayanıklılığı arttırdığı için kullanıldığı bilinmektedir. Tırnak yapıştırıcıları da metekrilat içermektedir.

Yapay tırnaklardaki güvenlik kullanılan kimyasal maddelere, ürün kalitesi, doğru uygulama yöntemleri ve hijyenik koşullara bağlıdır. Hassas cilt veya alerjik reaksiyonlarınız varsa, yapay tırnaklardan önce bir uzmana danışmanız önemlidir. Akrilik tozu, yapay tırnaklar için kullanılan bir malzemedir ve içeriğinde polymethyl methacrylate (PMMA) gibi monomerler bulunur. Bu kimyasal maddeyle ilgili potansiyel zararlar aşağıda açıklanmıştır:

Alerjik Reaksiyonlar: PMMA veya diğer monomerler bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Cilt teması veya inhalasyon sonucunda ciltte kızarıklık, kaşıntı, kabarıklık veya döküntü gibi alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, bu tür alerjilere sahip olan bireylerin akrilik tozuyla temas etmekten kaçınması önemlidir.

Solunum Tahrişi: Akrilik tozu, uygulama sırasında veya tırnakların şekillendirilmesi ve törpülenmesi sırasında havaya toz şeklinde yayılabilir. Bu tozlar, bazı kişilerde solunum yolu tahrişine yol açabilir ve öksürük, hapşırma, nefes darlığı veya boğaz tahrişi gibi semptomlara neden olabilir. Bu nedenle, akrilik tozuyla çalışırken uygun havalandırma sağlanması ve solunum koruyucu maskelerin kullanılması önemlidir.

Tırnak Hasarı: Bu tür uygulamalar doğal tırnakların üst tabakasının zayıflamasına ve zarar görmesine neden olabilir. Akrilik tozu ve sıvısı, uygulama ve çıkarılma süreçlerinde de tırnaklara zarar verebilir. Tırnaklara uygulandığında, tırnak yüzeyinin törpülenmesi veya inceltilmesi gerekebilir, bu da doğal tırnağın zayıflamasına ve hasar görmesine yol açabilir. Ayrıca, akrilik tırnakların yanlış bir şekilde çıkarılması veya soyulması da doğal tırnaklarda kırılma veya soyulmaya neden olabilir.

Tırnak enfeksiyonu: İyi yapışmamış yapay tırnaklarda enfeksiyon riski mevcuttur. Zayıf ya da iyi yapışmamış tırnaklarda tırnak altında potansiyel bir boşluk oluşmakta bu bölgede tırnak yatağında ayrılma meydana gelmektedir. Bu ayrılma noktası mantar ve bakteri enfeksiyonları için giriş noktasını oluşturmaktadır. Kötü hijyenli salonlarda yapılan bu tür uygulamalar tırnakta kalıcı hasara yol açan enfeksiyon riskini arttırmaktadır.

Jel tırnak ya da takma tırnak kullanan kişilerin el hijyenlerinde bozulmalar görülebilmektedir. El yıkama sırasında tırnak temizliği daha zor olmaktadır. Bu el hijyeninde azalmalar ve özellikle ellerle gıdaların tutulumu sırasında enfeksiyonların alınmasına yol açmaktadır.

Uygulayıcılarda görülen yan etkiler: Takma ve jel tırnak yapan kişilerde de kronik temasa bağlı riskler görülmektedir. Metakrilatın sürekli teması el egzemalarına yol açarken sürekli soluması astım ataklarına ve göz çevresi temas alerjilerine yol açmaktadır. Uzun sureli çalışma saatleri metakrilat solunumuna bağlı baş dönmesi, ellerde titreme ile sonuçlanmaktadır. Bu yüzden çalışanların solunum ile ilgili yan etkilerden kaçınmak için maske kullanması zorunludur.

Kimyasal Tehlike: Akrilik tozu ve sıvısı, yanıcı ve uçucu kimyasallar içerir. Bu nedenle, doğru kullanım ve saklama koşullarına uyulması önemlidir. Ayrıca, akrilik tozu veya sıvısıyla çalışırken yanıcı maddelere yakın veya açık alevlerin yakınında olmaktan kaçınılmalıdır.

Yapay tırnaklarda kullanılan akrilik tozun ve diğer kimyasal maddelerin güvenliği, doğru uygulama tekniklerine, kaliteli ürünlerin kullanımına ve hijyenik koşullara bağlıdır. Uygulama işlemlerinin bir uzman tarafından yapılması ve tırnak sağlığına dikkat edilmesi, olası zararları en aza indirmek için önemlidir. Bu işlem öncesi işlem sırasında ve işlem sonrası dikkat etmeniz gereken ipuçları nelerdir.

1.İşlem yapılan aletlerin steril olup olmadığına dikkat etmelisiniz. İşlem sırasında tırnak etlerinizin kesilmesi sakıncalıdır. Enfeksiyon ve tahrişe neden olabilir.

2.Eğer sık tırnak problem yaşıyorsanız veya alerjik yan etkiler sık görülüyorsa bu işlemleri yapmaktan kaçının.

3.Jel maniküre başlamadan mutlaka ellerinize 50 faktörlü güneş koruyucuyu en az 15 dakika önce sürün. Kurutma işlemleri sırasında kullanılan UV kurutucular ellerinizde erken yaşlanma ve nadiren kanser riskini arttırabilir. Özellikle tırnak kenarı ve tırnak altında benleri olan kişiler bu işlemleri yapmaktan kaçınmalıdır.

4.Tırnak mantarı ya da parmak kenarında enfeksiyonu olanlar tedavi bitene kadar bu işlemlerden kaçınmalıdır.

5.Yapılan bu tür işlemlerin çıkar olması da profesyonel yöntemlerle olmalıdır. Ne kadar iyi yapılırsa yapılsın tırnağa az çok zarar veren bu işlemlerde sürülen maddelerin evde çıkarılması zararı daha da arttırmaktadır.

Ayrıca; Jel ya da yapay tırnak manikürlerine 1-2 haftalık aralar verilerek tırnakların kendini onarmasına izin verilmeli ve bu dönemlerde vazelin içeren kremler gün içinde sık sık tırnaklara sürülmelidir. Doğru uygulama ve çıkarım yöntemlerine dikkat etmek önemlidir. Ayrıca, kalıcı ojenin tırnaklarınıza uygun olup olmadığını bir uzmana danışarak değerlendirmeniz önerilir.