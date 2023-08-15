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AK Parti Bingöl Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi -Türkiye-Moldova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Feyzi Berdibek’in verdiği akşam yemeğine, Moldova Gagavuz Milletvekili İvanna Köksal ile eşi Rafet Köksal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ak Parti İzmir Mv. Türkiye-Moldova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Mehmet Ali Çelebi, Ak Parti Şırnak Mv.Aslan Tatar, Ak Parti Ordu E.Milletvekili Metin Gündoğdu, Türkmeneli TV Genel Müdürü Mehmet Hanefi Uzunçam ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye-Moldova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Feyzi Berdibek misafirlerine davetine icabet ettikleri için teşekkür ederek yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Türkiye devleti ve milletiyle Moldova'nın ve Moldova halkının dostu olup aynı zamanda da Moldova’nın ayrılmaz bir parçası olan Gagavuz Yeri Özerk Cumhuriyetinde yaşayan Gagavuzlarla da kan bağı vardır.

Türkiye, Moldova’da ve Gagauz Özerk Yeri'nde birçok projeyi hayata geçirmiş olup Moldova ve Gagauz Özerk Yerine ve halkına verdiği desteği sürdürmektedir.

Dostluk gurubu başkanı olarak, milletvekili arkadaşlarımla birlikte var olan iyi ilişkilerimizin daha da yükselmesi için üzerime düşen görevi en güzel şekilde yapmaya çalışacağım inşallah.” dedi

Moldova-Gagavuz Milletvekili İvanna Köksal da yaptığı konuşmada;

“Sayın başkan nazik davetiniz için çok teşekkür ediyor ve inanıyorum ki sizin görev sürenizde var olan iyi ilişkilerimizin daha da çok gelişecektir.

Şahsınızda Türk halkına ve Türkiye Cumhur Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a halkım ve şahsım adına saygı ile teşekkürlerimi sunuyorum.

Moldova halkı ve Gagavuzlar olarak biliyor ve inanıyoruz ki yanımızda çok büyük bir destek var, o da Türkiye ve Türk halkı.” dedi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’da yaptığı konuşmada;

“Türkiye-Moldova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sayın Feyzi Berdibek’e nazik daveti için teşekkür ediyor, Soydaşım Moldova milletvekili İvanna hanımı ve değerli heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Berdibek’i çok yakinen tanıyan bir kardeşi olarak ifade etmek istiyorum ki, iki ülke arasında var olan iyi ilişkiler, kendilerinin tecrübesi, çalışkanlığı ve mertliği sayesinde daha da iyi seviyelere ulaşacaktır.

Türkiye ile Moldova tarihi ve kültürel bağlara sahip dost iki ülke olup Gagavuz Özerk Yeri Cumhuriyeti de Moldova’nın ayrılmaz bir parçasıdır ve Gagavuz soydaşlarımız da birbiri ile sınırı olmayan iki ülke için gönül sınırlarımızdır.” dedi.